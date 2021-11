Dietikon Die Stadtmusik Dietikon ist zurück – der Dirigent aber liess länger auf sich warten Nach zweijähriger Pause: Die Stadtmusik Dietikon gab am Wochenende in der reformierten Kirche ihr grosses Konzert-Comeback. Cynthia Mira Jetzt kommentieren 21.11.2021, 15.50 Uhr

Sie können es noch: Die Stadtmusik Dietikon brillierte in der reformierten Kirche in Dietikon. Cynthia Mira / Limmattaler Zeitung

Die Stadtmusik Dietikon meldete sich an diesem Wochenende mit zwei Konzerten in der reformierten Kirche in Dietikon zurück. Gleich mehrmals ertönte an der Premiere am Samstag ein lautes «Bravo» aus dem Publikum. «Zwei Jahre ist es nun her, seit wir hier waren, schon das ist verrückt», sagte Präsident Fabian Zwimpfer. Er kündigte eine Stunde voller Musik an, «die verwöhnt, bewegt, mitreisst und vor allem das Herz erwärmt». Er sagte:

«Wenn wir etwas aus der Pandemie lernen, dann das: die Dinge so zu nehmen, wie sie kommen und den Moment zu geniessen.»

Die Formation kann seit den Sommerferien wieder gemeinsam musizieren. Wie in den vergangenen Jahren begannen genau dann die Proben für das Kirchenkonzert. Cynthia Mira / Limmattaler Zeitung

Schliesslich könne morgen alles wieder anders aussehen. Und: Das Herzblut des Dirigenten Marco Nussbaumer stecke einmal mehr in den Vorbereitungen für dieses Kirchenkonzert. Nussbaumer wiederum liess länger auf sich warten, ehe er die Bühne betrat, und hielt damit die Spannung schon vor dem Konzertbeginn hoch.

Vor dem Konzert gab es die Möglichkeit mit den Musikerinnen und Musikern und Glühwein auf die bevorstehende Adventszeit anzustossen. Cynthia Mira / Limmattaler Zeitung

Dann folgte mit dem Stück «Vita Pro Musica» von Thiemo Kraas das erste Feuerwerk. Der Komponist aus dem Sauerland hatte das Werk 2015 für einen 60. Geburtstag komponiert, wie Roland Debrunner sagte.

Roland Debrunner agierte als Moderator. Cynthia Mira / Limmattaler Zeitung

Er übernahm die Ansage für jedes Stück und stellte immer wieder Bezüge zum aktuellen Weltgeschehen her. Etwa beim Werk «Terra Vulcania» von Otto M. Schwarz. Es erinnere an die Vulkanausbrüche in La Palma.

Aber besonders die Komposition «Sons of the Midnight Sun» von Timo Forsström aus Finnland ging durch Mark und Bein. Die Stadtmusik integrierte darin ein gemeinsames Summen. Zudem nahm sich die Formation der Musik des Filmklassikers «E.T. – der Ausserirdische» an.

Dank dem Covid-Zertifikat konnten die Besucherinnen und Besucher wieder einem Konzert drinnen beiwohnen. Die Kontrolle am Eingang übernahm die Feuerwehr Dietikon unter der Leitung von Florian Hunsperger. Cynthia Mira / Limmattaler Zeitung

Das Musizieren ist anstrengender geworden

«Es war wirklich superschön», sagte Margrit Lotta nach dem Konzert. Sie ist seit langem eine treue Seele im Publikum der Stadtmusik. Ihr Sohn habe vor vielen Jahren in der Stadtjugendmusik und dann für kurze Zeit in der Stadtmusik gespielt. Sie sagte:

«Mein Sohn wohnt jetzt zwar im Tessin, aber er kriegt von mir immer noch Post mit dem Programm, damit er auf dem aktuellen Stand ist, was bei der Stadtmusik so läuft.»

Künftig wird er diese Informationen wohl auf digitalem Weg erhalten. Die Stadtmusik stellt auf digitale Kanäle um, wie Fabian Zwimpfer ankündigte. Darunter fällt auch die «Musikinfo», die bisher gedruckt erschien. Ab 2022 gibt es zudem einen gemeinsamen Newsletter der Stadtjugendmusik, der Musikschule sowie der Stadtmusik Dietikon.

Fabian Zwimpfer: Er übernahm kurz vor der Pandemie das Amt als Präsident der Stadtmusik Dietikon. Cynthia Mira / Limmattaler Zeitung

«Wir hoffen wirklich, dass wir im Mai unser Jahreskonzert wieder durchführen können», sagte Fabian Zwimpfer. Sein Bruder, Tobias Zwimpfer, ist ebenfalls seit rund zehn Jahren in der Stadtmusik aktiv. Diese lange Zeit ohne Proben hatte ihre Spuren hinterlassen. Er sagte: «Für die Lippen und den Mund ist das Spielen mit einem Blasinstrument bei einem gleichen Stück einfach etwas anstrengender geworden als vor der Pandemie.» Es sei denn, man habe für sich selbst einen Weg gefunden, um die Motivation für das Üben allein zuhause hochzuhalten. Das sei aber schwierig gewesen, wenn gemeinsame Proben ausfallen und man nicht auf ein solches Konzert hin üben konnte.

Marco Nussbaumer erhielt zum Schluss Blumen. Er hatte während der Pandemie nach Arrangements für kleinere Gruppen gesucht, damit die Stadtmusik trotz allem gemeinsam spielen konnte. Cynthia Mira / Limmattaler Zeitung