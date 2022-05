Dietiker Minigolfanlage soll zu den Sommerferien wieder öffnen

Dietikon «Wir geben unser bestes»: Minigolfpark Mühlematt soll auf die Sommerferien hin wieder öffnen Damit die Dietiker Minigolfanlage bald eröffnen kann, startet der Betrieb zunächst in reduzierter Form. Geführt wird die Anlage künftig vom Minigolfclub Mühlematt und der IG Minigolf, die sich dafür zusammenschliessen wollen. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 04.05.2022, 05.00 Uhr

Bis der Ball im Minigolfpark Mühlematt wieder rollt, bleibt noch einiges zu tun. Archivbild: Colin Frei

«Ich habe mich riesig gefreut, als ich es hörte», sagt Manuela Ehmann (EVP) über die Nachricht, dass die Stadt Dietikon den Minigolfpark Mühlematt kauft und die Anlage nun unter Denkmalschutz steht. Am vergangenen Dienstag hatte der Stadtrat mitgeteilt, dass er sich mit der privaten Grundeigentümerin auf einen Preis von 3,5 Millionen Franken geeinigt hat. Davon wird der kantonale Natur- und Heimatschutzfond 1,6 Millionen Franken beisteuern. Ehmann ist eine Unterstützerin der ersten Stunde. Nachdem im Herbst 2019 bekannt wurde, dass die Anlage durch ein Mehrfamilienhaus ersetzt werden soll und sich die Denkmalpflege einschaltete, reichte sie im Gemeinderat einen Vorstoss für das Fortbestehen des Minigolfparks ein.

Manuela Ehmann. zvg

In der Folge lancierte sie zusammen mit Gemeinderatskollegin Kerstin Camenisch (SP) die Interessengemeinschaft (IG) Minigolf Dietikon, mit der sie sich fortan für den Erhalt der Anlage einsetzten – unter anderem mit einer Petition, die fast 2500 mal unterzeichnet wurde. «Mir hat es gezeigt: Wenn man etwas wirklich will, dranbleibt und immer wieder nachhakt, dann kann man auch etwas erreichen», sagt Ehmann. Seit die Stadt den Kauf verkündete, hätten sie viele positive Reaktionen erhalten, freut sich Camenisch. «Das ist wahnsinnig schön. Wir fühlen uns in unserer Arbeit bestätigt.»

Kerstin Camenisch. zvg

Der Minigolfclub übernimmt den sportlichen Teil

Die IG Minigolf wird nun gemeinsam mit dem heimischen Minigolfclub Mühlematt den Betrieb übernehmen. Denn die Stadt hatte im ganzen Prozess immer kommuniziert, dass der Betrieb keine städtische Aufgabe sei. Um den Betrieb auf ein solides Fundament zu stellen, wird die IG Minigolf, zu dessen Kernteam neben Ehmann und Camenisch auch Ruth Meyer-Kopp, Verena Trabelsi und Petra Kettner angehören, im MC Mühlematt aufgehen. «Wir müssen uns jetzt zuerst organisieren», sagt Eduard Schibli, technischer Leiter des Minigolfclubs. Künftig sollen Verantwortlichen der IG Minigolf den technischen Betrieb der Anlage übernehmen. Der MC Mühlematt wird dagegen den sportlichen Teil verantworten. «Sie sind die Spezialisten für die Anlage und ihr Knowhow ist sehr wertvoll», sagt Ehmann.

Der Minigolfclub hat für Ende Monat eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen, um die Weichen zu stellen. Den Entwurf für die revidierten Statuten mit der neuen Vereinsstruktur, über die dann abgestimmt wird, haben die Clubverantwortlichen zusammen mit der IG bereits im Vorfeld ausgearbeitet. Er sei überzeugt, dass die Mitglieder das Anliegen unterstützen, sagt Schibli. «Im Club ist die Freude gross, dass der Minigolfpark wieder aufgeht.»

Die Bahnen sind immer noch gut in Schuss. Nur da und dort sind kleinere Reparaturen notwendig. Valentin Hehli

Bis die Minigolfanlage erstmals seit dem Saisonende im Herbst 2020 wieder ihre Türen öffnen kann, bleibt auch vor Ort noch einiges zu tun. So fehlen im Anlagenhäuschen noch die komplette Infrastruktur, Strom und Wasser. Und auch an den Bahnen muss da und dort etwas repariert werden. Das geschieht nun in Absprache mit dem Kanton, um dem Denkmalschutz gerecht zu werden. Insgesamt seien die Bahnen aber noch recht gut in Schuss, sagt Schibli.

Nach langem Stillstand ging alles ganz schnell

«Wir geben unser bestes, damit wir so schnell wie möglich öffnen können», sagt Ehmann. Nach dem langen Stillstand aber alles so schnell gelaufen, dass jetzt noch ein wenig Geduld nötig sei. «Es wäre schön gewesen, wenn wir ein wenig Vorlaufzeit gehabt hätten», sagt Schibli, der selbst bereits 1969 bei der Gründung des Clubs mit dabei war. Auch wenn er damals noch nicht abstimmungsberechtigt gewesen sei, fügt er an und lacht. Das Ziel sei nun, auf die Sommerferien hin wieder zu eröffnen.

«Das Häuschen ist in einem schlechten Zustand, da müssen wir etwas unternehmen», sagt Kerstin Camenisch. Im Gegensatz zur Anlage steht das Häuschen nicht unter Denkmalschutz. Valentin Hehli

Um den Spielbetrieb möglichst schnell zu ermöglichen, werde die Anlage diesen Sommer noch in einer Art Pop-up-Betrieb mit reduziertem Angebot geführt, erklärt Camenisch. Dafür will die IG Minigolf auf externe Betreiber setzen und sei bereits mit einigen Interessenten im Gespräch. Insgesamt sucht die IG weiterhin nach Helfern und finanzieller Unterstützung. Denn mittelfristig muss auch Geld in die Hand genommen werden, um die Anlage wieder in jeglicher Hinsicht in ein Bijou zu verwandeln. «Das Häuschen ist in einem schlechten Zustand, da müssen wir etwas unternehmen», sagt Camenisch als Beispiel. Bis Ende Sommer wollen die Verantwortlichen zusammen ein Projekt vorlegen für die künftige Weiterentwicklung des Minigolfparks.

