Das Streichorchester Dietikon verzauberte das Publikum

Dietikon Das Streichorchester verzauberte das Publikum Zur Freude der Dietiker Streichorchester-Präsidentin Christa Jordi war die Reformierte Kirche Dietikon am Sonntagabend bis auf den letzten Platz gefüllt – und das trotz schönem Wetter. Selina Brodmann 12.04.2022, 05.00 Uhr

Solist Samuel Mittag (links) und das Streichorchester füllten die Kirche problemlos. Selina Brodmann

Das Streichorchester Dietikon eröffnete sein Konzert mit der Sinfonie KV 16 von Wolfgang Amadeus Mozart. Ein bekannter Name, mit dessen Werk das Amateurensemble das Publikum von Minute eins an in seinen Bann zog. In der ganzen Kirche war aufmerksames Lauschen zu beobachten.