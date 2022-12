Dietikon Der Kanton beurteilt Tempo 30 auf der Bremgartnerstrasse als «zweckmässig» Das kantonale Tiefbauamt hat eine Temporeduktion im Zentrum geprüft, aber noch nichts entschieden. Anders als die Dietiker Gemeinderätin Kerstin Camenisch, die eine Verkehrsberuhigung forderte, geht es dem Kanton aber nicht um die Sicherheit. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 20.12.2022, 12.00 Uhr

Der Doppelspurausbau für die Bremgarten–Dietikon-Bahn hat die Sicherheit auf der Bremgartnerstrasse laut Stadtrat erhöht. Severin Bigler

Weil es auf der Bremgartnerstrasse im Dietiker Zentrum bei den Fussgängerstreifen immer wieder zu brenzligen Situation komme, forderte Gemeinderätin Kerstin Camenisch (SP) in einem Postulat eine Verkehrsberuhigung. Ihr Wunsch für das rund 250 Meter lange Teilstück zwischen Stadthaus und Kirchplatz könnte Realität werden – aber nicht wegen mangelnder Verkehrssicherheit.

Im Rahmen eines Lärmsanierungsprojekts hat das Tiefbauamt des Kantons Zürich bereits mögliche Temporeduktionen vor Ort geprüft, wie der Stadtrat in seiner kürzlich veröffentlichten Antwort auf Camenischs Postulat ausführt. «Gemäss aktuellem Projektstand wird davon ausgegangen, dass Tempo 30 zur Strassenlärmsanierung zweckmässig ist.» Sobald die kantonsinterne Prüfung, ob Tempo 30 aus Lärmschutzgründen verhältnismässig ist, abgeschlossen ist, werde der Kanton das weitere Vorgehen festlegen.

Wegen der gesetzlichen Vorgaben zum Lärmschutz werde eine zeitnahe Umsetzung angestrebt, schreibt der Stadtrat weiter. Die Stadt selbst habe darauf aber keinen Einfluss, weil es sich bei der Bremgartnerstrasse um eine Kantonsstrasse handelt, wie der Stadtrat ausführt. «Die vorliegende Antwort wurde zusammen mit dem Tiefbauamt des Kantons Zürich in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei sowie der Fachstelle Lärmschutz erarbeitet.» Die Stadt verfüge nur über die angrenzenden Seitenstrassen.

Stadtrat kann mit Temporeduktion leben

Er stelle sich nicht grundsätzlich gegen eine Temporeduktion, so der Stadtrat weiter: «Wenn diese zweckmässig und verhältnismässig ist und eine Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität für die Anwohnenden und die Nutzenden des Stadtzentrums bewirkt.» Auf Kantonsstrassen werde Tempo 30 in der Regel als Streckensignalisation und nicht als Zone umgesetzt. Das bedeutet, dass Vortrittsverhältnisse nicht geändert werden, keine baulichen Elemente notwendig sind und Fussgängerstreifen nicht aufgehoben werden müssen. Letzteres ist dem Stadtrat besonders wichtig, um die querenden Fussgängerströme zu bündeln und die Sicherheit der Schulwege zu gewährleisten.

Mit dem Doppelspurausbau wurden bei den Fussgängerstreifen neue Signalisationen angebracht, die vor der Bahn warnen. Severin Bigler

Insgesamt sei im Zentrum auf der Bremgartnerstrasse und in unmittelbarer Umgebung punkto Sicherheit schon viel passiert in den letzten Jahren, hebt der Stadtrat hervor. Im Rahmen des Limmattalbahnbaus erfolgte auf dem letzten Teilstück der Bremgartnerstrasse bereits der Doppelspurausbau für die Bremgarten–Dietikon-Bahn (BDB). Dass die Bahn nun zusammen mit dem Strassenverkehr in die gleiche Fahrtrichtung unterwegs sei, erhöhe die Verkehrssicherheit.

Mit dem Doppelspurausbau wurde auch die Beleuchtung erneuert und verbessert und auf den Fussgängerstreifen wurden Bodenmarkierungen «Achtung Tram» angebracht. Diese Massnahme steigere nachweislich die Wahrnehmung der Fussgänger, heisst es weiter. In den westlichen Nebenstrassen wurde 2017 die Tempo-30-Zone Oberdorf eingeführt und 2018 installierte das Tiefbauamt ein Rotlicht für alle, die aus der Schöneggstrasse in die Bremgartnerstrasse einbiegen wollen.

