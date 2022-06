Dietikon Der Gemeinderat spricht 1,75 Millionen Franken für die «Bären»-Sanierung Alle Gemeinderatsfraktionen sprachen sich am Donnerstagabend für den Kredit aus. Kritik kam einzig von der SVP. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 03.06.2022, 17.04 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Liegenschaft Bären liegt direkt am Bahnhof Dietikon. Muriel Daasch

Einstimmig sprach der Dietiker Gemeinderat sich für einen Kredit von 1,75 Millionen Franken aus, um die Liegenschaft Bären am Bahnhofplatz 5 zu sanieren. Dabei sollen etwa problematische Baustoffe wie Asbest entfernt und der Bau erdbebentüchtig gemacht werden. Nach der zwischen Oktober 2022 und November 2023 vorgesehenen Sanierung will die Stadt, die das Gebäude im Herbst 2020 der katholischen Kirchgemeinde abgekauft hatte, die fünf Wohnungen darin vermieten.

Alle Gemeinderatsfraktionen sprachen sich für die Sanierung aus. Kerstin Camenisch regte im Namen der SP/AL-Fraktion an, möglichst schnell mit den Arbeiten zu starten, weil die Wohnungen dann schon sechs Monate früher vermietet werden könnten und mehr Mieteinnahmen generieren würden.

Kritik gab es einzig von der SVP: Eveline Heiniger sprach beim Projekt von einer Teilsanierung und warf dem Stadtrat Salamitaktik vor. «Warum wird nicht gleich die ganze Sanierung beantragt?», fragte sie in Richtung Stadtrat. Hochbauvorstand Anton Kiwic (SP) war offenbar unklar, auf was Heiniger anspielte. «Meines Wissens bestehen keine Pläne, zusätzliche Investitionen in das Haus zu tätigen», entgegnete er.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen