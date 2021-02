Für 950'000 Franken wird die Liegenschaft Kronenplatz 10 im Dietiker Zentrum saniert und leicht umgebaut. An der Nutzung des ehemaligen Waschhauses der Taverne zur Krone ändert sich nichts. Unklar bleibt weiterhin, was mit der Metzgerei am Kronenplatz 8 passieren soll.

Oliver Graf 04.02.2021, 15.36 Uhr