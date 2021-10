Erster Gleis21-Oskar: Dietikon vergibt neu einen Filmpreis

Dietikon Der erste «Gleis21-Oskar»: Bald darf das Publikum in Dietikon einen Filmpreis verleihen Am 30. Oktober findet in Dietikon ein Kurzfilmabend mit Preisverleihung statt. Auch online können alle Filme geschaut werden. Hinter dem Projekt stehen die Macher der grossen Dietiker Trickfilmausstellung von 2019. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 16.10.2021, 04.00 Uhr

Dustin Rees ist nicht nur mit seinem neusten Film «Signs »im Programm vertreten, sondern führt auch als Moderator durch den Abend. Zvg / Limmattaler Zeitung Von The Lonely Orbit vom Zürcher Team Tumult gab es an der Trickfilmausstellung 2019 bereits erste E Zvg / Limmattaler Zeitung Ich bins Helmut_Nicolas Steiner Zvg / Limmattaler Zeitung Die Dokumentation «All Inclusive» von Corina Schwingruber Ilić setzt sich kritisch mit Kreuzfahrten auseinander. Zvg / Limmattaler Zeitung In «Average Happiness» von Maja Gehrig machen sich Statistiken und zahlen selbstständig. Zvg / Limmattaler Zeitung Basil Vogt wird am Kurzfilmabend vor Ort Fragen zu seinem Werk «Duodrom» beantworten. Zvg / Limmattaler Zeitung

Im Frühjahr 2019 machte die nationale Wanderausstellung über Trickfilme drei Wochen Halt in Dietikon und zeigte den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern, wie vielfältig und kreativ Animationsfilme sein können. Dass die Dietiker Ausstellung aus der nationalen Tour herausragte, ist Rita Bachofen und Rolf Brönnimann zu verdanken. Nachdem der für die Durchführung gegründete Trickfilmverein anschliessend wie geplant aufgelöst wurde, haben die beiden Dietiker ihn nun wieder ins Leben gerufen und bringen erneut kunstvolle Kurzfilme in die Stadt.

Am 30. Oktober wird im Kulturhaus Gleis 21 am Bahnhof Dietikon in Anlehnung an den bekanntesten Filmpreis der Welt der erste «Gleis21-Oskar» verliehen. Das Publikum bestimmt, welches der neun Schweizer und internationalen Werke, die Filmemacher und Grafiker Brönnimann für das Programm ausgewählt hat, am Ende den Preis erhält. Und das nicht nur vor Ort: Bereits ab Donnerstag, 28. Oktober, können alle Werke bis Samstagnachmittag online angeschaut werden. Die Preisverleihung am Samstagabend wird zudem als Livestream ausgestrahlt. Am kommenden Samstag, 23. Oktober, findet zudem ein Trickfilmworkshop im Gleis 21 statt.

Vom Streamingfestival inspiriert

«Wir waren überrascht, wie gross das Interesse für die Trickfilmausstellung war», sagt Brönnimann bei einem Treffen im Kulturlokal. Und Bachofen:

«Uns wurde immer wieder die Frage gestellt, wo man diese Filme überhaupt schauen kann.»

Das Ende Januar 2021 aus dem Gleis 21 übertragene Streamingfestival der Bühnenkunst «Stream 21» habe ihr zu Hause auf dem Sofa so viel Freude bereitet, dass ihr schnell klar gewesen sei, dass sie auch wieder aktiv werden will. «Also habe ich Rolf gefragt und er hat sofort zugesagt», erzählt sie.

Im Frühjahr hätten sie dann die Planung aufgenommen. «Rita hat dieses Mal das meiste gemacht, weil ich wegen meines laufenden Filmprojekts nicht so viel Zeit hatte», sagt Brönnimann. Ohne die grosse Unterstützung der Stadt Dietikon wäre der Anlass nicht möglich gewesen, ergänzt Bachofen. Das gelte auch für die Sponsoren. Sie sei erfreut, dass viele von der Trickfilmausstellung nun wieder mit an Bord seien.

Rita Bachofen und Rolf Brönnimann hoffen, dass der Kurzfilmabend zur festen Institution im Dietiker Kulturkalender wird.

Inspiriert von der digitalen Kultur wollte sie den Kurzfilmanlass von Anfang an auch online präsentieren. «Wir wollen allen die Teilnahme ermöglichen», sagt Bachofen. Dabei sei es ihr wichtig, dass auch die digitalen Angebote nicht gratis sind, um den Wert der Kultur und die viele Arbeit dahinter zu betonen.

