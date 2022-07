Das Wegkreuz beim Niderfeld in Dietikon steht wieder

Dietikon Das Wegkreuz beim Niderfeld steht wieder – dahinter steckt eine unglaubliche Leidensgeschichte 2019 wurde das Wegkreuz beim Niderfeld in Dietikon durch Limmattalbahn-Bauarbeiten zerstört. Nun hat es ein Experte restauriert. David Egger Jetzt kommentieren 22.07.2022, 04.15 Uhr

Und los gehts: Hier wird der untere vertikale Teil des Kreuzes in die Luft gehievt. Steinrestaurator Tobias Hotz gibt gut Acht. Severin Bigler / CH Media Als Steinrestaurator weiss Tobias Hotz auch, wie man solche Kulturgüter sicher transportiert. Wohlbehalten brachte er es am Donnerstag von Weinfelden TG zurück nach Dietikon und legte dann mit seiner Arbeit los. Severin Bigler / CH Media Der untere Teil des eigentlichen Kreuzes wird auf den Sockel gehievt. Tobias Hotz (links) und Kranführer Marcel Scherrer (rechts) von der Müller Transporte AG aus Dietikon arbeiteten gut zusammen. Severin Bigler / CH Media Tobias Hotz sorgt dafür, dass der untere Teil des Kreuzes perfekt im Sockel sitzt ... Severin Bigler / CH Media ... aber das ist gar nicht so einfach, denn jeder Millimeter muss stimmen ... Severin Bigler / CH Media ... damit das Kreuz nicht nur schön gerade aussieht, sondern damit es auch jedem Sturm standhält. Severin Bigler / CH Media Für die perfekte Ausrichtung nimmt man sich Hölzchen zuhilfe. Severin Bigler / CH Media Die Hölzchen halten das unteren Teil des Kreuzes genau richtig im Sockel. Später wird dort, wo hier die Hölzchen sind, Mörtel eingefüllt. Severin Bigler / CH Media Ja, jetzt ist es gut: Der untere Teil des Kreuzes steht gerade im Sockel. Das zeigt die Wasserwaage. Severin Bigler / CH Media Nun holt Kranführer Marcel Scherrer den Querbalken des Kreuzes in die Luft. Severin Bigler / CH Media Der Querbalken schwebt zu seinem Bestimmungsort. Severin Bigler / CH Media Ein wichtiger Moment, denn auch der Querbalken muss perfekt sitzen. Severin Bigler / CH Media Tobias Hotz prüft wiederum mit der Wasserwaage und sieht: Es ist gut. Nun geht es an den obersten Teil des Kreuzes ... Severin Bigler / CH Media ... auch er wird mit dem Kranfahrzeug in die Luft gehievt. Severin Bigler / CH Media Bald ist es so weit und das Kreuz ist vollendet. Severin Bigler / CH Media Zuerst kommt auch hier noch etwas Mörtel zwischen den Querbalken und den oberen Teil. Severin Bigler / CH Media Und dann zählt wieder jeder Millimeter. Severin Bigler / CH Media Es ist der Moment der Entscheidung. Severin Bigler / CH Media Auch hier kommt noch ein Hölzchen dazwischen, bevor später alles passgenau mit Mörtel aufgefüllt wird. Severin Bigler / CH Media Mission erfüllt: Tobias Hotz ist zufrieden damit, was ihm die Wasserwaage auch beim obersten Teil angezeigt hat. Severin Bigler / CH Media Es ist ein altes Stück Dietikon, das nun hier am Rand der neu gebauten und modernen Überlandstrasse steht, während die Autos vorbeifahren. Severin Bigler / CH Media Das Kreuz steht wieder, Steinrestaurator Tobias Hotz, Kirchenpfleger Martin Senn und Kranführer Marcel Scherrer sind zufrieden. Severin Bigler / CH Media Rund eine Stunde hat die Montage des oberen Teils des Wegkreuzes gedauert, nämlich von 9 bis 10 Uhr am Donnerstagmorgen. Severin Bigler / CH Media Das Wegkreuz beim Niderfeld ist übrigens nicht das einzige in Dietikon. Es gibt auch noch eines ... Severin Bigler / CH Media ... im Gebiet Reppischhof beim Aegertenacher. Dieses stammt aus dem Jahr 1601 und ist wesentlich älter als jenes im Niderfeld. David Egger / CH Media

«Tipptopp», sagt der erfahrene Steinrestaurator Tobias Hotz aus Weinfelden TG, während er auf der Leiter steht und mit seiner gelben Wasserwaage überprüft, ob auch der oberste Teil des Kreuzes schön gerade steht. Es ist zirka 10 Uhr am Donnerstagmorgen, Dietikon hat sein Kreuz wieder. «Sind sie auch zufrieden, Herr Senn?», fragt Hotz.

«Ja, tipptopp», ruft Martin Senn vom Boden aus. Er ist Vizepräsident und Liegenschaftsverwalter der Kirchenpflege der katholischen Kirchgemeinde.

Auch der reformierte Geroldswiler Marcel Scherrer, Kranführer bei der Müller Transporte AG aus Dietikon, ist zufrieden. «Dann ist meine Arbeit hier gemacht, Herr Hotz?», fragt er und macht sein Kranfahrzeug abfahrbereit. Hotz, selber Katholik, muss da und dort noch Mörtel anbringen, damit alles perfekt ist. Den Kran braucht er dafür nicht.

