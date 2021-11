Dietikon: Weihnachtssterne haben bald ausgeleuchtet

Dietikon Der Elektrofahrzeug-Wildwuchs und die Luftqualität in Klassenzimmern beschäftigten das Parlament An der Fragestunde im Dietiker Gemeinderat informierte der Stadtrat auch über eine neue Weihnachtsbeleuchtung und Arbeiten im Alters- und Gesundheitszentrum. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 05.11.2021, 19.52 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die rund 50 Dietiker Weihnachtssterne werden 2022 oder 2023 durch eine neue Beleuchtung ersetzt.

Claudio Thoma

Von E-Trendfahrzeugen über schulische Massnahmen gegen das Coronavirus bis zu Weihnachten: Insgesamt 26 Fragen beantworteten die Dietiker Stadträte am Donnerstagabend in der Fragestunde im Parlament. Eine Auswahl:

Die Stadtpolizei büsst mehr Fahrer von E-Trendfahrzeugen und will die häufig schlecht informierten Lenker sensibilisieren

Der Wildwuchs an trendigen Elektrofahrzeugen beschäftigt in der Stadt zunehmend. Bei regelmässigen Verkehrskontrollen und auf ihrer Patrouillentätigkeit kontrolliere die Stadtpolizei die sogenannten E-Trendfahrzeuge, sagte Sicherheits- und Gesundheitsvorstand Heinz Illi (EVP) auf Nachfrage von Ernst Joss (AL). «Neben diversen Ordnungsbussen wurden in diesem Jahr bis zum 1. November etwa zwei Dutzend Verzeigungen ausgesprochen und einige Fahrzeuge wurden sichergestellt», sagte Illi. 2020 waren es insgesamt zehn Verzeigungen.

Maya Ritschard (Mitte) erkundigte sich, inwiefern die Stadt die Bevölkerung im Umgang mit solchen Fahrzeugen sensibilisiere. Die Polizei stelle gerade bei jüngeren Fahrern häufig fest, dass diese gar nicht wüssten, was überhaupt erlaubt ist und was nicht, sagte Illi. Deshalb werde auch stark auf die präventive und rechtliche Beratung von Jugendlichen und Eltern gesetzt. Im neuen Jahr soll die Zusammenarbeit mit der Schule im Bereich Prävention und im Umgang diesen Trendfahrzeugen intensiviert werden.

Mobbing ist für die Schule ein laufendes Thema

Die Wirkung des schulischen Mobbingkonzepts, das sowohl auf analoges wie auch auf Cybermobbing fokussiere, werde ständig überprüft und weiterentwickelt, antwortete Schulvorstand Reto Siegrist (Mitte) auf die Frage von Pascal Stüssi (SVP). Deshalb würden auch laufend neue Themen aufgegriffen und umgesetzt, sagte Siegrist. Dazu gehöre auch, einen Verhaltenskodex zu erarbeiten und zu leben. Die aktuell laufenden Programme «Respekt» und «Mein Körper gehört mir» würden sich am Zeitgeist und den neuesten Entwicklungen orientieren. Weil die Massnahmen für Mobbingprävention sich laufend verändern würden und das Thema alltäglich sei, sei die Schule gegen ein regelmässiges Überprüfen des Mobbingkonzepts zu fixen Zeitpunkten.

Auch dank der neuen Pausenregelung wird in Dietiker Klassenzimmern regelmässig gelüft Keystone

Lüften im Klassenzimmer: Neue Pausenregelung und Filterverzicht

Gleich zwei Fragen drehten sich um den Umgang mit Coronaviren im Klassenzimmer. Silvan Fischbacher (SP) wollte wissen, wie das zum laufenden Schuljahr eingeführte Pausenreglement beim Lüften helfe. In den je 25 Minuten langen Pausen am Morgen und am Nachmittag sowie vor Schulbeginn sollen Lehrpersonen mindestens je 15 Minuten lüften, sagte Schulvorstand Reto Siegrist (Mitte). Zudem müsse in den 5-Minuten-Pausen zwischen Lektionen jeweils zwingend stossgelüftet werden. CO 2 -Messungen hätten gezeigt, dass die Luft in den Klassenzimmern so nicht zu stark belastet sei.

Weil die in allen Schulhäusern gültigen Regeln eine gute Luftqualität ermöglichten, verzichte die Schule auf die Installation von Filtern, um die Virenlast zu reduzieren, so Siegrist. Danach hatte Ernst Joss (AL) gefragt.

