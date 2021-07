Dietikon Der Anbau der Zehntenscheune wird jetzt abgebrochen ‒ der Umbau folgt im nächsten Jahr Der Weg zum «Haus der Bevölkerung» ist geebnet: Der Abbruch des Anbaus der Zehntenscheune ist angelaufen. Der Umbau der Scheune folgt im nächsten Jahr. Carmen Frei 16.07.2021, 18.07 Uhr

Nachdem sich der Abbruch des rückwärtigen Anbaus der Zehntenscheune leicht verzögert hatte, konnte nun damit begonnen werden. Carmen Frei / Limmattaler Zeitung

Bei der Zehntenscheune in Dietikon geht es voran: Der Abbruch des rückwärtigen Anbaus ist gestartet. Wegen des Sturms am Dienstag hat er sich jedoch leicht verzögert und konnte nicht wie geplant schon am Mittwoch beginnen.