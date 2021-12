Dietiker Gemeinderat bewilligt halbe Million für Kindergarten

Dietikon Der Gemeinderat bewilligt eine gute halbe Million Franken, um den Kindergarten «In der Lachen» auszubauen Ohne Gegenstimme genehmigten die Parlamentarier das den Ausführungskredit und den Vorvertrag mit der Baugenossenschaft Schönheim. Der neue Doppelkindergarten soll bis 2026 im Rahmen der kompletten Siedlungserneuerung entstehen. Florian Schmitz 03.12.2021, 18.58 Uhr

Der alte und viel kleinere Kindergarten in der Siedlung musste im Sommer 2021 wegen dem geplanten Bauprojekt geräumt werden. (Archivbild) Oliver Graf

524000 Franken will der Stadtrat in den Neubau des Kindergartens «In der Lachen» investieren. Das Vorhaben kam am Donnerstagabend im Dietiker Gemeinderat gut an. Einstimmig genehmigten die Parlamentarierinnen und Parlamentarier den Ausführungskredit und den Vorvertrag mit der Baugenossenschaft Schönheim. Der künftige Doppelkindergarten entsteht im Rahmen eines grossen Neubauprojekts: Bis 2026 will die Baugenossenschaft ihre gut 10000 Quadratmeter grosse Wohnsiedlung bei der BDB-Haltestelle Bergfrieden erneuern. Ab Herbst 2026 soll der neue Kindergarten zur Verfügung stehen.