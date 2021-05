Dietikon Der Güsel-Ranger ist zurück: Der städtische Mitarbeiter macht Abfallsünder ausfindig Die Stadt Dietikon hat den Job des Güsel-Rangers nach über zehn Jahren wieder eingeführt. Der Fokus liegt nicht mehr auf Prävention und Dialog, sondern auf der Durchsetzung geltender Abfallregeln. Zudem hilft der Güsel-Ranger als Allrounder in diversen Bereichen mit.

Sven Hoti 19.05.2021, 14.52 Uhr

Der Güsel-Ranger Niels Michel sorgte von 2007 bis 2010 im Rahmen der Kampagne «Sauberes Dietikon – wir packen's an!» für Sauberkeit im Dietiker Stadtgebiet. Archivbild: Daniel von Känel (18. April 2007)

«Der Güsel-Ranger hat seine Arbeit aufgenommen.» Das hat die Stadt Dietikon in ihrem neusten Geschäftsbericht beiläufig vermeldet. Einigen wird diese aussergewöhnliche Jobbezeichnung bekannt vorkommen, denn in Dietikon war bereits von 2007 bis 2010 ein Güsel-Ranger aktiv. Es handelt sich jedoch nicht um ein Comeback des Littering-Bekämpfers im gelben Shirt und roten Overall. Der neue Güsel-Ranger hat weder eine spezielle Uniform, noch ein rotes Güsel-Mobil (damals auch Güsel-Ferrari genannt) und er sucht auch nicht den Dialog mit Dietikerinnen und Dietikern. Stattdessen handelt es sich um eine im vergangenen Jahr geschaffene Stelle innerhalb der Infrastrukturabteilung, wie deren Leiter Stephan Kündig erklärt.

«Der Mitarbeitende ist primär ein Allrounder für die verschiedensten Bereiche im Abfallwesen. Der Schwerpunkt liegt entsprechend eher in der praktischen Umsetzung und Kontrolle der Abfallverordnung als in der soziokulturellen Arbeit mit oder in der Öffentlichkeit», sagt er. So unterstütze er das Team des Dietiker Abfallwesens bei Littering-Aktionen wie dem Clean-up-Tag, kontrolliere illegal entsorgten Abfall und verwarne oder verzeige Fehlbare. Auf der Sammelstelle Zelgli helfe er zudem als Springer aus.

Stephan Kündig, Leiter der Dietiker Infrastrukturabteilung. Bild: Oliver Graf (2. September 2020)

Ausschlaggebend für die Reaktivierung des Güsel-Rangers waren gemäss Kündig verschiedene Faktoren. Er nennt etwa Personalengpässe auf der Sammelstelle und die Fokussierung auf Umweltthemen in der Abfallentsorgung. Zudem verstärke er als zusätzliche Kontrollinstanz den Vollzug des Abfallgesetzes. Kündig: «Insofern ist dieser Mitarbeitende ein Teil des Teams und unterstützt den Bereichsleiter und schafft freie Ressourcen für die Sensibilisierung.»

In den Zahlen, welche die Stadt in ihrem Geschäftsbericht 2020 aufführt, wird der Einsatz des neuen Mitarbeiters bereits sichtbar: So gingen im vergangenen Jahr 188 verwendbare Hinweise wegen Verstössen gegen das Abfallgesetz ein und damit dreimal mehr als im Vorjahr. Auch die Anzahl registrierter Verstösse (von 85 auf 236) sowie die ausgesprochenen Verwarnungen (von 19 auf 107) und Verzeigungen (von 32 auf 71) sind ebenfalls stark angestiegen.

Der Güsel-Ranger wurde ursprünglich von der Dietiker Gesundheitsabteilung ins Leben gerufen, um dem Anstieg an illegal entsorgtem Abfall entgegenzuwirken. Niels Michel sorgte in dieser Rolle von 2007 bis 2010 im Rahmen der Kampagne «Sauberes Dietikon – wir packen's an!» für Recht und Ordnung auf öffentlichen Plätzen. Die Stadt Dietikon schaffte es mit seinem Güsel-Ranger schweizweit in die Schlagzeilen.

Im Unterschied zum neuen Güsel-Ranger trat der alte mit der Bevölkerung aktiv in Kontakt, leistete Präventionsarbeit und brachte zugleich in Erfahrung, wo illegale Entsorgung stattfand. Abfallsünder sprach er auf ihre Verfehlungen an. Besonders renitente Übeltäter bekamen von ihm einen Abfallsack überreicht.

Parlament lehnte 2017 die Wiedereinführung eines Güsel-Rangers ab

Im Jahr 2010 schliesslich endete die Kampagne und damit Michels Dasein als Dietiker Güsel-Ranger. Die Littering-Situation hatte sich merklich verbessert. Mitarbeiter des Werkhofs übernahmen den Tätigkeitsbereich des Güsel-Rangers.

Sieben Jahre später schaffte es der Güsel-Ranger über ein Postulat von Gemeinderätin Catalina Wolf (Grüne) zurück aufs politische Parkett. Vor dem Hintergrund der ihrer Meinung nach weiterhin bestehenden Littering-Problematik forderte sie unter anderem die Wiedereinführung eines Güsel-Rangers. Das Parlament lehnte es aber im Februar 2018 aus Kostengründen ab, wieder einen Güsel-Ranger einzuführen, wie man ihn bis 2010 gekannt hatte.