Dietikon «Der Krieg tut uns weh»: Belarussische Vereinigung organisiert Benefizanlass für Ukraine im Gleis 21 Natalia Bächli aus Dietikon ist Präsidentin der Belarussischen Vereinigung der Schweiz. Sie lädt am Sonntag ins Kulturhaus Gleis 21. Auf dem Programm stehen ein Konzert der belarussischen Gruppe Naviband und eine Diskussion mit der nach langer Haft in Minsk freigelassenen Natallia Hersche über die Rolle von Belarus im Russland-Ukraine-Konflikt. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 24.03.2022, 14.58 Uhr

Natalia Bächli aus Dietikon ist Präsidentin der Belarussischen Vereinigung in der Schweiz. Der Verein wehrt sich gegen den Krieg in der Ukraine und nutzt seine Kulturveranstaltung im Gleis 21 am Sonntag, um zu helfen. Severin Bigler

«Wir Belarussen wollen nicht als Aggressoren an der Seite von Putin angesehen werden», sagt Natalia Bächli. Die Botschaft der gebürtigen Belarussin aus Dietikon, die bereits seit fast 20 Jahren in der Schweiz lebt, ist klar. «Wir wollen, dass zwischen Menschen und Politikern unterschieden wird. Es ist uns wichtig, uns vom belarussischen Staatsoberhaupt Alexander Lukaschenko zu distanzieren, der noch als einer von wenigen den russischen Präsidenten Wladimir Putin bei seinem Krieg gegen die Ukraine unterstützt.» Bächli ist Präsidentin der Belarussischen Vereinigung der Schweiz. Sie sagt:

«Wir sind grundsätzlich ein politisch neutraler Verein. Das ist jedoch sehr schwierig in einer solchen Situation, in der Bomben auf unschuldige Menschen fliegen.»

Die schockierenden Ereignisse der letzten Tage in der Ukraine würden sie gegenüber dem Schicksal des brüderlichen Volkes nicht gleichgültig lassen, sagt Bächli. Um die Solidarität mit den Menschen aus der Ukraine zu bekunden, veranstaltet die Vereinigung am Sonntag um 16 Uhr ein Benefizkonzert im Kulturhaus Gleis 21 in Dietikon.

Auftreten wird die bekannte belarussische Folk-Pop-Gruppe Naviband, die es 2017 ins Finale des Eurovision Song Contest schaffte – und das erstmals mit einem Lied in belarussischer und nicht wie üblich in russischer Sprache. «Die Band wurde vom Ehepaar Arzjom Lukjanenka und Ksenija Schuk-Lukjanenka gegründet. Die beiden unterstützten die Proteste in Belarus im Jahr 2020. Deshalb mussten sie das Land verlassen. Sie leben seither im Exil in Polen», erzählt Bächli.

Mittlerweile reist die Gruppe durch verschiedene Länder in Europa und gibt Konzerte für die belarussische Diaspora. «Die Band wird am Sonntag Lieder auf Belarussisch, Russisch und Ukrainisch singen, die nachdenklich und eher traurig sind. Zu hören bekommt man zum Beispiel den ukrainischen Song ‹Obijmy›, was auf Deutsch ‹Umarme mich› bedeutet. Das Lied wird aktuell oft in der Ukraine abgespielt und soll den Leuten Hoffnung und Durchhaltewille bis zum Kriegsende geben», sagt Bächli.

Freigelassene Natallia Hersche erzählt ihre Geschichte

Im Anschluss an das Konzert findet eine Diskussion mit den Musikern statt. Eingeladen ist zudem Natallia Hersche. Die belarussisch-schweizerische Doppelbürgerin lebt in der Schweiz. Nachdem sie im September 2020 während eines Besuchs in der belarussischen Hauptstadt Minsk an einer friedlichen Demonstration teilnahm, wurde sie verhaftet. Nach 17 Monaten im Gefängnis wurde sie im Februar aus der Haft entlassen. «Natallia Hersche hat sehr gelitten in den vergangenen eineinhalb Jahren. Wir wollen mit ihr über ihre Geschichte sprechen», sagt Bächli.

