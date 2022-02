Der Dietiker Gemeinderat kürzte den Stadtboulevard

Dietikon Kommunaler Richtplan festgesetzt: Der Gemeinderat kürzte den Stadtboulevard Nach vielen Detailänderungen stimmte der Dietiker Gemeinderat am Donnerstagabend dem erneuerten kommunalen Richtplanentwurf einstimmig zu. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 04.02.2022, 19.14 Uhr

Trotz Verdichtung sollen die Freiräume nicht vernachlässigt werden. Severin Bigler / ©

An der letzten Sitzung vor den Wahlen hatte der Dietiker Gemeinderat sich mit dem überarbeiteten kommunalen Richtplanentwurf ein wichtiges und komplexes Thema vorgenommen (siehe Zweittext). Die revidierte Richtplanung legt die raumplanerische Grundlage für die angestrebte Stadtentwicklung der nächsten 20 bis 25 Jahre fest. «Wir waren uns in der Geschäftsprüfungskommission (GPK) ungewohnt einig, dass die Stossrichtung stimmt und nur an wenigen Ecken etwas geschärft oder geschliffen werden muss» sagte Gemeinderat Martin Steiner (SP) am Donnerstagabend.

Entsprechend positiv äusserten sich die Gemeinderatsfraktionen in ihren allgemeinen Voten zum kommunalen Richtplan und lobten die gute Vorarbeit des Stadtrats und der GPK. Und in der Schlussabstimmung sprach sich der Gemeinderat einstimmig für die Festsetzung des Richtplans aus. Zuvor hatten die Stimmenzähler aber viel zu tun. Die Gemeinderatsmitglieder stimmten in der Debatte über 16 Änderungsanträge ab – der Grossteil davon stammte von der GPK.

Ratstelegramm Zu Beginn der letzten Gemeinderatssitzung vor den Wahlen waren 32 Gemeinderatsmitglieder anwesend. Die Zahl stieg während der Sitzung auf 33. Ottilie Da Canton (Mitte) verlas eine Fraktionserklärung zu einem von der FDP veröffentlichen ­Video von heruntergerissenen Wahlplakaten. Die Revision der kommunalen Richtplanung wurde einstimmig angenommen. Die Totalrevision der Geschäftsordnung des Gemeinderats wurde einstimmig angenommen. Der Projektierungskredit von 2,6 Millionen Franken für die Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Wolfsmatt wurde einstimmig angenommen. Die Bauabrechnung für den Neubau und die Umgebungsgestaltung des Doppelkindergartens Steinmürli wurde einstimmig angenommen. Die Interpellation von Peter Metzinger (FDP) zur Smart City wurde begründet. Das Postulat von FDP und SVP zum kommunalen Denkmalschutz wurde begründet und überwiesen. Der Nichtüberweisungsantrag der SP/AL-Fraktion wurde mit 18 zu 14 Stimmen abgelehnt. Das Postulat von Martin Christen (Mitte), das eine Nachbesserung der barrierefreien Strassenquerungen im Stadtzentrum fordert, wurde begründet und überwiesen. Die nächste Gemeinderatssitzung findet am 10. März statt. Dann wird sich der neu gewählte Gemeinderat konstituieren.

Stadtboulevard und ­Hochhäuser eingeschränkt

Sechs Anträge wurden einstimmig verabschiedet. So begrenzte der Gemeinderat unter anderem den geplanten Stadtboulevard entlang der künftigen Limmattalbahnachse, an dem eine besonders hohe Verdichtung vorgesehen ist. Er wird nun nicht mehr von der Bunkerkreuzung durchgehend Richtung Osten bis zur Schlieremer Grenze verlaufen, sondern auf Höhe des Hotels Sommerau-Ticino aufhören. Das Gebiet um den Bahnhof Glanzenberg wurde als separate Boulevard-Insel definiert. Auf dem gleichen Abschnitt entlang der ­Zürcherstrasse strich der Gemeinderat zudem die im Entwurf vorgesehene Möglichkeit, Hochhäuser zu bauen. Auch der Standort Schönenwerd wurde aus der vorgesehenen Hochhausplanung gestrichen. Laut Richtplanentwurf müssen Hochhäuser im Rahmen einer Sondernutzungsplanung realisiert werden und eine besonders hohe städtebauliche und architektonische Qualität aufweisen.