Stadt will neue Weihnachtsbeleuchtung planen und beschaffen

Dieses Jahr werde die aus rund 50 Sternen bestehende Dietiker Weihnachtsbeleuchtung von der Limmattalbahnbaustelle in der Stadt stark bedrängt und könne eingeschränkt aufgehängt werden, sagte Infrastrukturvorstand Lucas Neff (Grüne). Zudem wird die Stadt wieder eine beleuchtete Tanne aus dem Honeret-Wald auf dem Kirchplatz aufstellen und die Bäume vor dem Stadthaus zum Leuchten bringen. Für Fragesteller Anton Felber (SVP) hatte Neff für die Zukunft eine gute Nachricht. 2022 oder 2023 werde die Infrastrukturabteilung zusammen mit weiteren Beteiligten die Planung und Beschaffung einer neuen Weihnachtsbeleuchtung angehen.

Die Stadt vermittelt und sensibilisiert, damit lokale Geschäfte zugänglich bleiben

Maya Ritschard (Mitte) wollte vom Stadtrat wissen, was unternommen werde, damit die Strassen zu lokalen Geschäften sowie deren Parkplätze in der Weihnachtszeit zugänglich bleiben. Dies sei grundsätzlich eigentlich immer der Fall, sagte Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP). Aber temporär könne es zu einzelnen Beeinträchtigungen kommen. Die Stadt stehe regelmässig im Kontakt mit der Limmattalbahn AG, um die Bau- und Projektleiter für die Situation der Gewerbetreibenden zu sensibilisieren – besonders in der Advents- und Weihnachtszeit. Auch der Austausch mit dem Gewerbe werde gepflegt und die Stadt versuche, bei allfälligen Problemen zwischen dem Gewerbe und der Limmattalbahn AG zu vermitteln.

Im Pflegeheim Ruggacker stehen 2022 diverse Arbeiten an.

David Egger / LTA

Bis Ende 2022 sollen im Alters- und Gesundheitszentrum Mängel behoben und die Nasszellen erneuert werden

Seit diesem Frühling seien verschiedene Sanierungsprojekte für das Alters- und Gesundheitszentrum Dietikon (AGZ) aufgegriffen worden, sagte Hochbauvorstand Anton Kiwic (SP). Markus Erni (SVP) hatte nach Mängelbehebungsarbeiten im AGZ gefragt. Im Pflegeheim Ruggacker und in der Seniorenresidenz werden voraussichtlich alle Nasszellen ersetzt. Zurzeit werde geprüft, wie die Erneuerung am besten umgesetzt werde, sagte Kiwic. Zurzeit ist ein Teil des Ruggacker eingerüstet: «Da sind wir dran, den Dachrand am Haus zu sanieren», sagte er. Auch diverse Mängelbehebungen und Verbesserungen an der Haustechnik seien im Gang. Dabei stehe besonders die Kühlung im Sommer wegen der grossen Wärmebelastung im Fokus. Bei optimalem Vorankommen sollen alle Arbeiten bis Ende 2022 abgeschlossen sein.

Wieso Dietikon keine Kryptowährungen akzeptieren will



Gemeinderat Raphael Müller (FDP) fragte nach den Möglichkeiten, in Dietikon Zahlungen wie etwa die Steuern auch mit Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum tätigen zu können. «Das ist technisch gesehen überhaupt kein Problem und wir könnten schnell parat sein», sagte Finanzvorstand Rolf Schaeren (Mitte). Aber verfahrenstechnisch sehe es anders aus. Weil die Steuerämter nach kantonalen Vorgaben arbeiten, müsste die Stadt für eine solche Änderung beim Kanton vorstellig werden. Der Stadtrat sehe in Dietikon kein Bedürfnis dafür, sagt er und ergänzte: Würden nur sehr wenig Menschen das Angebot nutzen, könnten die Kosten für den zusätzlichen administrativen Aufwand nicht vom Umsatz mit Kryptowährungen gedeckt werden.

