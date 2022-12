Schwingen Drei Tonnen Sägemehl in der Stadthalle: Am Niklausschwinget in Dietikon werden 90 Schwinger erwartet

Am Samstag findet der Niklausschwinget in Dietikon wieder statt. Neben den Bösen werden auch rund 1000 Schwingbegeisterte in der Stadthalle erwartet. Topfavorit ist Titelverteidiger Nick Alpiger.