Dietikon Der Skilift Röhrenmoos steht – die Piste ist aber noch nicht befahrbar Der tiefstgelegene Schweizer Skilift ist aufgebaut. Noch bis Ende März können die Dietikerinnen und Dietiker auf Schneespass bei der Hundshütte hoffen. Celia Büchi 03.01.2022, 18.34 Uhr

Seit der Skilift Röhrenmoos in der zweiten Dezemberwoche aufgebaut wurde, kam eine Inbetriebnahme noch nicht in Frage. Der Schnee fehlt. David Egger (Dietikon, 3. Januar 2022)

Oberhalb der Hundshütte in Dietikon wurde in der zweiten Dezemberwoche der Skilift Röhrenmoos aufgebaut. Momentan stehen die herrschenden Frühlingstemperaturen dem Schneespass am tiefstgelegenen Schweizer Skilift noch im Wege. Zu hoffen ist, dass das Wetter in den nächsten Tagen und Wochen nochmals umschlagen wird. Mitte März wird der Werkhof der Stadt den Lift wieder abbauen.