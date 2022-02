Dietikon Der Hochwasserschutz der Reppisch wird konkreter – erste Massnahmen sollen ab 2027 realisiert werden In Dietikon soll die Reppisch aufgewertet und der Hochwasserschutz verbessert werden. Nach langem Abwarten hat der Kanton nun eine Planerin beauftragt. Celia Büchi Jetzt kommentieren 22.02.2022, 15.52 Uhr

Momentan fliesst die Reppisch friedlich durch Dietikon. Bei Hochwasser aber kann sie erheblichen Schaden anrichten, wie insbesondere die Hochwasser 1999, 2005 und 2007 zeigten. Celia Büchi

Als Abfluss des Türlersees fliesst die Reppisch durchs Reppischtal und schliesslich in Dietikon in die Limmat. Ihre ruhigen Ufer sind beliebte Erholungsorte. Doch bei viel Regen kann sie zum reissenden Fluss werden, wie insbesondere die Hochwasser von 1999, 2005 und 2007 zeigten. Eine kantonsweite Hochwasser-Risiko-Analyse 2015 ergab, dass die Reppisch in Dietikon zu den zehn gefährdetsten Zonen im Kanton Zürich gehört. Der momentane Hochwasserschutz reicht bei weitem nicht aus. Da das Gebiet entlang der Reppisch immer mehr überbaut wird, nimmt zudem der potenzielle Schaden weiter zu. Der Kanton und die Stadt Dietikon wollen deshalb das Seitengewässer der Limmat sowohl besser zugänglich und erlebbarer machen als auch den Hochwasserschutz erhöhen.

So sah die Brücke zur Badenerstrasse in Dietikon während dem Hochwasser der Reppisch am 12. Mai 1999 aus. Ortsmuseum Dietikon Die Mündung der Reppisch in die Limmat während des Hochwassers am 15. Juli 2021. David Egger

Seit die Ergebnisse der Hochwasser-Risiko-Analyse 2015 bekannt wurden, passierte aber an konkreten Massnahmen kaum etwas. Im Juli 2019 sagte ein Sprecher des Amts für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel), gegenüber der «Limmattaler Zeitung», dass die beengten Verhältnisse im Dietiker Ortskern eine Herausforderung darstellten, die Reppisch naturnaher zu gestalten und gleichzeitig vor Hochwasser zu schützen. Um diese Herausforderung zu bewältigen, wurden im September 2020 entsprechende Planerleistungen ausgeschrieben, sagt nun eine Sprecherin des Awel auf Anfrage. Im Januar 2021 seien diese vergeben worden an die Inge Zukunft Reppisch. Als deren Adresse wird die IUB Engineering AG an der Zürcher Stauffacherstrasse angegeben. Die Firma hat schon viele Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekte geplant, wie ein Blick in ihre Referenzen zeigt.

Absenkung, Rückhaltebecken oder Entlastungsstollen

Seit der Auftragsvergabe im Januar 2021 läuft laut Awel die Projektierung. Grundsätzlich gebe es drei Möglichkeiten, den Hochwasserschutz der Reppisch in Dietikon sicherzustellen, sagt die Sprecherin des Awel weiter. Diese basierten auf dem Konzept für Hochwasserschutz an Sihl, Zürichsee und Limmat von 2017.

Eine Option wäre es, die Flusssohle der Reppisch im Stadtgebiet zu verbreitern und abzusenken, was die Durchflusskapazität erhöhen würde. Als weitere Möglichkeit würde sich ein Hochwasserrückhaltebecken anbieten. Dieses würde sich bei Hochwasser füllen und die abfliessende Menge an Wasser so weit reduzieren, dass es zu keinen Schäden kommt. Oder aber das Wasser würde bei Hochwasser durch einen Stollen in die Limmat abgeleitet. Einen solchen Entlastungsstollen wird das Awel beispielsweise ab März in Thalwil bauen. Damit soll das Wasser der Sihl bei Hochwasser von Langnau am Albis in den Zürichsee bei Thalwil geleitet werden. Projektiert wurde dieser Stollen von der IUB Engineering AG.

Die Aufwertung der Reppisch ist ein fester Teil des Projekts

«All diese Hochwasserschutzmassnahmen enthalten auch Massnahmen zu Gestaltung und Aufwertung sowie Ökologie, jedoch in unterschiedlichen Ausprägungen», sagt die Sprecherin des Awel weiter. Bereits 2014 bekannte die Stadt Dietikon, dass sie die Reppisch besser zugänglich und erlebbarer machen will. Damals begann sie zusammen mit dem Awel sowie dem kantonalen Amt für Raumentwicklung (Are) und externen Fachspezialisten das «Aufwertungs- und Gestaltungskonzept Reppisch» zu entwickeln. Ein halbes Jahr später musste das Projekt aber sistiert werden, um die Ergebnisse der Hochwasser-Risiko-Analyse von 2015 abzuwarten. Verloren gegangen ist es aber scheinbar nicht. Es sei in das Hochwasserschutzkonzept von 2017 eingearbeitet worden und sei «somit eine der Hauptgrundlagen für die laufende Projektierung», sagt die Sprecherin des Awel.

Die Reppisch, hier am Ende der Kirchstrasse beziehungsweise bei der Vorstadtbrücke, dient den Dietikerinnen und Dietikern als Erholungsgebiet. Ihre Ufer sollen deshalb noch besser zugänglich und erlebbarer gemacht werden. Jürg Krebs/Archiv

Im März soll es einen Schritt vorwärts gehen

Nach jahrelangen Abklärungen und Analysen skizziert das Awel nun erstmals einen Zeithorizont für die Sicherstellung des Hochwasserschutzes an der Reppisch. «Momentan ist eine Realisierung in den Jahren 2027-29 vorgesehen. Terminverschiebungen sind jedoch möglich», sagt die Sprecherin des Awel. Momentan würden die verschiedenen Projektideen vertieft. Anschliessend werde die Bestvariante auf Basis Vorprojekt weiterbearbeitet. Ende März könnte das Projekt Hochwasserschutz und Aufwertung der Reppisch in Dietikon noch mehr Form annehmen. Dann werde ein Workshop des Awel dazu stattfinden, sagt Severin Lüthy, Leiter des Stadtplanungsamts Dietikon. «Das Stadtplanungsamt ist eng in die Projektierung eingebunden», sagt die Sprecherin des Awel.

Wer die Pläne, die bei der Projektierung entwickelt werden, schliesslich umsetzen werde, sei noch nicht bekannt, sagt die Sprecherin des Awel weiter. Und was das Ganze kosten werde, könne noch nicht beziffert werden. «Die Kosten unterscheiden sich deutlich je nach Varianten.»

