Das Studio Dietikon will dieses Jahr Leben ins Gjuchquartier und unter die Autobahn bringen

Florian Schmitz 29.04.2021, 04.12 Uhr

Der neue Studio-Dietikon-Turm im Stadtzentrum bei der Markthalle markiert Präsenz und vereint alle Informationen zu den Aktivitäten. Ruedi Burkart

Das Studio Dietikon wurde 2018 ins Leben gerufen, um auf die Bewohnerinnen und Bewohner zuzugehen und im Austausch mit ihnen die vielfältigen Quartiere der Stadt zu beleben. Verständlicherweise konnte dieser Stadtentwicklungsdialog in den vergangenen zwölf Monaten nur unter erschwerten Bedingungen aufrechterhalten werden und geriet insbesondere im Frühling 2020 coronabedingt ins Stocken. «Letztes Jahr haben wir im Umgang mit Corona viel gelernt. Seither haben wir immer einen Plan B und C in der Hinterhand», sagt der Dietiker Stadtplaner Severin Lüthy, der für das Projekt verantwortlich ist.

Dieses Jahr soll das Studio Dietikon an verschiedenen Orten der Stadt wieder Fahrt aufnehmen. Dafür hat der Stadtrat kürzlich einen Kredit von 140'000 Franken bewilligt. Natürlich werde Corona auch weiterhin einen Einfluss haben, sagt Lüthy:

«Aber es ist wichtig, dass wir unser Programm publiziert haben und versuchen werden, so viel wie möglich umzusetzen.»

Die neue Saison hat mit dem auffälligen neuen Studio-Dietikon-Turm bei der Markthalle begonnen, der bis im November im Stadtzentrum Präsenz markieren wird. Neben allen Informationen zum Programm und einer Karte mit bestehenden Freiräumen bietet der Turm auch einen Briefkasten für Anregungen und Rückmeldungen. Die diversen Aktivitäten werden im Programm 2021 als «Freiraum Festival» zusammengefasst. Ein besonderes Augenmerk kommt dabei dem Gjuchquartier, dem Rollschuhplatz unter der Autobahnbrücke und dem Rapidplatz zu. Auch bei der Umgestaltung der Allmend, auf der bis Ende Oktober die Ausstellung «(G)artenvielfalt» beheimatet ist, hat das Studio Dietikon mit einer Umfrage zur künftigen Nutzung den Lead übernommen.

Freiraum-Festival: Was 2021 alles geplant ist April bis August: Umfrage zur Umgestaltung der Allmend 5. Juni: Einweihungsfest des Spielplatzes Birmensdorferstrasse und des Pumptracks auf dem Rapidplatz (ab 12 Uhr) 24. Juni: Austausch mit der Bevölkerung über das künftige Neubauquartier Niderfeld und die Entwicklung des Bahnhofgebiets (17 bis 19.30 Uhr, Markthalle Kirchplatz) 2. September: Quartierpicknick Gjuch – Austausch mit Anwohnern (18 bis 21 Uhr, Ecke Oetwiler-/Bleicherstrasse) 9. September: Austausch mit der Bevölkerung über das Limmatfeld und den Rapidplatz (17 bis 19.30 Uhr, Pavillon Rapidplatz)

Die Suche nach Treffpunkten im Gjuchquartier

Das Gjuchquartier sei punkto öffentlicher Freiräume eher unterversorgt, sagt Lüthy. Im Quartier steht keine Schulanlage, die ausserhalb der Schulzeiten als Freiraum genutzt werden kann. Und Einkaufsmöglichkeiten, die als spontane Treffpunkte dienen, fehlen ebenso. Der neue Quartierpark Lozziwiese, der voraussichtlich im Herbst kurz nach Inbetriebnahme des auf dem Grundstück entstehenden Doppelkindergartens eingeweiht wird, soll dem entgegenwirken. Er sei zunächst etwas erschrocken gewesen, so Lüthy, dass der Kindergarten auf der grössten freien Quartierfläche gebaut wird. Aber das Projekt sei sehr gut gelöst und komme dank der aufgewerteten Lozziwiese auch der Bevölkerung zugute.

