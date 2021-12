Dietikon Der Gemeinderat ergänzt das Budget 2022 um 50'000 Franken für Fussgänger und Velofahrer Das Dietiker Budget wurde an der Gemeinderatssitzung einstimmig genehmigt. Bei den eingereichten Änderungsanträgen aus dem Parlament machte gleich zwei Mal nur eine Stimme den Unterschied aus. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 03.12.2021, 18.59 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Stadthaus Dietikon, fotografiert am 22. März 2021. Sandra Ardizzone / LTA

Nach 16 Jahren als Finanzvorstand vertrat Rolf Schaeren (Mitte) am Donnerstagabend zum letzten Mal ein Budget im Dietiker Gemeinderat. Dabei ­erhielt der 2022 abtretende Finanzvorstand von links etwas Gegenwind, insgesamt zeigten sich die Parteien aber zufrieden. Bis auf zusätzliche Ausgaben von 50000 Franken für Fuss- und Veloverkehr wurde das bereits im Oktober präsentierte Budget 2022 ohne weitere Anpassungen einstimmig genehmigt. Nächstes Jahr rechnet die Stadt mit einem Defizit von 8,87 Millionen Franken – bei einem Gesamtaufwand von 239,52 Millionen Franken. Im Budget 2021 erwartete die Stadt noch ein Minus von 14,71 Millionen Franken.

Die SVP, die EVP und die FDP lobten den gleichbleibenden Steuerfuss von 123 Prozent. Konrad Lips (SVP) sagte:

«Wir hoffen, dass die Nachfolgerin oder der Nachfolger auch so eine gute Arbeit machen wird.»

Trotz vieler Unsicherheiten wegen der laufenden Pandemie an habe die Stadt nun ein gutes Budget in der Hand, sagte Manuela Ehmann (EVP). Künftig müsse die Stadt aber weiter probieren, das Defizit zu vermindern. Langfristig könne Dietikon nicht jedes Jahr mehr Geld ausgeben als reinkomme.

Langfristige Investitionspolitik soll Steuerkraft erhöhen

Auch Michael Segrada (FDP) forderte den Stadtrat auf, in Zukunft noch stärker auf eine langfristige Investitionspolitik zu fokussieren, um die Attraktivität der Stadt weiter zu fördern. Nur so werde Dietikon für Unternehmen und private Neuzuzüger interessant sein, was wiederum helfe, die Steuerkraft zu erhöhen. «Dietikon befindet sich mitten im Wandel», sagte Beda Felber (Mitte). Deshalb sei seine Partei der Ansicht, dass die Stadt weiter genug investieren müsse für langfristige Verbesserungen und die Sparschraube nicht zu früh zu fest anziehen solle.

Aufgrund des ordentlichen Selbstfinanzierungsgrads sei es richtig, die Steuern nicht zu erhöhen, sagte Kerstin Camenisch (SP) im Namen der SP/AL-Fraktion.

«Das Budget zeugt von ­solidem Verwalten von Bestehendem, lässt aber Visionen und Zukunftsweisendes aussen vor.»

Gerade in einer Zeit, in der viele hadern, hätte mehr Mut einen Horizont aufzeigen können. Auch die Rechnungsprüfungskommission, die das Budget im Vorfeld vertieft geprüft und zu Beginn der Gemeinderatssitzung zur Annahme empfohlen hatte, habe es verpasst, dem Budget eine individuelle Aussagekraft zu verleihen. Trotz ihrer kritischen Worte plädierte auch die SP/AL-Fraktion wie alle andere Parteien für eine Zustimmung.

Sanfter formulierte Beat Hess seine Kritik im Namen der Grünen. Er schliesse sich seiner Vorrednerin an, das Budget sei eher konservativ. «Vielleicht kommen neue Visionen oder Ideen dann durch den neuen Stadtrat wieder vermehrt rein», sagte er mit Blick auf die Wahlen im Februar.

Zweimal machte nur eine Stimme den Unterschied

Bevor die Parlamentarierinnen und Parlamentarier das Budget 2022 einstimmig verabschiedeten, mussten sie über vier Änderungsanträge befinden. Keine Chance hatte die Anregung von Silvan Fischbacher (SP), den im Budget vorgesehenen Beitrag für die wegen der Coronapandemie erstmals einberufene ­Gemeindeführungsorganisation von 2000 auf 52000 Franken zu erhöhen. Dem Antrag stimmten nur neun Parlamentarier zu. Genauso viele folgten der Forderung von Ernst Joss (AL), zusätzlich 20000 Franken ins Budget einzustellen, um die Kinderkrippen auf Stadtgebiet regelmässiger zu kontrollieren. Joss forderte zudem 50000 Franken, um die Dietiker Spielplätze aufzuwerten, unterlag in der Abstimmung aber ganz knapp mit 15 zu 14 bei zwei Enthaltungen.

Ratstelegramm Vor der Gemeinderatssitzung wurde Dietikon die Urkunde als «Blue Community» überreicht. Zu Beginn der Sitzung waren 32 Gemeinderätinnen und Gemeinderäte anwesend. Markus Erni (SVP) verlas eine Fraktionserklärung zum Entscheid, kein Referendum gegen den Kredit für die Sanierung des alten Bauamts zu ergreifen. Raphael Müller (FDP) wurde in die Geschäftsprüfungskommission gewählt als Nachfolger für Michael Segrada (FDP). Das Budget 2022 wurde einstimmig angenommen. Der Ausführungskredit von 524000 Franken für den Mieterausbau und die Ausstattung des Kindergartens in der Lachen wurde einstimmig genehmigt. Die Richtplan-Revision wurde vertagt, weil die Geschäftsprüfungskommission noch keinen Beschluss gefasst hat. Die Interpellation von Peter Metzinger (FDP) zu einem Smart-City-Konzept für die Stadt wurde begründet. Die Interpellation von Ottilie Dal Canton (Mitte) zu Littering und illegalem Abfall wurde begründet. Die Interpellation von Beat Hess (Grüne) betreffend Abbruch von Liegenschaften und Unterstützung für Mieterinnen und Mieter wurde begründet. Die Interpellation von Manuela Ehmann (EVP) zum Thema Abfall verbrennen in Schrebergärten und auf privatem Grund wurde begründet. Die Interpellation von Peter Metzinger (FDP) zu Polizeikontrollen gegen Zigarettenstummel wurde begründet. Die nächste Gemeinderatssitzung findet am 3. Februar 2022 statt. (flo)

Ebenfalls mit nur einer Stimme Unterschied – mit 16 zu 15 bei einer Enthaltung – befürwortete der Gemeinderat den Antrag von Beat Hess, 50000 Franken für die Förderung des Fuss- und Veloverkehrs zu sprechen. 2019 hatten die Grünen ihre 2018 lancierte Initiative, die bis 2030 zwei Millionen Franken für den Langsamverkehr forderte, wieder zurückgezogen. Denn der Stadtrat wollte das Anliegen von sich aus umsetzen, und kündigte in seinem damaligen Antrag an den Gemeinderat jährliche Reportings an. Seither sei aber kaum etwas passiert, kritisierte Hess.

Im Rahmen von diversen Bauprojekten habe die Stadt in den letzten Jahren auch viel für Fussgänger und Velofahrer unternommen, sagte Stadtpräsiden Roger Bachmann (SVP). Aber wegen knapper Ressourcen habe der Stadtrat die Investitionen für Langsamverkehr bisher nicht separat ausgewiesen. Künftig wolle die Stadt hier mehr Transparenz schaffen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen