Dietikon Der Minigolfclub Mühlematt blickt nach einer gelungenen Saison positiv in die Zukunft – der Vertrag mit der Stadt steht aber noch aus Die Minigolfanlage Mühlematt in Dietikon hat die Betriebssaison hinter sich. Nachdem die Anlage im letzten Frühling gerettet worden war, nutzt der Minigolfclub nun seine Zeit für die Planung eines neuen Bistrohäuschens. 09.11.2022

Nach der grossen Wiedereröffnung Anfang Juli gab es auf der Minigolfanlage Mühlematt in Dietikon einen regelrechten Ansturm. Isabelle Piccand (10. September 2022)

Für den Minigolfclub Mühlematt Dietikon ging am 30. Oktober eine kurze, aber sehr bedeutende Saison zu Ende. Manuela Ehmann, EVP-Gemeinderätin und Vorstandsmitglied des Vereins, blickt auf gelungene Monate zurück.

Nach der grossen Wiedereröffnung Anfang Juli habe es auf der Anlage oberhalb des Marmoriweihers einen regelrechten Ansturm gegeben. «Vor allem an den Wochenenden kamen sehr viele Leute zum Minigolfspielen her, sodass wir zeitweise keine Schläger mehr übrig hatten», sagt Ehmann.

Daran hätten sie erkennen können, dass seitens der Bevölkerung ein grosses Bedürfnis nach dem Angebot bestehe. Aber auch das Wetter habe zum diesjährigen Erfolg beigetragen: «Bis zum Schluss hatten wir viele sehr schöne und sonnige Tage, die die Menschen nach draussen gelockt haben», sagt Ehmann.

Manuela Ehmann, Dietiker EVP-Gemeinderätin und Vorstandsmitglied des Minigolfclubs Mühlematt. zvg

So seien die Besucherzahlen im September und Oktober wegen der früher einkehrenden Dunkelheit und vereinzelter kälterer und regnerischer Tage denn auch etwas zurückgegangen.

Für ausserordentlich viele Gäste sorgten dafür die Europäischen Tage des Denkmals, die am Wochenende vom 10. und 11. September stattfanden und auch auf der denkmalgeschützten Minigolfanlage Mühlematt in Dietikon gefeiert wurden. Auch am 30. Oktober liessen zahlreiche Minigolfbegeisterte bei strahlendem Sonnenschein auf den 18 Bahnen die Bälle rollen – ein krönender Abschluss sozusagen.

Die Rückmeldungen aus der Bevölkerung seien positiv gewesen

Vor der Wiedereröffnung im Juli war die Minigolfanlage während rund zweier Jahre geschlossen. Ehmann ist erleichtert darüber, dass der Betrieb nun wieder so gut angelaufen ist. Sie sagt:

«Viele Leute haben sich sehr gefreut und sich auch bei uns dafür bedankt, dass die Anlage wieder offen ist. Das ist natürlich ein sehr schönes Gefühl.»

Gemeinsam mit anderen hat sich Ehmann in den vergangenen Jahren mit viel Engagement für die Rettung der Minigolfanlage eingesetzt. Ursprünglich hätte die Anlage an der Hasenbergstrasse 19 abgerissen werden sollen, um auf dem Grundstück eine Wohnüberbauung zu errichten.

Obwohl die Minigolfanlage in den letzten Monaten rege besucht wurde, ist zurzeit noch nicht klar, wie es in der nächsten Saison weitergehen wird. Sven Hoti

(08.07.2022)

Doch als die kantonale Denkmalpflege die Minigolfanlage Mühlematt im Jahr 2019 in ihr Inventar aufnahm, geriet das geplante Bauvorhaben ins Stocken. Zudem bildete sich die Interessensgemeinschaft Minigolf Dietikon, die fortan für den Erhalt der Anlage kämpfte.

Ende April 2022 gab die Stadt Dietikon schliesslich bekannt, dass sie den Minigolfpark gekauft und damit endgültig gerettet hat. Betrieben wird die Anlage nun vom Minigolfclub Mühlematt Dietikon gemeinsam mit der Interessensgemeinschaft Minigolf Dietikon.

Das Bistrohäuschen soll renoviert oder sogar ganz abgerissen werden

«Wir blicken positiv und voller Hoffnung in die doch noch etwas ungewisse Zukunft der Minigolfanlage», sagt Ehmann. Denn obwohl die Anlage in der nun abgelaufenen Saison wieder ihre Türen öffnen konnte, stünde der Verein noch ohne Vertrag mit der Stadt da.

Ob der Minigolfclub den Betrieb künftig wirklich finanziell stemmen könne, sei deshalb noch nicht klar. Ehmann hofft nun darauf, dass die Vertragsbedingungen bis Ende Jahr feststehen. «Erst dann können wir richtig in die Zukunft planen», sagt sie.

Das alte Minigolfbistro soll so bald wie möglich erneuert werden. Sven Hoti

(8. Juli 2022)

Geplant ist nämlich, dass das alte Häuschen, in dem sich das Minigolfbistro befindet, möglichst bald erneuert wird. Zurzeit stehe jedoch noch offen, ob es ganz abgerissen und neu gebaut oder lediglich umfassend renoviert werde, sagt Ehmann.

In der Saison 2022 wurde das Bistro von Roger Zeindler mit seiner Zero Production GmbH geführt. Ob er die Gäste auf der Minigolfanlage auch in der nächsten Saison kulinarisch verwöhnen wird, ist ebenfalls noch ungewiss. Der Minigolfclub würde sich aber über eine längerfristige Zusammenarbeit freuen, wie Ehmann betont.

«Wir hoffen, dass die Leute aus der Umgebung weiterhin Freude haben am Minigolfspielen und die Anlage durch ihre Besuche unterstützen», sagt sie. Und sie wünscht sich, dass der Minigolfclub Zuwachs bekommt.