Ebenfalls einstimmig angenommen wurden die GPK-Forderung nach erweiterten Vorgaben zur Beschattung sowie ein Antrag, der im Stadtzentrum spezielle Wohnnutzungen erlauben will, falls keine Bedürfnisse fürs Gewerbe vorhanden sind. Und mit nur einer Gegenstimme entschied der Gemeinderat, die festgesetzte Mindestgehwegbreite entlang des Stadtboulevards auf das ganze Stadtzentrum zu erweitern.

Spielplatz auf Rapidplatz und Veloabstellplätze

Gegen den Widerstand der SVP beschloss der Gemeinderat zudem, dass die Stadt sich für den Ausbau von gemeinnützigem Wohnraum einsetzen soll, dass der geplante Spielplatz auf dem Rapidplatz im Richtplan verankert wird und dass im Zentrum zwei Drittel statt nur ein Drittel der Veloabstellplätze überdacht sein sollen. Chancenlos blieb der SVP-Antrag, bei grossen Arealüberbauungen keine Wettbewerbsverfahren vorzuschreiben.

Obwohl der Gemeinderat im Zentrum und am Boulevard den Bedarf für überhohe Erdgeschosse anerkannte, strich er die vorgesehene Mindesthöhe von fünf Metern raus. Nur die Grünen folgten der Argumentation von Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP), der zuvor gesagt hatte, die Mindesthöhe sei auf Wunsch des Gewerbes aufgenommen worden. Der Antrag der Grünen, die nicht befahrenen Teile von Plätzen möglichst unversiegelt zu lassen und zu begrünen, wurde mit 6 zu 25 Stimmen abgelehnt.

Nach der Festsetzung durch den Gemeinderat muss der Richtplan nun vom Kanton genehmigt werden, bevor er in Kraft treten kann.

Der kommunale Richtplan lenkt die Stadtentwicklung

Die Revision des kommunalen Richtplans wurde Ende 2016 in Angriff genommen. Überarbeitet wurden die Bereiche Siedlung, Freiraum, Natur und Landschaft sowie Verkehr. Der Bereich öffentliche Bauten und Anlagen folgt erst später, weil die dafür notwendige Grundlagen noch erarbeitet werden müssen. Im Sommer 2020 lag der überarbeitete Richtplan öffentlich auf. Von den 187 eingegangenen Einwendungen wurden 53 ganz oder teilweise berücksichtigt, wie der Stadtrat in seinem Antrag an den Gemeinderat schreibt.

Der revidierte Richtplan sieht eine innere Verdichtung vor. Bei der Erneuerung der Bausubstanz geht es laut Stadtrat aber primär um die qualitative Aufwertung des Siedlungsraums. In den grünen Wohnquartieren soll lediglich eine geringe Verdichtung ermöglicht werden, in den urbanen Stadtquartieren wird hingegen eine deutliche Verdichtung angestrebt. Die höchste Verdichtung ist entlang des künftigen Stadtboulevards vorgesehen – die Achse Badenerstrasse-Zentralstrasse-Zürcherstrasse, auf der die Limmattalbahn verkehren wird. Auch die Freiräume sollen gestärkt werden. Im Rahmen von Strassensanierungen und Umgestaltungen sollen etwa kleine Freiflächen künftig konsequent aufgewertet werden, um neue Freiräume zu schaffen.

Der Dietiker Richtplan, der einen 144-seitigen Bericht und die dazugehörigen Pläne umfasst, sieht auch flächendeckend Tempo 30 in Wohnquartieren vor. Zudem werden ein «flächendeckendes, sicheres und komfortables Netz für den Veloverkehr» und mehr Wege für Fussgänger angestrebt. (flo)