Sicherheit ist für Stadt und Kanton gegeben

Entsprechend sehen der Stadtrat und der Kanton auf der Bremgartnerstrasse heute kein Sicherheitsproblem und auch keinen Handlungsbedarf aus Sicherheitsgründen, wie es auf die entsprechende Frage von Postulantin Camenisch heisst. Zwar bleibe der subjektive Eindruck, dass auf diesem Strassenabschnitt mit seiner intensiven Nutzung das Potenzial für Konflikte noch reduziert und die Sicherheit für die schwächeren Verkehrsteilnehmer verbessert werden könne.

Aber: «Der betreffende Strassenabschnitt ist kein Unfallschwerpunkt», schreibt der Stadtrat und zitiert die Unfallstatistik der Kantonspolizei. In den letzten fünf Jahren wurden neun Personenschäden gezählt, davon acht leichtverletzte und eine schwerverletzte Person.

Vor rund einem Monat sprach der Zürcher Kantonsrat 17,5 Millionen Franken, um den zirka 1,7 Kilometer langen Rest der Bremgartnerstrasse vom Stadthaus bis zur Einmündung in die Bernstrasse ab Mitte 2023 zu sanieren und die Gleise auf Doppelspur auszubauen. Bei der Ratsdebatte war noch die Rede von einer möglichen Temporeduktion auf 40 km/h. Damit würde in Dietikon ein weiteres Temporegime dazu kommen, was die Unübersichtlichkeit für die Verkehrsteilnehmenden erhöhe, schreibt der Stadtrat. Entsprechend erscheint diese Variante genauso wie eine mögliche Begegnungszone mit 20 km/h gemäss der Stadtratsantwort als eher unwahrscheinlich.

Vom Stadtrat mehr Haltung erhofft

SP-Gemeinderätin Kerstin Camenisch. zvg

Gemeinderätin Kerstin Camenisch begrüsst, dass der Kanton Tempo 30 als zweckmässig erachtet, und hofft auf eine definitive Umsetzung. Bei der Sicherheit auf dem Zentrumsabschnitt der Bremgartnerstrasse ist sie aber anderer Meinung: «Es ist zu eng für alle Verkehrsteilnehmende. Eine stärkere Priorisierung des Fuss- und Veloverkehrs wäre wünschenswert.» Zumal sich die Situation nun mit dem Doppelspurausbau der BDB und der Limmattalbahn wieder neu einpendeln müsse.

Die Stadtratsantwort sei zwar ausführlich und detailliert ausgefallen, aber: «Ich hätte mir erhofft, dass der Stadtrat stärker seine Forderungen einbringt und nicht einfach eine abwartende Haltung einnimmt und auf den Kanton verweist», sagt sie. Das sei insgesamt ein Problem: Dietikon müsse seine Bedürfnisse vehementer nach oben anbringen und verteidigen. «Wir müssen dem Kanton auch mal etwas auf die Füsse treten», so Camenisch.

SVP-Gemeinderat Markus Erni. zvg

Beim Thema Tempo 30 wird Gemeinderat Markus Erni (SVP) hellhörig. Objektiv betrachtet, ändere Tempo 30 auf dem kurzen Abschnitt nur wenig. Denn wegen des vielen Verkehrs könne tagsüber sowieso selten schneller gefahren werden und die Bahn fahre vor Ort auch maximal mit 30 km/h. Deshalb sei Tempo 30 auf dem spezifischen Abschnitt vertretbar, aber er befürchte, dass auf gleiche Weise immer mehr Temporeduktionen vollzogen werden, so Erni. Der Lärm ist für ihn nur ein vorgeschobenes Argument.

Zudem kreidet er an, dass im Kanton zunehmend reine Tempo-30-Signalisationen umgesetzt werden. Das stifte Verwirrung, denn in diesen gelten andere Regeln als in Tempo-30-Zonen, wo Fussgängerstreifen grundsätzlich nicht vorgesehen sind und man überall die Strasse queren darf, aber keinen Vortritt hat.

