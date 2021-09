Neues Steueramt in Dietikon eröffnet

Dietikon Das neue Steueramt bietet mehr Privatsphäre für die Kunden und mehr Platz für die Mitarbeiter Das Dietiker Steueramt vom Stadthaus an die nahe Oberdorfstrasse gezogen. Seit Mittwoch werden Kundinnen und Kunden an der neuen Adresse empfangen. Florian Schmitz 01.09.2021, 20.23 Uhr

Das neue Steueramt an der Oberdorfstrasse 11 ist nur wenige Meter vom Stadthaus entfernt. Valentin Hehli / LTA Die grössere der beiden Schalterkabinen bietet auch Platz für Rollstühle und Kinderwagen. Valentin Hehli / LTA Die Kamera zeichnet nichts auf. Das Live-Bild dient nur dazu, dass die Mitarbeitenden immer die Übersicht haben. Valentin Hehli / LTA In das Grossraumbüro fliesst trotz Sichtschutz viel Licht. Valentin Hehli / LTA Die neue Cafeteria bietet auch mit Abstand viel Platz für die Mitarbeitenden. Die Wandbilder wurden von einer Mitarbeiterin der Stadtverwaltung gemalt. Valentin Hehli / LTA Rundgang durch die neuen Räume der Steuerverwaltung. Valentin Hehli / LTA Auch das gesamte Archiv zieht vom Stadthaus ins Untergeschoss des neuen Steueramts. Valentin Hehli / LTA

«Wir wollen der Bevölkerung einen besseren Service und eine angenehmere Umgebung zum Warten bieten», sagt Steueramtsleiterin Chin-Sien Yang. Die meisten Menschen kämen ja nicht unbedingt gerne zum Steueramt, deshalb solle die Erfahrung so angenehm wie möglich sein. Seit Mittwoch begrüsst das Dietiker Steueramt seine Kundinnen und Kunden am neuen Standort an der Oberdorfstrasse 11, nur wenige Meter vom Stadthaus entfernt.

Das hat diverse Vorteile für die Bevölkerung, wie Yang am Mittwochmittag bei einem Rundgang durch die neu eröffneten Räume erläutert. Im Gegensatz zu den ehemaligen Schaltern im Stadthaus, die sich im offenen Raum befanden, bieten die zwei neuen Schalterkabinen nun Privatsphäre. Neu kann auch direkt am Schalter mit Karte bezahlt werden. Zudem wurde eine der beiden Kabinen besonders grosszügig gestaltet, damit sie auch Platz für Rollstühle und Kinderwagen bietet.

Neuer Warteraum mit Ticketsystem

Vor den Schaltern ermöglicht der neue Warteraum einen entspannteren Zeitvertreib. Und dank eines Ticketsystems liegt auch eine Raucherpause drin, ohne sich wieder hinten anstellen zu müssen. Die Videokamera im Raum speichere keine Daten, sondern stelle nur sicher, dass die Mitarbeitenden immer die Übersicht haben, erklärt Arno Graf, Leiter Zentrale Dienste bei der Stadt.

Vom Kundenbereich aus führt eine Tür in die beiden Grossraumbüros, in denen die Mitarbeitenden in zwei Teams arbeiten. Trotz Sichtschutz, um die sensiblen Daten zu schützen, dringt viel Licht durch die grossen Fenster. Auf den insgesamt rund 370 Quadratmetern Bürofläche verfügt das Steueramt neu auch über ein eigenes Sitzungszimmer und eine Cafeteria. Der moderne, grosszügige Pausenraum ist geschmückt mit Bildern, die eine Verwaltungsmitarbeiterin gemalt hat. Früher hätten Mitarbeitende häufiger am Platz zu Mittag gegessen, nun sei auch mit Abstand für alle ausreichend Platz vorhanden.

«Heute hat das ganze Team zusammen gegessen»,

erzählt Yang, die das Steueramt seit acht Jahren leitet. Ein guter Pausenraum sei für den niederschwelligen Austausch, auch mit der Schulabteilung aus dem ersten Stock, zwischendurch wertvoll, ergänzt Graf. Insgesamt sei die Kommunikation mit ihren Mitarbeitenden einfacher geworden, sagt Yang. Das habe sie schon am ersten Morgen gemerkt. Denn früher war ihr Büro deutlich weiter weg von ihrem Team.

Die neuen Räume bieten im Gegensatz zu früher vier zusätzliche Arbeitsplätze. Denn ein wichtiger Grund für den mit Hochdruck vorangetriebenen Umzug war der Platzmangel im Stadthaus. Seit Jahren hätte das Steueramt deshalb keine neuen Lernenden aufnehmen können, sagt Yang. Wegen Änderungen im Steuergesetz seien zudem

zusätzliche Stellen geschaffen worden. Gleichzeitig ermöglichte der frei gewordene Platz im Stadthaus diverse Verschiebungen und Optimierungen, führt Graf aus. So konnte die auf zwei Stockwerke aufgeteilte Abteilung Sicherheit und Gesundheit jetzt auf einer Etage untergebracht werden.

Virus sorgte für zusätzliche Herausforderung

«Ich habe mir die Umzugszeit nicht so intensiv vorgestellt», sagt Yang, weil an so viele kleine Details gedacht werden musste. Ohne Arno Graf und Roger Mettler, Leiter Hausdienst bei der Stadt, wäre dieser Kraftakt gar nicht möglich gewesen. Während der Gebäudeeigentümer den Umbau von der Gewerbe- in eine Büronutzung vornahm, kümmerte die Stadt sich eigenständig um den Innenausbau der im Rohbau übernommenen Liegenschaft. Für das Projekt hatte der Stadtrat 710'000 Franken bewilligt.

Wegen Corona verspäteten sich diverse Materiallieferungen. Deshalb sei viel Koordination nötig gewesen, um den engen Zeitplan einzuhalten, sagt Mettler, der in seinen 30 Jahren bei der Stadt bereits diverse Umzüge begleitet hat. «Ohne eine gute Zusammenarbeit wäre das gar nicht möglich gewesen.» Der Umzug klappte auch gut, weil die Stadt und die Eigentümerschaft sich bereits kennen. Die Schulverwaltung ist bereits seit längerem im gleichen Gebäude untergebracht. Die Fläche direkt daneben wurde Ende April frei, weil der E-Bike-Händler E-Motion in eine grössere Liegenschaft im Industriegebiet Silbern umzog.