Die Stadt verlängert die Nutzung bereits bewilligter Aussenbereiche für die Gastronomie

Ob die Stadt Gastronomen dabei unterstütze, in der kalten Jahreszeit während der Pandemie Aussenbereiche zu bewirtschaften, wollte Eveline Heiniger (SVP) wissen. Temporäre Witterungsschutzbauten, die wegen Corona auf bereits baurechtlich bewilligten Aussenräumen erstellt worden seien, dürfen bis mindestens März 2022 weiter betrieben werden, sagte Sicherheits- und Gesundheitsvorstand Heinz Illi (EVP). Bei ihrem Entschluss habe sich die Dietiker Baukommission an der Stadt Zürich orientiert.

Im Sommerkiosk The Beach finden im Zelt dieses Jahr auch zur kalten Jahreszeit noch Events statt. Hck / Limmattaler Zeitung

Platzsparende Verpflegung könnte helfen, die Allmend Glanzenberg als Liegewiese zu erhalten

Die Allmend Glanzenberg werde als Bootsausstiegsstelle immer beliebter, aber die Liegewiese sei immer stärker vollgestellt mit Zelt, Palmen und weiteren Gegenständen, monierte Ottilie Dal Canton (Mitte). Sie fragte, was der Stadtrat unternehmen wolle, damit die Allmend weiter als Liegewiese genutzt werden könne. Weil die Allmend ein öffentlicher Freiraum sei, wolle die Stadt die Besucher vor Ort nicht einschränken, sagte Sicherheits- und Gesundheitsvorstand Heinz Illi (EVP). Die Stadt prüfe aber für nächsten Sommer Verpflegungsangebote, die weniger Platz einnehmen als das derzeitige Zirkuszelt auf der Wiese.

Stadt will Hackerangriffe mit gesichertem E-Mailverkehr verhindern und mit Software eine erpresserische Datenverschlüsselung verunmöglichen

«Grundsätzlich sind alle Zugänge von aussen mit Firewalls geschützt», antwortete Stadtpräsident Roger Bachmann auf die Frage von Andreas Wolf (Grüne), wie die Stadtverwaltung sich vor Hackerangriffen schütze. Zudem werde eine Software eingesetzt, die eine Verschlüsselung von Daten verhindert, so Bachmann. Auch der Back-up-Server sei stark geschützt gegen eine mögliche Datenverschlüsselung. So wird eine Erpressung mit verschlüsselten Daten verhindert. Solche Hackerangriffe haben in den letzten Jahren nämlich stark zugenommen. Weil ein Grossteil der Angriffsversuche per E-Mail erfolge, sei der E-Mailserver mit zusätzlicher Software geschützt, sagte Bachmann. «Unser Spamfilter blockiert 70 bis 85 Prozent aller eingehenden E-Mails. Alleine letzte Woche waren es über 63'000.» Die dubiosen E-Mails würden bereits abgefangen, bevor sie die Benutzer erreichen. Damit eventuelle Schadsoftware nichts ausrichten kann, werden die E-Mails nur in einer virtuellen Umgebung geöffnet.

Mit dem Auto gelangt man nur über die Stadthalle zum Bruno-Weber-Park. Von dort führt der Weg zu Fuss an der Skulptur von Bruno Weber vorbei hoch in den Park. Im Hintergrund ist bereits das Wohnhaus erkennbar. Florian Schmitz / Limmattaler Zeitung

Wegen illegalen Fahrten über einen Fussweg zum Bruno-Weber-Park wurden vereinzelte Bussen ausgestellt

Der Ferlenweg führt als Fussverbindung aus dem Weinbergquartier zum Bruno-Weber-Park. Allerdings würden seit längerer Zeit viele Autos für unnötigen Verkehr im Quartier sorgen, weil sie über den Ferlenweg zum Park gelangen wollten, sagte Anton Felber (SVP). Schuld seien meist falsche Routenplanungen von Navigationssystemen. Auf diese könne der Stadtrat keinen Einfluss nehmen, antwortete Sicherheits- und Gesundheitsvorstand Heinz Illi (EVP). Aber vor Ort sei klar signalisiert, dass eine Durchfahrt verboten ist. Die Polizei habe das Tempomessgerät Speedy ein halbes Jahr am Ferlenweg aufgestellt und dabei festgestellt, dass einige Autos das Verbot missachteten. Bei insgesamt 15 Kontrollen, die im Anschluss durchgeführt wurden, seien zwei fehlbare Lenker erwischt und gebüsst worden. Zudem soll der mobile Blitzer der Stadt Dietikon künftig vermehrt im Weinbergquartier eingesetzt werden.