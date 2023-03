Dietikon Mit einem Biss in den Apfel endete die Ökumenische Fastenwoche in Dietikon Die Dietiker Fastenwoche wird wieder beliebter: Rund 40 Personen nahmen diesmal teil. Sie meditierten, wanderten und machten Pilates. Boubacar Sarr 24.03.2023, 17.48 Uhr

Bei der Fastenwoche gibt es die Gruppen Pilates, Yoga, Morgenmeditation und achtsames Leben. Bild: F. Eisenring/Archiv

Von 17. März bis 24. März fand in Dietikon wieder die Ökumenische Fastenwoche statt. Um die 40 Leute nahmen insgesamt teil. «Es ist zwar noch nicht wie vor der Coronazeit, als jeweils rund 70 Personen mitmachten, aber es sind schon zehn mehr als letztes Jahr», sagt Dietrich Pestalozzi.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten sich für eine der folgenden vier Gruppen anmelden: Morgenmeditation, Pilates, Wandern und achtsames Leben. Pestalozzi leitete die Gruppe Morgenmeditation.

Beim Fasten konnte man sich zudem für eine von zwei Methoden entscheiden: Saftfasten oder Basenfasten. Beim Saftfasten nimmt man nach einer Darmentleerung ausschliesslich Tee, Wasser, Gemüse- und Fruchtsäfte zu sich. Da beim Fasten die Fettreserven verwendet werden, scheidet der Körper auch alle darin enthaltenen Giftstoffe aus. «Ausserdem schüttet der Körper Endorphin und Adrenalin aus, weshalb sich die Leute nach wenigen Tagen glücklich fühlen», erklärt Pestalozzi.

Am Freitagmorgen endete nun die Fastenwoche mit einem Biss in einen Apfel. «Der schmeckt dann viel besser, nachdem man eine Woche lang nichts gegessen hat», so Pestalozzi. Beim Basenfasten isst man nur Gemüse und Früchte, was den Körper entsäuert, weil er nur basisch verdaut. «Im Grunde isst man da vegan», sagt Pestalozzi.

2020 und 2021 hatten wegen Corona nur rund 20 Personen an der gemeinsamen Fastenwoche teilgenommen. Denn angesichts verschiedener Einschränkungen war es nicht das gleiche wie üblich. 2022 konnte die Fastenwoche dann wieder im üblichen Rahmen stattfinden, da nahmen dann schon 30 Personen teil. Und nun, 2023, waren es 40.

Laut Dietrich Pestalozzi war die Woche sehr harmonisch und angenehm. Fabienne Eisenring

Dieses Jahr waren insgesamt fünf Personen dabei, die zuvor noch nie mitgemacht hatten. Pestalozzi freut sich sehr darüber, dass immer noch jedes Jahr neue Teilnehmende dazukommen, die das Fasten ausprobieren möchten. Die Motivation dahinter ist jeweils unterschiedlich.

Einige machen es wegen des speziellen Gemeinschaftsgefühls. Andere, um ihren Körper zu entschlacken. Und wieder andere sind einfach neugierig darauf, zu erfahren, wie es ist, für längere Zeit auf Essen zu verzichten.

Schwierig sind die ersten ein bis zwei Tage einer Fastenwoche laut Pestalozzi insbesondere für jene, die regelmässige Kaffee trinken. Denn auf koffeinhaltige Getränke wie Kaffee, Schwarztee oder Grüntee wird in der Fastenwoche ebenfalls verzichtet.

Laut Pestalozzi lief die Woche sehr gut. In seiner Gruppe habe niemand Probleme gehabt. «In meiner Gruppe war es harmonisch und angenehm. Die Leute waren sehr dankbar», so Pestalozzi.

Die Ökumenische Fastenwoche in Dietikon gibt es bereits seit über 30 Jahren. Diese findet immer während der Passionszeit, also kurz vor Ostern. statt. Der Ostersonntag ist dieses Jahr am 9. April.

Während der Fastenwoche werden jeweils auch Spendengelder gesammelt. Diese kommen dieses Jahr einem Projekt in Guatemala zugute.