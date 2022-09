Dietikon Projektraum realisiert Musik für Pendler auf Kirchplatz

Dietikon Musik für Pendler und Marktbesucher: Der Dietikon Projektraum belebt den Kirchplatz musikalisch Mit dem Zürcher Regisseur und Künstler Dimitri de Perrot realisiert der Dietikon Projektraum ab Donnerstag die Klanginstallation «Schaufenster #2». Auch eine Jamsession mit dem Publikum ist geplant. Virginia Kamm 28.09.2022, 05.00 Uhr

So sieht das sogenannte Schaufenster aus, das bald auf dem Dietiker Kirchplatz stehen wird. zvg

Der Dietiker Kirchplatz ist ab Donnerstag Austragungsort der Klanginstallation «Schaufenster #2». Hinter dem Projekt steht der Zürcher Regisseur und Künstler Dimitri de Perrot. Die Auftritte in Dietikon sind eine Kollaboration mit dem 2020 gegründeten Dietikon Projektraum. Beim Schaufenster handelt es sich um eine rund vier auf vier Meter grosse Holzinstallation mit Glaswänden. Darin wird Domi Chansorn, ein Zürcher Musiker mit Berner Wurzeln, mit seiner Sammlung an Instrumenten live improvisieren.

«Die Glaswände werden verschiedenfarbig beleuchtet», sagt Kim Anni Bassen, Leiterin des Dietikon Projektraums, auf Anfrage. «So verändert sich die Stimmung rund um die Installation immer wieder.» Es ist bereits die zweite Durchführung des Projekts. Letztes Jahr stand das Schaufenster schon am Zürcher Theaterspektakel, auf dem Lindenplatz und an der Gessnerallee. «Weitere Ausgaben in Zürich und der Umgebung sollen folgen», verrät Bassen.

Beim Perkussionskreisel wirken weitere Musiker mit

Das Programm beginnt am Donnerstag in den frühen Morgenstunden: Von 7 bis 9 Uhr findet die erste Darbietung von Domi Chansorn statt. Unter dem Motto «Good Morning Dietikon» spielt er Musik für Pendlerinnen und Pendler sowie Passantinnen und Passanten. Die zweite Darbietung findet zwischen 16 und 19 Uhr statt und heisst «Good Evening Dietikon». Am Freitag finden von 11.30 bis 13.30 Uhr und von 19 bis 22 Uhr Vorstellungen statt. Dann schafft Domi Chansorn einen sogenannten Perkussionskreisel, für den er auch weitere Musikerinnen und Musiker eingeladen hat.

Am Samstag geht es weiter mit musikalischen Darbietungen zwischen 11 und 13 Uhr während des Frischmarkts. Von 16 bis 19 Uhr spielt Domi Chansorn dann ein Apérokonzert. Zuhörerinnen und Zuhörer sind hier auch eingeladen, ihr eigenes Instrument für eine Jamsession mitzubringen. Am Sonntag findet das Projekt seinen Abschluss mit Konzerten zwischen 9.30 und 10.15 Uhr, 11 und 11.45 Uhr sowie 18.30 und 19.15 Uhr. Der Musiker wird dann live mit dem Läuten der Kirchenglocken spielen. Für das Publikum gibt es zudem Tee.

Domi Chansorn will Alltagsklänge verstärken

«Domi Chansorn ist ein wahres Multitalent auf vielen verschiedenen Instrumenten», sagt Bassen. Im Rahmen des Projekts «Schaufenster #2» werde er einerseits Alltagsklänge verstärken, andererseits werde es auch konzerthafte Elemente geben.

Kim Anni Bassen steht hinter dem Dietikon Projektraum. Archivbild: Chris Iseli

Ein Ziel des Projekts sei, die Umgebung klanglich und optisch zu interpretieren und auf einladende, verspielte und niederschwellige Art neu erfahrbar zu machen, sagt Bassen. Es wolle unerwartete Perspektiven auf die eigene unmittelbare Lebensumgebung eröffnen und mache den Schritt aus dem Theater hin zum Lebensraum der Menschen.

Bassen erwartet unterschiedliche Reaktionen von Seiten der Bevölkerung auf die verschiedenen Darbietungen. «Wir wollen ein Erlebnis für die Menschen in der Stadt schaffen», sagt sie. Und:

«Ich hoffe, dass die Leute von der Präsenz des Schaufensters und der Musik berührt werden.»

Der Dietikon Projektraum hat Dimitri de Perrot bei der Organisation als Partner unterstützt und die beiden haben das zweite Schaufenster gemeinsam konzipiert. Zudem haben sie gemeinsam den belebten Kirchplatz als Standort ausgewählt.

Neuer fester Raum gesucht

Übrigens: Wegen der bald startenden Umbauarbeiten auf dem Dietiker Kronenareal ist der Dietikon Projektraum diese Woche aus seinem bisherigen Ausstellungsraum in der alten Metzgerei ausgezogen. Das Haus am Kronenplatz 8 dient neu als Bau­büro für alle städtische Bauprojekte auf dem Kronenareal. «Aktuell sind wir auf der Suche nach einem neuen festen Raum in Dietikon», sagt Bassen. Bis dann seien nomadische Projekte wie das Schaufenster geplant. «Weitere Projekte im öffentlichen Raum der Stadt Dietikon und kurzfristige Raumnutzungen für Ausstellungen sind angedacht.»