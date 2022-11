5:1: FC Dietikon schlägt FC Grenchen zuhause auf der Dornau

Dietikon Der FC Dietikon schlägt den FC Grenchen mit 5:1 auf der Dornau Die Limmattaler Fussballer schossen am Samstag zum dritten Mal in Serie fünf Tore. Trainer Daniel Tarone hätte sich mehr gewünscht. Michel Sutter Jetzt kommentieren 13.11.2022, 19.13 Uhr

Schoss eines von fünf Toren: Anto Gudelj (Mitte) gelang in der zweiten Halbzeit das 4:0 mit dem Kopf für den FC Dietikon beim Heimspiel auf der Dornau gegen den FC Grenchen. Michel Sutter

Dass in der Partie zwischen Dietikon und Grenchen viele Tore fallen würden, zeichnete sich bereits in den ersten vier Minuten ab. Nach nicht mal 80 Sekunden fiel Dietikons Innenverteidiger David Dodaj der Ball vor die Füsse, als Grenchens Torwart Tristan Preta einen Freistoss von Leandro Di Gregorio abprallen liess. Dodaj liess sich die Chance nicht entgehen – 1:0 für Dietikon.

Nur anderthalb Minuten später foulte Grenchens Christopher Mamona im Strafraum Valdrin Dalipi. Pa Modou trat zum fälligen Strafstoss an und schickte Preta in die falsche Ecke – 2:0 für die Limmattaler. «Die frühe Führung war sehr positiv für uns», sagte Dietikons Trainer Daniel Tarone. «Wir wollten von Anfang an Druck machen.»

Drei Tore nach nicht mal 20 Minuten

Den Druck erhielten die Dietiker nach der 2:0-Führung aufrecht. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde kam Davor Mutabdzic zur nächsten Dietiker Chance, vergab diese aber. Kurz darauf konnte Modou nach einem Steilpass alleine auf Preta zulaufen und schoss den Ball am Torhüter vorbei – 3:0 für Dietikon nach nicht mal 20 Minuten. Die Grenchner hatten bis anhin viel zusehen müssen und selber keinen einzigen Schuss aufs Tor abgegeben. Nach 30 Minuten musste der Dietiker Torhüter Admir Kapic, der für den gesperrten Lukas Winzap zwischen den Pfosten stand, ein erstes Mal eingreifen und einen Versuch zur Ecke klären.

Kurz darauf kam Aaron Sperisen für die Gäste zu einer Chance, doch der Schuss war zu harmlos. «Wir müssen wieder mehr Zweikämpfe gewinnen, Jungs!», schrie Tarone seinen Schützlingen zu. Seine Mannschaft habe nicht mehr richtig nach hinten gearbeitet, erklärte er später. «Das habe ich in der Pause angesprochen.» Die Ansprache nützte: Zu Beginn der zweiten Halbzeit kam Dietikon gleich zu mehreren guten Chancen – durch Anto Gudelj, Di Gregorio, Dalipi und auch Fabio Rodriguez Medina. Die Limmattaler hätten längst höher führen müssen.

Schliesslich gelang Gudelj per Kopf das fällige 4:0. Knapp eine Stunde war zu diesem Zeitpunkt gespielt. Mit dem 4:0 war eine Vorentscheidung in dieser einseitigen Partie gefallen, doch Dietikon blieb dran. Nur knapp vier Minuten nach Gudeljs Tor schoss Di Gregorio den Ball an die Unterkante der Latte – Glück für Grenchen. Wenige Minuten später setzte auch Mutabdzic mit einem wuchtigen Schuss den Ball an die Latte, das 4:0 war mittlerweile schmeichelhaft für die Gäste. 20 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit kam Mutabdzic dann doch noch zu seinem Treffer, als er den Ball nur noch einschieben musste: 5:0 für Dietikon.

«Wir hätten noch mehr Tore schiessen müssen»

«Wir hätten noch mehr Tore schiessen müssen angesichts der Chancen, die wir hatten», sagte Tarone. Stattdessen musste seine Mannschaft in der letzten Viertelstunde noch den Grenchner Ehrentreffer hinnehmen: Einen hohen Ball in den Strafraum durch Grenchens Samuel Zayas lenkte der eingewechselte Danijel Stefanovic ins eigene Netz ab.

«Klar, perfekt wäre ein Zu-null-Spiel gewesen», gab Tarone zu. «Aber wir haben heute vieles gut gemacht.» Deswegen sei er mit dem Ergebnis auch sehr zufrieden. «Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht.» Und das nicht erst gegen Grenchen. Tarones Team hat in den letzten drei Partien jeweils fünf Tore erzielt. «Wir haben im Sommer viele neue Spieler geholt, und es brauchte etwas Zeit, bis Automatismen stehen, aber diese funktionieren jetzt», so Tarone. Sein Team bleibt damit an der Spitze der Tabelle – mit drei Punkten Vorsprung auf Muttenz.