Wut wäre eine logische Reaktion gewesen

Es war ein steiniger Weg bis hierhin. Manche staunen, dass Kirchenpfleger Senn nie ausgerastet ist. Wut wäre eine logische Reaktion darauf gewesen, was im August 2019 beim Maienweg am Rand des Niderfelds passierte. «Total dilettantisch» seien die Arbeiter damals vorgegangen, urteilt Experte Hotz.

Der Bau der Limmattalbahn und die Neugestaltung der Bunkerkreuzung waren damals in vollem Gang. Da die Überlandstrasse breiter wurde, musste das Kreuz versetzt werden. Die Arbeiter legten los, ohne dass ein Fachkundiger vor Ort war.

Aus der Vogelperspektive: Hier liefen die Arbeiten an der neuen Bunkerkreuzung noch auf Hochtouren. Das Bild stammt vom 13. August 2021. Severin Bigler

Unwissend, wie so ein Kreuz aufgebaut ist, lösten sie nicht den Mörtel und gingen Stück für Stück vor, sondern rupften das ganze Kreuz mithilfe eines Baggers aus dem Boden. Das Wegkreuz zerbrach in Einzelteile.

Allein der vertikale Teil des Kreuzes zwischen dem Sockel (dieser wird auch Postament genannt) und dem Querbalken wies drei grosse Querbrüche, einen grossen Längsbruch und viele kleinere Brüche auf.

Er werde nie mehr vergessen, sagt Senn, wie er an jenem Tag die kantonale Denkmalpflege alarmierte und diese notfallmässig einen Mitarbeiter schickte, der mit ihm zusammen unzählige kleine Einzelteile des Kreuzes vom Boden klaubte.

Auf diesem Bild von Ende August 2019 war das Kreuz schon weg. Sein Standort lag hier rechts im Bild. Als die Bauarbeiten am Bunkerknoten anfingen, sorgte nicht nur der Abgang des Kreuzes für Ärger, sondern auch die Fussgängerstreifen waren plötzlich weg und die Autos stauten sich. Oliver Graf

Das Kreuz besteht aus Muschelkalk aus Brugg AG. Das genaue Baujahr ist nicht bekannt. Klar ist aber, dass der Flurname Kreuzächer zwischen Dietikon und Spreitenbach bereits 1669 erwähnt wurde. Angenommen wird, dass das Kreuz im frühen 19. Jahrhundert entstanden ist, als Wiedererrichtung oder als Ersatz eines Vorgängers.

Das Wegkreuz am Maienweg und jenes im Reppischhof sind die einzigen im Kanton Zürich. Der Hintergrund: Dietikon gehörte von 1415 bis 1798 zur Grafschaft Baden und dann bis 1803 zum Kanton Baden, ehe es Zürich zugeschlagen wurde. In der Grafschaft Baden, genauso wie im Freiamt, sind Wegkreuze weit verbreitet. In Zürich sind sie mit der Reformation verschwunden.

Was das Niderfeld und das Bundeshaus gemeinsam haben

Der Kanton empfahl Kirchenpfleger Senn den Steinrestaurator Hotz. Dieser hat auch schon beim Zürcher Zwinglidenkmal und der Wandelhalle im Bundeshaus Hand angelegt.

Um die Kreuzteile an den Bruchstellen sozusagen wieder zusammenzuleimen, verwendete er Epoxidharz und Mörtel, der teils mit Muschelkalk angereichert wurde, damit an der Oberfläche keine grossen Farbunterschiede entstehen. Zwei bis drei Wochen Arbeit verursachte das Hotz und seinem Team. Die Kosten dafür übernimmt die Versicherung der Baufirma, die das Kreuz beschädigt hatte, das im Denkmalschutzinventar steht.

Kirchenpfleger Senn restauriert berufshalber Tasteninstrumente. Er bringt also auch Altes fachgerecht wieder auf Vordermann. Ihm passt es ins Konzept, dass beim Kreuz am neuen Standort keine Bänkli mehr stehen, im Gegensatz zu früher.

«Ein Verweilraum passt nicht zu einem Wegkreuz»,

sagt er. Das Kreuz solle die Vorbeifahrenden wie ein Gedankenblitz daran erinnern, dass wir Menschen alle nur auf der Durchreise und nicht für immer hier sind. Kurz innehalten, nicht hasten, sich Vergänglichkeit und Ewigkeit bewusst werden, darum gehe es.

Viele haben das Kreuz seit 2019 vermisst. Auch Reformierte haben Senn deswegen kontaktiert. Umso grösser ist nun die Freude, dass es wieder steht.

Der jetzige Standort des Kreuzes ist nicht definitiv

Es bleibt aber nicht für immer da. Wenn – frühestens 2028 – das neue Stadtquartier Niderfeld gebaut wird, muss es erneut um ein paar Meter versetzt werden. Das Geld dafür erhält die Kirche von der Limmattalbahn.

Stehen wird es neu dort, wo heute, direkt vor dem Kreuz, das Veloweg-Trottoir nach Spreitenbach führt. Dieses ist nur provisorisch und wird wieder entfernt. Der Standort gehört der Stadt, sie gewährt der Kirche das Baurecht. Der frühere Standort gehörte der Kirchgemeinde. Da die Parzelle aber kleiner als 100 Quadratmeter war, musste sie diese im Zuge der Niderfeld-Planung an die Stadt verkaufen.

Das Schlusswort

Zu hoffen bleibt, dass man nie vergisst, was dieses Wegkreuz nun alles durchgemacht hat – damit dieses Stück Dietiker Kultur nicht wieder kaputt geht, sondern auch dann noch da steht, wenn unsere flüchtige Durchreise zu Ende ist.

