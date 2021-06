Dietikon Das Niderfeld wird zum Expogelände – an der Phänomena 2023 werden eine Million Besucher erwartet Die Wissenschafts-Expo gastiert 2023 während sechs Monaten im Bezirkshauptort. Am Freitag wurden erste Details bekanntgegeben.

Die Kosten für den Grossanlass liegen bei 47 Millionen Franken.

Sandro Zimmerli 04.06.2021, 18.38 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sechs Monate, von April bis Oktober, soll die Phänomena in Dietikon gastieren. Den Kern des Expo wird ein imposanter Holzbau bilden. zvg

In Dietikon kündigt sich Grosses an. Im Jahr 2023 soll im Niderfeld von April bis Oktober die Phänomena, eine Expo der Naturphänomene, stattfinden. Es ist die Neuauflage jener Ausstellung, die 1984 rund 1,3 Millionen Besucherinnen und Besucher ans Zürichhorn lockte. Auch in Dietikon rechnen die Veranstalter mit einem ähnlichen Besucheraufkommen, wie sie am Freitag an einer gemeinsam mit der Stadt durchgeführten Medienkonferenz im Stadthaus erklärten.

Gemäss Thomas Löhrer, Verantwortlicher für die Kommunikation der Phänomena, rechnen die Organisatoren vom Verein Zürcher Forum mit rund 5000 Besucherinnen und Besuchern am Tag, was insgesamt rund einer Million Eintritte entspricht.

Für die Expo wird ein Areal von fünf bis sieben Hektaren im Niederfeld benötigt. Dieses wird zum Start des Anlasses von der Limmattalbahn erschlossen sein. Severin Bigler

Geplant ist eine Art Campus, der sich über eine Fläche von fünf bis sieben Hektaren erstrecken soll. Kern der Expo bildet ein 140 Meter langer und 50 Meter hoher Holzbau, der mit verschiedenen Pavillons ergänzt wird. In und um diese Bauten sollen Themen der aktuellen Forschung aufgenommen und auf innovative Weise präsentiert werden. «Wir wollen den Leuten ein besseres Verständnis von einer immer komplexeren Welt geben», sagte Gesamtprojektleiter Urs J. Müller, dessen Vater Georg die Phänomena 1984 initiiert hatte.



Auch ein Spielturm soll im Niderfeld erstellt werden. zvg

«Wir wollen den Leuten ein besseres Verständnis von einer immer komplexeren Welt geben»,

sagte Gesamtprojektleiter Urs J. Müller, dessen Vater Georg die Phänomena 1984 initiierte.

Urs J. Müller ist für Gesamtleitung der Phänomena verantwortlich. Sein Vater Georg initiierte die die Phänomena 1984. Severin Bigler

Vieles wird auch über Smartphones erlebbar sein

Standen damals noch Naturphänomene aus Gebieten wie Optik, Wasser, Gravitation, Astronomie, Pflanzen, Musik, Chemie, Energie oder Magnetismus im Fokus, wollen die Organisatoren dieses Mal Themen aus der aktuellen Forschung aufgreifen. Die thematischen Schwerpunkte sind Klima, Biodiversität, künstliche Intelligenz, Energie, Mobilität und Digitalisierung. Wobei diese mit den heute zur Verfügung stehenden Möglichkeiten präsentiert werden sollen. Vieles wird unter anderem über Smartphones erlebbar sein.



Der Trailer zur Phänomena 2023 in Dietikon. zvg

Ein wichtiges Anliegen ist den Phänomena-Machern die Nachhaltigkeit. Thomas Löhrer erklärte:

«Unser Anspruch ist es, dass möglichst alle Besucherinnen und Besucher mit dem öffentlichen Verkehr anreisen.»

Dank der Limmattalbahn, deren zweite Bauetappe bis zum Expo-Start abgeschlossen sein wird und die dann auch das Niderfeld erschliesst, sollte dies möglich sein. Die Organisatoren wollen aber auch selber mit gutem Beispiel vorangehen. Die Phänomena soll ein Netto-Null-Anlass werden.



