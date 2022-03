Am Mittwoch startet der Bruno-Weber-Park in die Saison

Dietikon Der Bruno-Weber-Park lädt zur Saisoneröffnung – es gibt drei Preise zu gewinnen Am Mittwoch hat der Park oberhalb von Dietikon erstmals seit Ende Oktober wieder geöffnet. Diese Saison ist zudem eine Lesung vom Dietiker Schauspieler Hanspeter Müller-Drossaart geplant. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 01.03.2022, 05.00 Uhr

Der Bruno-Weber-Park lockt jährlich bis zu 20’000 Gäste aus aller Welt an. Florian Schmitz

Am Mittwoch feiert der Bruno-Weber-Park oberhalb Dietikons Saisoneröffnung. Seit Ende Oktober befand er sich in der Winterpause. Der Skulpturenpark zieht pro Jahr bis zu 20'000 Gäste aus dem In- und Ausland an. An diesem Samstag wartet auf drei glückliche Besucherinnen und Besucher zudem eine Überraschung: «Jeder kann am Eingang drei Lose kaufen», sagt Maria Anna Weber, die Witwe des Dietiker Künstlers Bruno Weber, dessen Todestag sich 2021 zum zehnten Mal jährte. Verlost werden dieses Jahr eine rund 25 Zentimeter grosse Kakadu-Skulptur des Künstlers, ein Buch über ihn und ein Gutschein für einen Familieneintritt in den Park. «Die Verlosung findet erst am Samstag statt, weil dann viele Personen, die am Mittwoch arbeiten müssen, frei haben und teilnehmen können», erklärt Weber.

Diese Kakadu-Skulptur gibt es am kommenden Samstag im Bruno-Weber-Park zu gewinnen. zvg

Lesung wird sich um das Thema Tiere drehen

Die bevorstehende Saison hält weitere Highlights bereit: Am Dienstag, 12. April, findet um 19 Uhr eine Lesung des Dietiker Schauspielers und Schriftstellers Hanspeter Müller-Drossaart im Wassergartensaal des Bruno-Weber-Parks statt. Ein Billett kostet 25 Franken und es ist eine Anmeldung über die E-Mail-Adresse info@weberpark.ch nötig. Die Lesung wird sich um das Thema Tiere drehen – passend zu Bruno Webers Skulpturen. «Es freut mich besonders, dass die Lesung zwei Tage nach Brunos Geburtstag stattfindet», sagt Weber.

Eintritt in den Park Der Bruno-Weber-Park ist bis zum Saisonschluss Ende Oktober jeweils mittwochs, samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr offen. Führungen finden von Dienstag bis Sonntag ganzjährig auf Anfrage statt. Für Erwachsene beträgt der Eintrittspreis zwölf Franken, der Studenten- und Seniorenpreis liegt bei zehn Franken, Kinder ab sechs Jahren zahlen fünf und Familien ab zwei Kindern 29 Franken. (vir)

2022 wird für den Bruno-Weber-Park ein Jahr der Jubiläen. 60 Jahre ist es her, seit Bruno Weber begonnen hat, sein Atelier über der Stadt Dietikon zu bauen. Vor 50 Jahren wurden mit der Schlangenbrücke und dem Tag- und Nachttor zwei wichtige Wahrzeichen errichtet. Vor 30 Jahren nahm Bruno Weber an der Expo in Sevilla teil und seit mittlerweile zehn Jahren besteht der Wassergarten.

Wie es mit dem Wasser­garten weitergeht, ist derzeit noch unklar. Über die Bruno-Weber-Stiftung, die langjährige Eigentümerin eines Teils des Parks – eben des Wassergartens –, ist 2020 der Konkurs eröffnet worden; sie steht damit vor der Auflösung. Im Grundbuch ist sie zurzeit immer noch als Eigentümerin dieses Parkteils eingetragen. Die BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau konnte am Montag auf Anfrage keine Angaben zur Zukunft des Wassergartens machen. Klar ist: Es gibt viele, die sich wünschen, dass die Park-Areale vereint werden.