Im Zentrum des Gesprächs steht überdies die Rolle von Belarus im Russland-Ukraine-Konflikt. Russische Truppen starteten ihren Angriff auf Kiew auch von belarussischem Boden aus. «Wir wollen unsere Position besser verstehen und definieren. Dabei geht es auch um die Frage, ob die Belarussen für die russische Invasion in die Ukraine verantwortlich gemacht werden müssen und wie viele Belarussen den Krieg tatsächlich befürworten», sagt Bächli.

Einnahmen kommen ukrainischen Kindern zugute

Für den Anlass haben sich bisher 50 Personen angemeldet. Platz hätte es für insgesamt 80 bis 100 Leute. Einen Teil der Einnahmen aus dem Konzert wird die Belarussische Vereinigung dem Schweizerischen Roten Kreuz spenden, die damit Nothilfe für Menschen in der Ukraine leisten. «Zudem werden wir das Geld nutzen, um Anlässe und Aktivitäten für ukrainische Flüchtlingskinder zu organisieren. Wir wollen sie ablenken und ihnen bei der Integration helfen», sagt Bächli.

Damit hat die Vereinigung bereits Erfahrung. «Wir bieten neben Kulturveranstaltungen auch Ausbildungsprojekte und Integrationshilfe für Belarussen in der Schweiz an. Von diesem Wissen sollen in diesen schwierigen Zeiten auch Ukrainerinnen und Ukrainer profitieren, die neu in die Schweiz kommen», sagt Bächli. Viele Mitglieder würden sich zudem ganz persönlich für die Flüchtlinge einsetzen. «Belarussische Volontäre arbeiten zum Beispiel in den Asylzentren und helfen bei der Verständigung. Andere sind sogar bis an die Grenze zur Ukraine gefahren, um Flüchtlinge abzuholen und bei sich zu Hause in der Schweiz aufzunehmen.»

«Fast jeder hat Verwandte in der Ukraine und Russland»

Bächli ist wichtig zu betonen, dass sich die Belarussen in der Schweiz gegen Krieg und Völkerfeindschaft positionieren. «Dieser Krieg tut uns weh. Und auch viele Menschen in Belarus schmerzt es mitanzusehen, was im Nachbarland passiert», sagt Bächli, die in Minsk geboren und aufgewachsen ist. «Die Ukraine ist für die Belarussen so etwas wie hier ein weiterer Kanton. Die Menschen sind stark miteinander verbunden. Fast jede belarussische Familie hat Verwandte in der Ukraine, aber auch in Russland. Daher ist dieser Krieg emotional verstörend für alle drei Nationen.»

Die ältere Bevölkerung lasse sich von der Staatspropaganda mehrheitlich noch beeinflussen. Doch die jüngere Generation sehe dahinter. Viele seien bereits aus Belarus geflohen, auch aus Angst, dass sie als Soldaten eingezogen und ebenso in diesen Krieg verwickelt werden, sagt Bächli. «Es ist der richtige Zeitpunkt, um offen über solche Dinge zu sprechen. Wir dürfen jetzt nicht schweigen, sondern den Menschen helfen.»

Belarussen für Ukrainer Naviband und Natallia Hersche im Gleis 21 Das Benefizkonzert der belarussischen Gruppe Naviband startet am Sonntag, 27. März, um 16 Uhr im Kulturhaus Gleis 21 in Dietikon. Anschliessend gibt es eine Diskussion mit der nach langer Haft in Minsk freigelassenen Natallia Hersche. Der Eintritt kostet 35 Franken, für Mitglieder der Belarussischen Vereinigung der Schweiz 25 Franken und für Kinder bis 16 Jahren ist der Eintritt frei. Der Erlös wird dem Schweizerischen Roten Kreuz und weiteren Hilfsprojekten für ukrainische Flüchtlinge gespendet. Anmeldungen an 078 830 14 36 oder 079 874 36 49.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen