Die vier Dietiker Stadtratskandidatinnen stellten sich vor

Dietikon Stadtratskandidatinnen stellten sich vor –Diskussion drehte sich um Verkehr und Integration Manuela Ehmann-Nydegger (EVP), Catherine Stocker-Mittaz (Mitte), Mirjam Peter (SVP) und Kerstin Camenisch (SP) wollen alle in den Dietiker Stadtrat. Im Rahmen einer Veranstaltung der Plattform «Dietikerin.net» stellten sie sich den Fragen der Bevölkerung. Virginia Kamm 16.01.2022

Manuela Ehmann-Nydegger (EVP), Catherine Stocker-Mittaz (Mitte), Mirjam Peter (SVP) und Kerstin Camenisch (SP) beantworteten am Freitagabend im Dietiker Stadthaus Fragen der Bevölkerung. Valentin Hehli Organisiert wurde der Anlass von der Plattform «Dietikerin.net», die sich für mehr Frauen in der Politik einsetzt. Valentin Hehli Je eine Viertelstunde lang konnten die Besucherinnen und Besucher den Kandidatinnen ihre Fragen stellen. Valentin Hehli Die Hauptthemen waren dabei der Verkehr und die Integration. Hier steht die in Dietikon aufgewachsene Mirjam Peter (SVP) Red und Antwort. Valentin Hehli Auch die 43-jährige Manuela Ehmann-Nydegger ist in Dietikon aufgewachsen. Valentin Hehli Ebenso die 47-jährige Catherine Stocker-Mittaz. Valentin Hehli Und Kerstin Camenisch wohnt nun auch schon seit 16 Jahren in Dietikon. Valentin Hehli Rund 55 Personen erschienen zur Veranstaltung im Gemeinderatssaal. Valentin Hehli Organisatorin Kathrin Kuster von «Dietikerin.net» führte durch den Abend. Valentin Hehli Das Ziel ist klar: Diese Runde soll nicht mehr nur aus Männern bestehen. Bei den letzten Dietiker Wahlen kandidierten nur Männer für den Stadtrat. Gewählt wurden (zuerst die hintere Reihe von links nach rechts) Anton Kiwic (SP), Philipp Müller (FDP), Lucas Neff (Grüne) und Reto Siegrist (Mitte) sowie (vordere Reihe von links nach rechts) Roger Bachmann (SVP), Rolf Schaeren (Mitte) und Heinz Illi (EVP). Schaeren und Illi treten bei den Wahlen 2022 nicht mehr an, die anderen fünf hoffen auf ihre Wiederwahl. Alex Spichale (4. März 2018)

«Jetzt stehen wir heute da, ein bisschen stolz, dass wir Ihnen vier super Kandidatinnen für den Stadtrat präsentieren können», sagte Kathrin Kuster am Freitagabend im Dietiker Stadthaus. Sie ist eine der vier Gründerinnen der Plattform «Dietikerin.net», die sich für mehr Frauen in der Politik einsetzt. An einem von der Plattform organisierten Anlass konnten sich die vier Dietiker Stadtratskandidatinnen der Bevölkerung vorstellen. Der Gemeinderatssaal war mit etwa 55 Personen gut gefüllt.

Zuerst stellte sich SP-Kandidatin Kerstin Camenisch vor. Sie wohnt seit 16 Jahren mit ihrer Familie in Dietikon und ist seit 2018 im Gemeinderat. «Mir persönlich sind die Chancengerechtigkeit, vor allem in der Bildung, die Stadtentwicklung, Freiräume, das Erreichen der Klimaziele 2050 und die Kultur wichtig», sagte sie. Die 49-Jährige ist Präsidentin der SP/ALFraktion und Vizepräsidentin der Rechnungsprüfungskommission (RPK). Sie sei ein lösungsorientierter Mensch, der vehement für seine Anliegen einstehe, aber konsensorientiert sei.

Drei Kandidatinnen sind in Dietikon aufgewachsen

Die 43-jährige EVP-Kandidatin Manuela Ehmann-Nydegger ist in Dietikon aufgewachsen und hat zwei Kinder. Wieso sie die Richtige für den Stadtrat sei, begründete sie mit drei Punkten: Erstens liebe sie Politik. Seit 2018 amtet sie im Gemeinderat, zudem ist sie Stimmenzählerin, Mitglied der RPK und des Integrationsforums. Der zweite Punkt: Sie liebe Menschen, sei sehr kontaktfreudig und konsensfähig. Und drittens mache sie keine halben Sachen. «Wenn ich etwas anpacke, dann mit meiner ganzen Energie und mit allen Ressourcen, die ich habe», sagte sie. So setze sie sich für den Erhalt der Dietiker Minigolfanlage, für attraktive Freiräume, Freiwilligenarbeit und gegen Littering ein.