Im Workshop kann man Stopmotion-Technik lernen

Weil auch die 2019 durchgeführten Trickfilmworkshops viele positive Rückmeldungen auslösten, wollte sie unbedingt wieder eine Möglichkeit anbieten, selbst Hand anzulegen. Als zusätzliche Motivation werden die rund eine bis anderthalb Minuten langen Filme, die im Workshop entstehen, auch an der Filmnacht gezeigt. Der von Filmemacher Dustin Rees, der an der Hochschule Luzern Animation unterrichtet, geleitete Kurs befasst sich vor allem mit der Stopmotion-Technik und ist auch für Laien geeignet. «Dustin hat das damals bereits enorm gut und unterhaltsam gemacht und war sehr motiviert», sagt Bachofen. Anmeldungen sind noch möglich, weil der auf 12 Plätze beschränkte Kurs noch nicht ganz ausgebucht ist.

Der preisgekrönte Film «The Lonely Planet» vom Zürcher Team Tumult besticht durch seinen eigenen Stil. Youtube

Im Zentrum des diesjährigen Programms stehen diverse Animationsfilme wie «Lonely Orbit» und «Duodrom» von Zürcher Trickfilmmachern. Diese waren während der Trickfilmausstellung noch in Produktion. In einer Sonderausstellung erhielten Besucher damals bereits einen Einblick in die entstehenden Projekte. «Ich wollte die fertigen Filme unbedingt zeigen», sagt Brönnimann.

Drehte sich bei der Trickfilmausstellung noch alles um animierte Werke, hat Brönnimann jetzt auch reale Kurzfilme mit Schauspielern ins Programm aufgenommen. Auf Festivals seien gemischte Programme üblich und Animationsfilme oft nur eine Nische, erzählt der Filmemacher, der mit seinen Werken «Bolero Station» und «Hang Over» bereits viel in der Welt herumgekommen ist. Dabei habe er auch viele tolle Kurzfilme kennen gelernt. Die meisten Filme, die gezeigt werden, stammen aus den letzten Jahren, nur «Ich bin's, Helmut» von 2009 tanzt aus der Reihe. Er habe diesen unglaublich kreativen Film unbedingt zeigen wollen, sagt Brönnimann. Regisseur Nicolas Steiner wolle auch gerne vorbeikommen, falls er dann in der Schweiz sei. Der international erfolgreiche Filmemacher arbeitet nämlich zurzeit an einer Truecrime-Serie für Netflix.

Filmemacher erzählen vor Ort von ihren Erfahrungen

Weil beide Organisatoren dem Publikum nicht nur Filme vorsetzen, sondern einen Einblick in die Welt dahinter ermöglichen wollen, werden diverse Gäste Red und Antwort stehen – darunter Cécile Brun und Basil Vogt, die ihre Filme präsentieren, und Filmproduzentin Saskia von Virág. Die nicht anwesenden Filmemacher haben jeweils als Einführung in ihre Werke kurze Videobotschaften aufgenommen. Als Moderator führt Filmemacher Dustin Rees durch den Abend. Er ist mit «Signs» selbst im Programm vertreten und wird wie 2019 den Workshop eine Woche zuvor leiten.

An der Trickfilmausstellung erhielten Besucherinnen und Besucher einen Einblick in die Entstehung von Animationsfilmen (im Bild: «Chris the Swiss» von Anja Kofmehl). Michel Lüthi

Wie bei den richtigen Oscars darf auch beim «Gleis21-Oskar» eine passende Trophäe für den Publikumspreis, der von Stadtpräsident Roger Bachmann übergeben werden wird, nicht fehlen. Die mythische Tierfigur, die auf den Werbeplakaten anmutig in die Ferne blickt, wird am Abend physisch vergeben. Kreiert wurde sie von der Künstlerin Natalia Beltyukova aus Sankt Petersburg, die mit ihren Figuren auch Videos dreht. Brönnimann lernte sie als Filmdebütantin an einem Festival in Russland kennen. Am Ende habe sie ihm eine ihrer Figuren geschenkt als Dank fürs Einführen in die Festivalwelt, erinnert sich Brönnimann.

«Sie hat sich riesig gefreut, dass wir nun eine ihrer Figuren als Filmpreis nutzen.»

Zusätzlich wird die Gewinnerin oder der Gewinner ein Preisgeld von 250 Franken erhalten, das vom Gleis 21 gesponsort wird.

Für Bachofen und Brönnimann ist klar, dass der Kurzfilmevent mit Preisverleihung keine einmalige Sache bleiben soll. Dazu sagt Bachofen: «Die Idee wäre es, den Anlass jährlich durchzuführen. Damit das Gleis 21 zum Ort wird, an dem man regelmässig Kurzfilme schauen kann.»