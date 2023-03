Dietikon «Der Bund sollte den Banken mehr auf die Finger schauen»: Das sagt die Bevölkerung zur Übernahme der CS durch die UBS Am Sonntagabend wurde die Übernahme der CS durch die UBS bekannt gegeben. Auch in Dietikon schlug die Neuigkeit hohe Wellen, wie die Strassenumfrage der «Limmattaler Zeitung» zeigt. Virginia Kamm und Aline Fuhrer Jetzt kommentieren 20.03.2023, 19.21 Uhr

Sarah Huber, 39, Dietikon

«Die Massnahme war absehbar und hat mich nicht überrascht. Es gab früher schon viele Leute, die geraten haben, das Konto bei der CS zu kündigen. Solange man immer noch so hohe Boni ausbezahlt, ist die Folge weiter nicht verwunderlich und es bleibt an den Steuerzahlern, für den Schaden aufzukommen. Der Bund sollte den Banken mehr auf die Finger schauen.»

Franz Perler, 90, Dietikon

«Für mich ist es die beste der schlechten Lösungen, es gab einfach keine andere. So wie es bei der CS in letzter Zeit gelaufen ist, war ich nicht überrascht. Selber habe ich dort keine Konti. In meinen Augen ist die CS nicht unbedingt wegen zu hoher Boni gescheitert, die sind bei jeder Bank viel zu hoch. Ein Problem war auch, dass so viele Kundinnen und Kunden abgezogen sind.»

Besa Lenjani, 37, Spreitenbach

«Die Nachricht hat mich sehr überrascht, denn ich dachte, dass soweit alles gut läuft. Selber bin ich nicht betroffen, ich kenne aber viele Leute, die es sind. Ich habe ein Konto bei der UBS und meiner Meinung nach sind wir in der Schweiz gut abgesichert. Ich vertraue den Banken, sie haben sich mit dieser Lösung sicher etwas überlegt.»

André Bossert, 44, Zofingen

«Für mich kam die Nachricht ziemlich überraschend, irgendwie war es aber auch vorhersehbar, dass die eine Grossbank die andere schlucken wird. Was ich nicht gut finde, ist, dass der Bund einspringt. Ich hätte selber vorgehabt, bald CS-Aktien zu kaufen. Die CS hat schon seit Jahrzehnten schlecht gewirtschaftet. Dass sie nun zugrunde geht, finde ich schade.»

Patrizia Esber, 50, Zürich

«Ich habe die Übernahme der CS schon erwartet. Für mich ist es schwierig abzuschätzen, ob diese Massnahme eine gute Lösung ist, aber es war wohl die einzige. Es wäre schade, wenn Leute dadurch ihre Arbeit verlieren würden. Das Konto bei der CS behalte ich, denn ich vertraue der Bank weiterhin. Schliesslich tragen nicht die Angestellten die Schuld, sondern die Führung. Diese hat mit zu viel Risiko gespielt.»

Richard Trösch, 72, Dietikon

«Ich war nicht überrascht, sondern habe diesen Ausgang schon länger kommen sehen. Es war die einzig mögliche Lösung. Mich stört, dass die Aktionäre in der Sache nichts zu sagen hatten und der Bund Notrecht anwenden musste. Die Swissair, bei der ich selber angestellt war, hat man damals einfach fallen lassen und auch für die AHV hat man kein Geld, für diese Sache jetzt aber schon.»