Die Limmattalbahn ist ein Pluspunkt für Dietikon

Die gute Erschliessung des Expo-Geländes durch die Limmattalbahn war neben den grosszügigen Platzverhältnissen im Niderfeld ein Grund dafür, dass sich die Organisatoren für Dietikon als Austragungsort entschieden haben. Ursprünglich wollten sie wie 1984 wieder in Zürich gastieren. Doch das scheiterte an der reservierten ­Haltung des Zürcher Stadtrats gegenüber der Ausstellung. So störte sich dieser unter anderem am von den Initiatoren vorgesehenen Standort auf der ­Allmend Brunau. In seiner Antwort vom Februar auf eine Anfrage im Gemeinderat hiess es etwa, dass die Phänomena 2023 aufgrund der langen Dauer und der zahlreichen massiven baulichen Infrastrukturen nicht kompatibel sei mit den Vorgaben des ­Nutzungskonzepts Allmend Brunau.

Stadtpräsident Roger Bachmann freut sich auf den Anlass: «Ich musste nicht lange überlegen und habe die Standortförderung damit beauftragt, einen ersten Kontakt zwischen Dietikon und der Phänomena herzustellen». Severin Bigler

Und so machten sich die Verantwortlichen auf die Suche nach einem neuen Standort. In Dietikon stiessen sie auf offene Ohren. Laut Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) traf die Anfrage Ende März in Dietikon ein. «Ich musste nicht lange überlegen und habe die Standortförderung damit beauftragt, einen ersten Kontakt zwischen Dietikon und der Phänomena herzustellen», erklärte er vor den Medien.

Die Stadt kann sich auf der nationalen Bühne zeigen

Diese Begeisterung für das Projekt war denn auch ein weiterer Grund dafür, dass sich die Organisatoren für eine Zusammenarbeit mit Dietikon entschieden. «Es ist ein tolles Projekt und bis jetzt auch eine tolle Zusammenarbeit», sagte Bachmann weiter. Er selber habe positive Erinnerungen an die Phänomena 1984. Die Neuauflage sei eine einmalige Chance für Dietikon und das ganze Limmattal. Bachmann sagte:

«Für unsere Stadt ist die Phänomena eine einmalige Gelegenheit, sich auf der nationalen Bühne zu präsentieren.»

Der Stadtrat sei der Ansicht, dass der Anlass Dietikon einen nachhaltigen Imagegewinn bringen werde. Nicht zu vergessen sei auch die enorme Wertschöpfung für die ganze Region und speziell das lokale Gewerbe. Diese dürfte gerade in Post-Coronazeiten willkommen sein.

Das sieht auch Alfons Florian, Präsident des Gewerbevereins Dietikon so. Die Phänomena sei nach einer harten Zeit in den letzten zwei Jahren ein Hoffnungsträger dafür, dass man wieder schrittweise zu mehr Leben komme. «Die Region wird durch den Anlass weiterkommen», sagte er.



Stadtrat will den Anlass auch finanziell unterstützen

In erster Linie, so Bachmann, sei die Phänomena aber inhaltlich eine tolle Sache, «weil sie aktuelle Themen aus Forschung und Wissenschaft erklärt und erlebbar macht». Das sei gerade für Kinder und Jugendliche wertvoll. Um sein Bekenntnis zur Phänomena zusätzlich zu unterstreichen, habe der Stadtrat am vergangenen Montag entschieden, dem Gemeinderat zu beantragen, einen Teil der ZKB-Jubiläumsdividende in die Phänomena zu investieren. «Konkret soll eine einmalige A-fonds-perdu-Zahlung von 200’000 Franken geleistet werden. Und weitere 250’000 Franken sollen als Defizitgarantie in Form eines unverzinslichen Darlehens zur Verfügung gestellt werden», so Bachmann.

Insgesamt rund 47 Millionen Franken wird die gesamte Ausstellung kosten, die aus verschiedenen Gebäuden besteht. zvg

Laut Thomas Löhrer belaufen sich die Projektkosten insgesamt auf rund 47 Millionen Franken. Die Veranstalter erhoffen sich, dass diese zu rund je einem Drittel von der öffentlichen Hand und Sponsoren getragen werden. Das restliche Drittel soll mit Eintritten und Einnahmen aus der Restauration vor Ort finanziert werden.