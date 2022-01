Sven Wahrenberger ist der Hüter der Dietiker Ortsgeschichte

Dietikon Der Hüter der Ortsgeschichte: Sven Wahrenberger hilft mit, dass die Geschichte seiner Heimat in Erinnerung bleibt Der Dietiker Historiker Sven Wahrenberger interessierte sich schon früh für die Vergangenheit vor der eigenen Haustür. In einer neuen Serie der «Limmattaler Zeitung» präsentiert er besondere Fundstücke aus dem Ortsmuseum. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 08.01.2022, 03.18 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Ortsmuseum Dietikon ist Sven Wahrenberger umgeben von vielen spannenden historischen Zeitzeugen aus der Stadt. Severin Bigler / ©

In vielen Dörfern stellen Ortsmuseen als kollektives Gedächtnis sicher, dass die eigene Vergangenheit nicht vergessen wird. «Wir haben in Dietikon ein extrem gut bestücktes Archiv», erzählt Sven Wahrenberger. Es sei unfassbar, was nur schon Karl Heid alles über Dietikon gesammelt und geschrieben habe. Der Lokalhistoriker war Initiant des Ortsmuseums, das nach verschiedenen temporären Ausstellungen 1958 im Färber­hüsli ein erstes Zuhause fand. 20 Jahre später zog das Museum an seine heutige Adresse in die ehemalige Villa Strohmeier an der Schön­eggstrasse 20.

Bereits seit 2016 engagiert sich Wahrenberger als Mitglied der Kommission für Heimatkunde des Stadtvereins Dietikon im Ortsmuseum. Aktuell kümmert sich der 30-Jährige als Stellvertreter von Museumsleiterin Regula Stauber unter anderem um alle Anfragen, die das Museum erreichen, gibt Führungen und entwirft Ausstellungen mit. Für eine neue Serie der «Limmattaler Zeitung» hat der Dietiker das Museumsarchiv durchforstet, um spannende Fundstücke und Fotografien aus der Vergangenheit der Stadt vorzustellen (siehe Text unten).

«Ein grosser Pluspunkt des Museums ist, dass wir zu vielen Zeitepochen interessantes Material haben», sagt Wahrenberger. Deshalb wolle er den Leserinnen und Lesern eine grosse historische Vielfalt präsentieren – von der Römerzeit über das Mittelalter und die Neuzeit bis hin zu Zeitzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg.

Leidenschaft fürs Schreiben und Recherchieren

Den Anfang macht eine grün glänzende Ofenkachel, die dank ihrer Inschrift verrät, dass sie 1927 im Auftrag von Caspar Daubenmeier erstellt wurde. Er sei dann der Geschichte dieses Menschen nachgegangen und habe viele spannende Details entdeckt, erzählt Wahrenberger.

«Wenn ich ein Objekt auswähle, weiss ich oft noch nicht genau, wohin mich die Geschichte führt.»

Er schätze an seiner Arbeit, dass er auf Recherchen immer wieder auf neue interessante Hintergründe stosse. «Ich lerne hier nie aus», sagt er. Zudem erlaube ihm seine Tätigkeit im Ortsmuseum, seine Leidenschaften fürs Recherchieren und Schreiben auszuleben.

Ein Blick auf Wahrenbergers Werdegang zeigt, dass sich mittlerweile kaum jemand so gut mit der Dietiker Geschichte auskennt wie er. «Meine Familie sind alteingesessene Dietikerinnen und Dietiker», sagt er. Deshalb habe er sich schon früh für die Geschichte seiner Heimat interessiert. Als Schüler an der Kanti Limmattal schrieb er im Rahmen des Projekts «Jugend und Wirtschaft» einen Text über die Kaffeerösterei Ferrari, der schliesslich in der «Frankfurter Allgemeine Zeitung» erschien. So wurde der damalige Herausgeber der «Limmatpost», Hans-Peter Trutmann, auf ihn aufmerksam. Fortan war Wahrenberger immer wieder für das Dietiker Mitte-Parteiblatt als Schreiber unterwegs. Dabei habe er auch viel mit dem Ortsmuseum zu tun gehabt und seine Faszination für die Dietiker Geschichte habe sich zunehmend intensiviert.

Das Ortsmuseum Dietikon befindet sich in der ehemaligen Villa Strohmeier an der Schöneggstrasse 20. Severin Bigler / ©

Historisch unbedeutend, aber unendlich spannend

In seiner Masterarbeit an der Universität Zürich beschrieb der Historiker, wie der ehemalige römische Gutshof in Dietikon funktionierte. Im Frühling 2021 hat er zudem sein Lehrdiplom für Maturitätsschulen abgeschlossen. Neben seiner Tätigkeit im Dietiker Ortsmuseum arbeitet er auch Teilzeit als Kulturvermittler für den Stiftsbezirk St. Gallen. Und seit vergangenem Herbst setzt sich Wahrenberger in seiner Doktorarbeit mit den wirtschaftlichen Strukturen in der römischen Provinz Germania Superior auseinander, welche unter anderem die heutige Schweiz umfasste.

Seiner Begeisterung für die Lokalgeschichte tut dies keinen Abbruch. Obwohl ­Dietikon historisch nicht so bedeutend sei und hier kaum spektakuläre geschichtliche Zeitzeugen bestünden, gebe es viel Interessantes über die Stadt zu entdecken und zu erzählen, sagt Wahrenberger. «Wenn wir uns mit Lokalgeschichte befassen, setzen wir uns auch mit unserer eigenen Vergangenheit auseinander und können unseren Platz in der Gegenwart besser verstehen.»

Das Ortsmuseum Dietikon an der Schöneggstrasse 20 ist ab Sonntag, 9. Januar wieder jeweils sonntags von 10 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist gratis.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen