Der Minigolfpark Mühlematt in Dietikon hat wieder offen

Dietikon «Sehr erfolgreich»: 186 Eintritte am Eröffnungstag – so kann es für den Minigolfpark weitergehen Unperfekt und genau deshalb perfekt: Für viele Gäste des Dietiker Minigolfparks Mühlematt war der Samstag ein emotionaler Tag. Cynthia Mira Jetzt kommentieren 11.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Minigolf ist ein super Freizeitprogramm, auch für die Kinder»: Patrick, Amadeus, Silvester und Agnese Proamer kamen aus Oetwil. Cynthia Mira / Limmattaler Zeitung «Wir haben als Kinder oft unsere Geburtstage hier auf der Anlage gefeiert», erinnert sich die Berikerin Leslie Frey. Der Beriker Nico Berger mag zwar Golf lieber, aber Minigolf findet er auch okay. Cynthia Mira / Limmattaler Zeitung «Als wir erfuhren, dass die Anlage zugehen soll, waren wir wirklich traurig», sagt die Bergdietikerin Madelin Schumacher. Entsprechend happy waren sie und ihr Mann Philipp am Samstag. Cynthia Mira / Limmattaler Zeitung Minigolf-Bistro-Betreiber Roger Zeindler bei der Arbeit. Cynthia Mira / Limmattaler Zeitung Bettina Bürki, Mario Schneider, Lucia Schibli, Präsidentin MC Mühlematt Dietikon, Eduard Schibli und Sabrina Bürki. Cynthia Mira / Limmattaler Zeitung )Mario Schneider, Bettina und Sabrina Bürki, Christian Kühni, Heinz Christ. Cynthia Mira / Limmattaler Zeitung Die Dietiker Gemeinderätin Manuela Ehmann (EVP) voller Freude beim Minigolf spielen. Cynthia Mira / Limmattaler Zeitung Unter anderem gibt es Dietiker Cider und Dietiker Brausyndikat-Bier – das ist das Angebot der Minigolf-Beiz. Cynthia Mira / Limmattaler Zeitung Bei der Minigolf-Beiz hat es auch genügend Sitzplätze. Cynthia Mira / Limmattaler Zeitung Hereinspaziert: der Eingang zur Minigolfanlage. Cynthia Mira / Limmattaler Zeitung Die Dietiker Minigolfanlage wurde 1969 erbaut. Cynthia Mira / Limmattaler Zeitung Erwachsene bezahlen in der Dietiker Minigolfanlage 8 Franken für das Spiel. Cynthia Mira / Limmattaler Zeitung Für Kinder kostet es 5 Franken. Cynthia Mira / Limmattaler Zeitung Letztmals vor der nun erfolgten Wiedereröffnung wurde 2020 in Dietikon Minigolf gespielt. Cynthia Mira / Limmattaler Zeitung Ganze 186 Eintritte wurden nun am ersten Betriebstag, dem Samstag, 9. Juli, gezählt. Cynthia Mira / Limmattaler Zeitung Die Minigolfsaison dauert jeweils bis im Herbst. Cynthia Mira / Limmattaler Zeitung Dieses Jahr führt Roger Zeindler die Minigolf-Beiz. Wie es in den darauffolgenden Saisons aussehen wird, wird sich noch zeigen. Cynthia Mira / Limmattaler Zeitung Bettina Bürki, Mario Schneider, Lucia Schibli, Präsidentin MC Mühlematt Dietikon, Eduard Schibli und Sabrina Bürki. Cynthia Mira / Limmattaler Zeitung

Endlich kann auf der Anlage Mühlematt in Dietikon wieder Minigolf gespielt werden. Ganz zur Freude der Familie Proamer aus Oetwil. Mit ihren Söhnen Amadeus (8) und Silvester (4) gehörten Patrick und Agnese Proamer zu den ersten, die am Samstagmorgen auf der Anlage unweit des Marmori­weihers um den Sieg kämpften. «Minigolf ist ein super Freizeitprogramm, auch für die Kinder», sagte ­Agnese Proamer. Sie habe schon vor der vorübergehenden Schliessung der Minigolfanlage gerne Jahreskarten verschenkt. «Wenn man zum Erhalt einer solchen kulturellen Anlage etwas betragen kann, dann soll man das auch tun», ergänzte ­Patrick Proamer.

Zur Erinnerung: Bis vor kurzem war die Zukunft der Minigolfanlage alles andere als gesichert. Es drohte eine Überbauung des Areals. Die Stadt hat in diesem Jahr aber die seit 2019 im Denkmalschutzobjekte-Inventar aufgeführte und mittlerweile unter Schutz gestellte Anlage überraschend doch noch gekauft, mit Hilfe des Kantons.

Das eine oder andere gibt es noch zu tun

Für den Erhalt eingesetzt hatten sich unter anderem die beiden Gemeinderätinnen Kerstin Camenisch (SP) und Manuela Ehmann (EVP). Letztere war nach der kleinen internen Feier am Freitagabend am Samstag bei der Eröffnung für die breite Öffentlichkeit wieder vor Ort anzutreffen. Noch bleibe einiges zu tun, sagte sie. «Wir warten zum Beispiel noch auf eine Offerte, um weitere Ausbesserungen an den Bahnen vorzunehmen. Es gibt noch solche mit Dellen, auch wenn wir alle bereits repariert haben.» Schritt für Schritt laute dabei das Motto. Das habe sie gemerkt, als sie das erste Mal das Gelände betreten habe nach dem Kauf durch die Stadt.