SVP-Kandidatin Mirjam Peter ist ebenfalls in Dietikon aufgewachsen und hat eine kaufmännische Lehre bei der Stadt gemacht. «Ich will etwas bewegen für Dietikon, denn Dietikon ist mir wichtig», sagte sie. Die 52-Jährige ist seit 30 Jahren im Finanzwesen tätig, weshalb Finanzen eines ihrer wichtigsten Themen seien. «Ein gesunder, langfristig nachhaltiger Finanzhaushalt ist mir ein Anliegen», sagte sie. Zudem wolle sie Dietikon als Wohnstadt weiter entwickeln, Vereine fördern und an Innovationen arbeiten.

Auch Mitte-Kandidatin Catherine Stocker-Mittaz ist in Dietikon aufgewachsen. Die 47-jährige Mutter dreier Kinder war Gemeinderätin, Fraktionspräsidentin und Mitglied der Geschäftsprüfungskommission und ist nun seit 2018 in der Sozialbehörde. Eines ihrer wichtigsten Anliegen ist die Frühförderung und Integration von Kindern. Der Geografin liegen zudem Klimathemen am Herzen. Sie sagte:

«Wir müssen unsere Stadt klimatauglich machen, den Velo- und Fussgängerverkehr fördern und Begegnungsräume schaffen.»

Im Anschluss an die Ansprachen teilten sich die Besucherinnen und Besucher in vier Gruppen auf und erhielten je eine Viertelstunde Zeit, um den Kandidatinnen Fragen zu stellen.

Auf die Frage, wieso es Frauen im Stadtrat brauche, sagte Ehmann-Nydegger: «Ich bin keine Quotenfrau, es ist aber wichtig, dass der Stadtrat durchmischt ist.» Wie man Personen mit Migrationshintergrund politisch integrieren könnte, wurde gefragt. «Wichtig ist der Kontakt zu Schlüsselpersonen, zum Beispiel Vereinspräsidenten», sagte Ehmann-Nydegger. «Zudem könnte man noch mehr mit verschiedenen Sprachen arbeiten.»

Camenisch will Stimmrecht auf Ausländer und Jugendliche ausweiten

Peter ist der Ansicht, dass die Anzahl Frauen im Stadtrat nicht relevant ist. «Wichtig ist, dass mindestens eine Frau dabei ist», sagte sie auf eine entsprechende Frage. Auf die Frage, welche Chancen sie sich bei den Wahlen ausrechne, sagte sie: «Ich rechne mir natürlich Chancen aus. Wie gross diese sind, ist allerdings schwierig einzuschätzen.» Eine Person wollte Genaueres über ihre Verkehrspolitik wissen. Ihr seien Lösungen für alle Verkehrsteilnehmer wichtig, antwortete sie. «Mit flächendeckenden Tempo-30-Zonen sind die Probleme nicht gelöst.»

Auch bei Camenisch fiel die Frage, wie Integration besser gelingen könnte. Ihr Ansatz: Ausländerinnen und Ausländer sollen auf kommunaler Ebene abstimmen können. «Ich bin mir sicher, dass die Möglichkeit, sich politisch zu beteiligen, der Integration hilft», sagte sie. Sie unterstützt auch das Stimmrechtsalter 16: «Je früher man mitreden kann, desto besser.»

Für Stocker-Mittaz ist klar: «Ein Gremium arbeitet besser zusammen, wenn eine Frau dabei ist.» Auf die Frage, wie man Dietikons Image verbessern könnte, sagte sie:

«Man könnte im Niderfeld energieautark bauen. Das gute Image kommt mit der Attraktivitätsförderung.»

Eine Person wollte wissen, was sie verkehrspolitisch vorhabe. Den Autoverkehr könnte man ihrer Meinung nach verringern, indem man Strassenraum und Parkiermöglichkeiten zurückbaue, antwortete sie.

Die Besucherin Britta Schneider war von der Veranstaltung begeistert: «Ich fand den Anlass grossartig», sagte sie. «Es hat Dietikon gutgetan, dass die Bevölkerung die Kandidatinnen kennenlernen konnte.» Auch Organisatorin Kathrin Kuster zeigte sich zufrieden: «Die Rückmeldungen sind bisher sehr positiv», sagte sie. «Das Format ist gut angekommen. Auch mit den 55 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind wir angesichts der aktuellen Coronalage zufrieden.»

