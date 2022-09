Dietikon Im November will die Stadt öffentlich machen, welche privaten Gebäude dem kommunalen Denkmalschutz unterliegen In der Diskussion um den kommunalen Denkmalschutz sind die Fronten im Dietiker Gemeinderat verhärtet. Die Forderung, auch öffentlich zu machen, welche privaten Gebäude denkmalgeschützt sind, will die Stadt bald umsetzen. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 02.09.2022, 15.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Zehntenscheune gehört zu den öffentlichen Gebäuden, die Dietikon unter kommunalen Denkmalschutz gestellt hat. Nun sollen auch alle privaten Gebäude, die geschützt sind, öffentlich einsehbar werden. Henry Muchenberger

Er sei nicht zufrieden mit dem Stadtrat, machte Michael Segrada (FDP) am Donnerstagabend im Gemeinderat klar. Geht es nach ihm, soll die Stadt mehr beim Kanton intervenieren, um die Unterschutzstellung von Gebäuden gegebenenfalls zu verhindern. In der Antwort auf ein gemeinsames Postulat von SVP und FDP, das auf eine Lockerung des kommunalen Denkmalschutzes zielt, hat der Stadtrat ausgeführt, dass die meisten von SVP und FDP monierten Unterschutzstellungen auf kantonaler Ebene stattfinden. Dass gleich drei Schulhäuser aus einer ähnlichen Zeit in Dietikon kantonal denkmalgeschützt seien, störe ihn besonders, sagte Konrad Lips (SVP).