«Meine Familie fragte mich, bei dem Anblick, ob ich mir das wirklich antun will», sagte sie. «Man kann sich nicht vorstellen, wie es hier aussah», da man lange davon ausgegangen sei, dass alles abgerissen werde. Entsprechend sei auch die Beiz mit Unbrauchbarem vollgestopft gewesen. «Die Toilette hätte ich nach der zweijährigen Stilllegung ebenfalls nicht mehr benutzt», so ­Ehmann. Sie staune noch immer, wie sie die Anlage in dieser kurzen Zeit auf Vordermann gebracht hätten.

«Es ist ein wunderschönes Gefühl, nach so langer Zeit wieder hier zu sein»

Ganz zur Freude der Gäste, denn über den ganzen Samstag verteilt verzeichnete der Minigolfclub (MC) Mühlematt Dietikon als neuer Besitzer satte 186 Eintritte. Allerdings war am Eröffnungstag der Eintritt gratis.

Dem MC Minigolf Mühlematt gehören auch die Schwestern Sabrina und Bettina Bürki an. Die beiden konnten es nicht erwarten, wieder auf ihrer geliebten Anlage spielen zu können. Für die Trainings reisen die beiden immer aus Bern an. «Es ist ein wunderschönes Gefühl, nach so langer Zeit wieder hier zu sein», sagte Sabrina Bürki. «Wir sind wie eine kleine Familie.» Das Tempo, das Tüfteln und die Tatsache, dass man mit den Trainings rasch Fortschritte erziele, mache für sie die Faszination der Sportart aus, ergänzte Bettina Bürki.

«Wir haben als Kinder oft unsere Geburtstage hier auf der Anlage gefeiert», erinnert sich die Berikerin Leslie Frey. Der Beriker Nico Berger mag zwar Golf lieber, aber Minigolf findet er auch okay. Cynthia Mira

Eher durch Zufall auf die Wiedereröffnung gestossen sind hingegen Leslie Frey (29) und Nico Berger (27) aus Berikon. Leslie Frey erinnert sich aber: «Wir haben als Kind oft unsere Geburtstage hier auf der Anlage gefeiert.» Zudem sei sie hin und wieder mit der Familie für einen Ausflug hierher nach Dietikon gekommen. Es spiele sich sehr gut, und schön sei, dass die Anlage noch immer so aussehe wie in der Kindheit. «Ich bin eher der Golf-Typ, aber Minigolf ist auch okay», ergänzte Nico Berger mit einem Lachen.

«Als wir erfuhren, dass die Anlage zugehen soll, waren wir wirklich traurig», sagt die Bergdietikerin Madelin Schumacher. Entsprechend happy waren sie und ihr Mann Philipp am Samstag. Cynthia Mira

«Als wir erfuhren, dass die Anlage zugehen soll, waren wir wirklich traurig», äusserte sich zwei Bahnen weiter Madelin Schumacher aus Bergdietikon. «Die Anlage hat einen einzigartigen Charme, gerade weil nicht alles perfekt ist», sagte sie. Zum Beispiel sei manchmal die Farbe auf den Bahnen etwas schwach, aber das mache das Flair der Anlage aus. Dass die früheren Risse ausgebessert wurden, sei hingegen «gäbig». «Es ist eine Anlage im Grünen mit tollen Hindernissen und es gibt auch viele Schattenplätze, was das Spielen angenehm macht», ergänzte ihr Mann Philipp Schumacher.

«So kann es weitergehen»

Zufrieden ist auch Roger Zeindler, der die Beiz derzeit wiederbelebt und vielen im Limmattal mit seiner Zero Production GmbH als Eventveranstalter und als DJ bekannt ist. Neben Snacks und Glaces gibt es bei ihm zum Beispiel Hot Dogs und mexikanische Quesadillas, eine Art Tortillas mit Mozzarella und Tomaten. Weitere, aufwendigere Menüs sind derzeit aber noch nicht möglich – aus stromtechnischen Gründen. Die Beiz ist noch immer in einem Provisorium untergebracht. Das wird sich in den kommenden zwei oder drei Jahren ändern.

Minigolf-Bistro-Betreiber Roger Zeindler bei der Arbeit. Cynthia Mira

«Es war ein sehr erfolgreicher und schöner Tag. Die Leute sind trotz den warmen Temperaturen auch am Nachmittag gekommen und bis in den Abend hinein geblieben. So kann es weitergehen», lautete einen Tag nach der Eröffnung Zeindlers Fazit.

Minigolfpark Mühlematt

Öffnungszeiten: jeweils dienstags bis freitags von 11 bis 22 Uhr und samstags und sonntags von 10 bis 22 Uhr. Preise: Erwachsene 8 Franken, Kinder 5 Franken.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen