Dietikon Chrüzi-Gemeinschaftskühlschrank soll voller werden: Die Betreiberinnen wollen mit regionalen Betrieben kooperieren Seit gut einem Jahr steht der Gemeinschaftskühlschrank des gemeinnützigen Vereins Madame Frigo bei der Freizeitanlage Chrüzacher in Dietikon. In Zukunft soll mit ihm noch mehr Lebensmittelverschwendung verhindert werden. Carmen Frei 12.07.2021, 04.19 Uhr

Kerstin Schmidt (Zweite von links) zieht eine durchzogene Bilanz zum öffentlichen Kühlschrank. zvg

Vor gut einem Jahr sagte die Dietiker Freizeitanlage Chrüzacher der Lebensmittelverschwendung mit einer neuen Aktion den Kampf an: Als Praktikumsprojekt organisierte die damalige Praktikantin Samira Thomen einen Kühlschrank des Vereins Madame Frigo. Der Gemeinschaftskühlschrank steht seither beim Chrüzi-Kafi und wird von vier Kühlschrank-Gottis betrieben.

Das Konzept ist einfach: Wer geniessbare Lebensmittel übrig hat, kann sie im Kühlschrank deponieren. Wer etwas brauchen kann, darf sich bedienen. Mit der Tauschplattform soll verhindert werden, dass die Waren im Abfall landen. Kühlschränke von Madame Frigo stehen schweizweit an verschiedenen Standorten, sind 24 Stunden geöffnet und werden von freiwilligen Helferinnen und Helfern vor Ort betreut.

Der Kühlschrank soll künftig noch voller werden

Nach einem Jahr schaut Kerstin Schmidt, die den Kühlschrank in Dietikon betreibt, auf eine durchzogene Bilanz. Die Nutzung habe sich noch nicht ideal entwickelt. «Wir versuchen jetzt, Betriebe anzufragen, ob sie mitmachen wollen», sagt sie.

Eine Zusammenarbeit mit der Dietiker Organisation «Teller statt Kübel» ist bereits zu Stande gekommen. «Teller statt Kübel» hilft seither, den Kühlschrank zu befüllen. «Einmal in der Woche legen sie Brote hinein», sagt Schmidt. Diese stammen vom Limmatbeck.

Samira Thomen (links), Praktikantin im Dietiker Chrüzacher, hatte den Gemeinschaftskühlschrank im vergangenen Jahr organisiert. Sie weihte ihn zusammen mit drei Kühlschrank-Gottis ein. Zweite von links: Kerstin Schmidt. Britta Gut

Die Betreiberinnen wollen bei Restaurants, Läden und Cafés anfragen

Insgesamt landen aber eher wenig Lebensmittel im Kühlschrank. «Drei- bis viermal in der Woche wird er befüllt, dann wird er auch genutzt», erklärt Schmidt. Sie kontrolliert den Kühlschrank mit drei weiteren Kühlschrank-Gottis. «Ich bin immer samstags da. Wenn ich kontrolliere, ist er immer fast leer. Wir wissen auch nicht, woran es liegt», sagt Schmidt. Sie plant nun eine neue Offensive. Erst neulich hätte sie diese zusammen mit den anderen besprochen. «Weil die Restaurants jetzt wieder geöffnet haben, möchten wir diese ansprechen und fragen, ob sie Interesse hätten, etwas beizusteuern», meint Schmidt.

Sie könne sich auch vorstellen, dass die Kühlschrank-Gottis ein- oder zweimal in der Woche das Essen bei den Restaurants einsammeln würden. Erste Restaurants hat Schmidt schon kontaktiert. Viele planten aber bereits so, dass wenig übrig bleibt. Schmidt fragte auch verschiedene Läden in der Umgebung an. Bislang jedoch mit mässigem Erfolg. «Sie arbeiten teilweise auch mit anderen, grösseren Organisationen zusammen», sagt sie. Zuletzt warb Schmidt bei einem Café für den Kühlschrank, dieses habe sich interessiert gezeigt.

Über Facebook will sie mehr Personen erreichen

Auch auf Facebook will die Betreiberin des Kühlschranks auf das Angebot aufmerksam machen. «Da er auf dem Areal der Freizeitanlage Chrüzacher steht, poste ich ab und zu auf ihrer Facebook-Seite», sagt Schmidt. Im August wird der Kühlschrank beim Chrüzacher für gut drei Wochen umziehen, da der Boden saniert wird. Er wird in dieser Zeit vor dem Stallgebäude stehen und kann dort gefüllt werden.

Bis zu den Sommerferien wollen sie weiter Gas geben. «Wir haben die Restaurants unter uns aufgeteilt und jede fragt einige an», erklärt Schmidt. «Meine Gottis und ich werden weiter über Madame Frigo informieren, damit unser Kühlschrank besser läuft, Lebensmittel gerettet werden und die Menschen, denen es nicht so gut geht, auch mehr zu essen haben.»