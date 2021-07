Dietikon Die «Lesereptile» sind beliebt: Der Bücherclub der Buchhandlung Scriptum führt bereits eine Warteliste Kinder von der zweiten bis zur sechsten Klasse können im Leseclub der Lesereptile Bücher beziehen und danach ihre Eindrücke weitergeben. Liana Filippi von der Buchhandlung Scriptum hat den Club lanciert und stösst damit auf grosses Interesse. Carmen Frei 19.07.2021, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Buchhändlerin Liana Filippi hatte die «Lesereptile» in ihrer Lehrzeit bei der Buchhandlung Scriptum ins Leben gerufen. Severin Bigler

Kinder für das Lesen begeistern ‒ das will Liana Filippi. Während ihrer Lehre zur Buchhändlerin EFZ bei der Dietiker Buchhandlung Scriptum hat sie darum den Leseclub «Lesereptile» auf die Beine gestellt. Bereits seit Dezember 2020 können Kinder so bis zu vier Bücher pro Jahr beziehen ‒ kostenlos.

«Ein Leseclub ist meistens etwas für die Grossen. Ich habe mich gefragt, wieso wir das nicht für die Kleinen auch machen sollten», sagt Filippi. Doch es sei nicht ein traditioneller Bücherclub. «Wir wollten nicht einen Club, bei dem alle das Gleiche lesen», sagt die 19-Jährige, die soeben erfolgreich ihre Lehre abgeschlossen hat.

Die Kinder wählen die Bücher selbst aus

«Bei uns sind die Kinder selbstständig unterwegs. Sie können die Bücher selbst auswählen und haben dann drei Monate Zeit, um sie zu lesen», erklärt Filippi. Nachdem sie das Buch gelesen haben, füllen sie dazu einen Fragebogen aus. Dort fassen sie das Buch kurz zusammen, können sagen, was ihnen speziell gefallen hat und ob sie das Buch weiterempfehlen.

Die Bücher kämen anschliessend auf das Gestell «Tipps von Kindern für Kinder», erklärt Geschäftsführerin Corinne Frischknecht. «Einerseits möchten wir so lesefreudige Kinder abholen. Andererseits gibt es vielleicht auch die eine oder andere Grossmutter, die ein Buch sucht und dann sieht, was die Kinder lässig finden», sagt sie.

Im Schaufenster der Buchhandlung Scriptum Dietikon werden die Buchempfehlungen der Kinder ebenfalls präsentiert. Severin Bigler

Die von den Kindern ausgewählten Bücher werden zudem auch regelmässig auf Instagram und Facebook vorgestellt. Erfreulich sei, dass danach auch bereits Kunden die vorgestellten Bücher gekauft haben.

Der Bücherclub war schon kurz nach der Einführung voll ausgelastet. Der grosse Andrang hat die Buchhandlung überrascht. «Wir hätten das nie erwartet. Wir wären auch mit zehn Kindern schon glücklich gewesen. Wir wurden derart überrannt, dass wird die Grenze bei 30 Kinder gesetzt haben», sagt Frischknecht. Aktuell hätten sie sogar eine Warteliste. Laut Filippi wird diese auch nach den Sommerferien bestehen, wenn drei Mitglieder in die Oberstufe wechseln.

Rihana und Melina sind Mitglieder der «Lesedrachen» ‒ den Viert- bis Sechstklässlern im Buchclub der Buchhandlung Scriptum. Severin Bigler

Die «Lesedrachen» sind begeistert

Unter den «Lesereptilen» ist auch die fast elfjährige Melina. Sie ist über ihre Mutter auf den Club gestossen. Inzwischen ist sie bereits an ihrem dritten Buch. «Ich mag Sachen mit Pferden. Im Moment lese ich aber ein Buch mit Robotern», sagt die Viertklässlerin.

Wann bei ihr die Begeisterung fürs Lesen gekommen ist, kann sie nicht mehr sagen. «Es passiert einfach», meint sie.

«Ich habe bereits sehr viele Bücher zu Hause. Mein Bücherregal ist schon vollgestopft.»

Auch die zwölfjährige Rihana liest gerne. Sie gehört wie Melina zu den «Bücherdrachen». Das sind die Viert- bis Sechstklässler. Die Kinder der zweiten und dritten Klasse sind im Club «Bücherechsen».

«Ich gehe oft hier in den Laden», sagt Rihana. Sie wohne auch gleich in der Nähe. Sie habe den Flyer für den Leseclub in der Buchhandlung entdeckt und sich angemeldet. Auch sie sei bereits an ihrem dritten Buch.

Am liebsten lese sie Fantasy-Romane und Geschichten mit Magie und Wahrsagern. «Ich mag aber auch Comic-Romane», sagt die Fünftklässlerin. Sie ist wie Melina bereits seit Beginn bei den «Lesereptilen» dabei.

Auszudrücken, was gefällt, ist nicht immer einfach

Beide Mädchen finden es bei der anschliessenden Rezension der Bücher vor allem schwierig zu sagen, was ihnen speziell gefällt. «Die Zusammenfassungen sind einfach. Das müssen wir in der Schule auch immer wieder machen», findet Rihana. Zu schreiben, was ihr gefalle, sei aber manchmal schwierig. «Wenn mir alles an einem Buch gefällt, finde ich es schwierig, einzelne Dinge zu nennen», findet auch Melina.

An den Büchertipps haben beide Freude. «Ich mache es gerne, da dann andere Leser nicht ahnungslos ein Buch aussuchen müssen», meint Melina. Und Rihana sagt:

«Ich freue mich, wenn ich anderen bei der Auswahl helfen kann.»

Auch für die berufliche Zukunft können sich die beiden vorstellen, etwas mit Büchern zu tun zu haben. «Ich würde gerne einmal etwas machen, das mit Schreiben zu tun hat», sagt Melina. Auch Rihana kann sich vorstellen, einmal mit Büchern zu arbeiten. «Aber ich würde das eher als Nebenjob machen. Ich will nämlich Informatikerin werden.»

Liana Filippi trifft die Vorauswahl

Die beiden Mädchen und die anderen Mitglieder des Leseclubs können ihre Bücher aus einer Vorauswahl aussuchen, die Liana Filippi trifft. «Ich schaue aktuelle Themen an und nehme diese auf. Mit der EM war Fussball sehr präsent. Auch Pferde und Magie sind immer beliebte Themen», sagt Filippi. Die Verlage stellten die Bücher als Leseexemplare gratis für die Kinder des Clubs zur Verfügung.

Frischknecht hofft, dass durch die Mitglieder des Leseclubs die Buchhandlung Scriptum und ihre Bücher noch bekannter werden. «Die Kinder dürften bei unserer Kundschaft noch stärker vertreten sein», meint sie. Sie hofft darum, dass die Kinder ihre Lesebegeisterung auch an die Klassenkameraden weitergeben.