Die an die Überlandstrasse grenzende Wiese befindet sich am Rand des Quartiers. Deshalb wolle das Studio Dietikon auch zentraler nach möglichen Ideen für kleine Freiräume suchen. Aus diesem Grund finde das Quartierpicknick am 2. September, bei dem die lokalen Bedürfnisse aufgenommen werden sollen, auch bewusst mitten im Quartier statt, sagt Lüthy. So will das Studio Dietikon auch bewusst die ruhigeren Stimmen vor Ort aufnehmen.

Wo das Studio Dietikon innerhalb der Stadt 2021 sichtbar werden will. zvg

Mehr Spass und Entspannung unter der Autobahn

Der Rollschuhplatz unter der Autobahnbrücke beim Bahnhof Glanzenberg soll als Ort zum Verweilen aufgewertet werden. Über den Sommer will das Studio Dietikon testweise erste temporäre Möbel und Sportelemente aufstellen. Der Platz sei als Betätigungsort besonders interessant, denn dank der Überdachung werde er auch bei Regen genutzt, sagt Lüthy. Weil ein erster geplanter Workshop vor Ort coronabedingt verschoben werden musste, behält sich das Studio Dietikon die Möglichkeit vor, selbst erste temporäre Installationen aufzustellen und erst anschliessend den lokalen Austausch zu suchen. Denn im Laufe dieses Sommers solle sich auf jeden Fall etwas tun, sagt Lüthy.

Städtebaulich laufe im Stadtzentrum derzeit sehr viel, aber es sei auch wichtig, die Aussenquartiere nicht zu vernachlässigen. Die Quartiere Schönenwerd und Luberzen seien speziell, sagt Lüthy. Über das gesamte Limmattal gesehen befinden sie sich mitten im städtischen Raum. Aber weil es sich um das Grenzgebiet zu Schlieren und Urdorf handelt, stellen sie innerhalb Dietikons dennoch den äussersten Stadtrand dar.

Der Rollschuhplatz unter der Autobahnbrücke ist gut von der Zürcherstrasse und dem Bahnhof Glanzenberg abgeschirmt, aber eher spartanisch ausgestattet.

Pumptrack verspricht Action auf dem Rapidplatz



Der Rapidplatz ist innerhalb der städtischen Belebungsbemühungen inzwischen zum Evergreen geworden. Dieses Jahr steht die Bewegung im Fokus: Eine mobile Pumptrackanlage bietet mehr Vielfalt für die vielen Kinder mit Trottinetts und Velos. Zudem soll der im letzten Sommer errichtete Holzpavillon dieses Jahr begrünt werden und auch das Rondell längerfristig beschattet werden. Das Studio Dietikon wolle einen Beitrag leisten, damit der Platz und das Limmatfeld insgesamt wohnlicher und gemütlicher werden, sagt Lüthy.

Eine eigene Identität zu entwickeln, brauche Zeit. Auch angesichts der komplexen Konstellation: Der Rapidplatz soll für grössere Events wie den «Winterzauber» mit Eisfläche geeignet bleiben, aber die Anwohnerschaft habe verständlicherweise andere Bedürfnisse, sagt Lüthy. Die vorgegebene Flexibilität und die Tiefgarage direkt unter dem Platz erschweren Installationen. «Auch nächstes Jahr werden wir uns wohl noch mal mit dem Rapidplatz beschäftigen», sagt er. Längerfristig hoffe er dann, dass die Entwicklung auf dem Platz dank der vielen Anstösse und des Einsatzes aus dem Quartier weiter Fahrt aufnehme.

Am 5. Juni soll die Pumptrackanlage mit einem kleinen Fest eingeweiht werden. Für das Studio Dietikon ist es sogar gleich eine doppelte Eröffnungsfeier: Gleichentags wird auch der aufgewertete Spielplatz mit Drachen an der Birmensdorferstrasse der Bevölkerung übergeben – einer der coolsten Spielplätze der Region, wie Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) kürzlich zur «Limmattaler Zeitung» sagte. Im vergangenen Jahr hat das Studio Dietikon diesen mit Anregungen und Vorschlägen von Kindern aus dem Schönenwerdquartier geplant. Die Präsentation erfolgreich durchgeführter Projekte sei wichtig, sagt Lüthy: «Wir wollen der Bevölkerung zeigen, dass sie mit ihrem Einsatz wirklich etwas Konkretes bewirken kann.»