Dietikon Das neu gewählte Vorstandsmitglied Matthias Pestalozzi soll nächstes Jahr das Präsidium der IG Silbern übernehmen An der Generalversammlung und dem Netzwerkanlass der Interessengemeinschaft für das Dietiker Wirtschaftsgebiet wurden die Weichen für die Zukunft gestellt und dem Ärger über den langsamen Kanton Luft verschafft. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 29.09.2022, 15.57 Uhr

Matthias Pestalozzi (rechts) wurde neu in den Vorstand gewählt. Nächstes Jahr soll er das Präsidium von Urs Jenny (links stehend) übernehmen. Florian Schmitz

Seit 19 Jahren setzt sich Urs Jenny als Präsident der IG Silbern für die Interessen des Dietiker Wirtschaftsgebiets ein. Nach zwei Dekaden will Jenny künftig etwas kürzertreten und das Präsidium in einem Jahr abgeben, wie er an der Generalversammlung und dem Netzwerkanlass der IG Silbern am Mittwochabend ankündigte. Ihm habe der Einsatz für die Silbern immer grosse Freude bereitet, besonders dank der tollen Zusammenarbeit im Vorstand, sagte Jenny. Aber es sei an der Zeit, die Verantwortung in jüngere Hände zu übergeben.

An der Versammlung stellte die Interessengemeinschaft die Weichen für ihre Zukunft. Bei der alle zwei Jahre traktandierten Vorstandswahl sprachen sich die Mitglieder einstimmig für Matthias Pestalozzi, CEO der Pestalozzi AG, als Nachfolger für den zurückgetretenen Andrea Kopp aus, der ferienhalber abwesend war. 2023 soll Pestalozzi dann als Präsident auf Jenny folgen. So hätten sie noch ein Jahr Zeit, um im Vorstand zusammenzuarbeiten, erklärte Jenny.

Die Silbern sei ein Gebiet mit viel Potenzial, sagte Pestalozzi. «Ich freue mich, wenn ich meinen Beitrag zur Entwicklung leisten kann.» Neben der Vorstandswahl genehmigten die Mitglieder an der Generalversammlung auch die Jahresrechnung 2021 sowie das Budget für das kommende Jahr.

Netzwerkkaffee soll Zusammenarbeit stärken

Davor blickten Jenny und Gebietsmanager Dieter Beeler auf das vergangene Jahr zurück und besprachen die grössten Herausforderungen für die IG Silbern. Beeler hob das in Kooperation mit dem Cleantechhub Dietikon ins Leben gerufene Netzwerkkaffee im City Plaza Haus hervor, das Anfang September erstmals durchgeführt wurde und auf viel Anklang gestossen sei. «Ein grosses Ziel ist es, das Miteinander im Gebiet zu stärken», sagte er.

Neben den akuten Verkehrsproblemen in der Silbern sprach Jenny auch langfristige Projekte an wie den Einsatz für eine S-Bahn-Station, die nach aktuellen Stand wohl nicht vor 2050 kommt, sowie eine Hochbahn über den Rangierbahnhof Limmattal, der das Wirtschaftsgebiet mit dem geplanten Quartier Niderfeld verbinden würde.

Für Frust sorgten einmal mehr die langsam mahlenden Mühlen des Kantons. Jenny erwähnte, dass die IG Silbern sich dagegen wehre, dass der Kanton eine maximale Anzahl Parkplätze vorschreiben wolle. «Hier in einem Einkaufs-, Gewerbe- und Industriegebiet ist das absurd. Wir brauchen genug Parkplätze», sagte er.

Besonders ärgert sich Jenny über den anhaltenden Stillstand beim Auenschutz. Immer noch warte das Gebiet auf die längst versprochene Verordnung, sagte er.

«Mittlerweile ist es fast schon unerträglich und eine Zumutung, was der Kanton mit der Stadt Dietikon und uns macht.»

Beeler fügte hinzu, dass Rechtssicherheit bezüglich der Auenschutzverordnung dem ganzen Gebiet massiv helfen und eine Aufbruchstimmung auslösen würde.

Der Stadtpräsident fordert mehr Pragmatismus vom Kanton

In die gleiche Kerbe schlug Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP), der die Mitglieder der IG Silbern über Neuigkeiten aus dem Stadthaus informierte. «Wir haben auch die Nase voll von dem ganzen Theater. Es ist wirklich mühsam mit den kantonalen Ämtern», sagte er. Zunächst habe es beim Kanton geheissen, die Auenschutzverordnung werde Anfang 2022 festgesetzt. Nach einer Verschiebung auf den Sommer sei mittlerweile von Januar 2023 die Rede.

«Ich bin mir sicher, dass ich Ihnen in einem Jahr mehr sagen kann», so Bachmann. Denn auch die Stadt suche intensiv nach wegen, um Rechtssicherheit in die Silbern zu bringen. Aktuell werde eine Teilrevision der Bau- und Zonenordnung geprüft mit einem Teilzonenplan für das Gebiet, damit die Stadt sich von den Verfahren auf kantonaler Ebene loslösen könne.

Bachmann forderte insgesamt mehr Pragmatismus vom Kanton und kreidete ihm auch die grosse Verspätung beim Ausbau des Knotens Mutschellen-/Silbernstrasse an, dem wichtigsten Nadelöhr für die Stauprobleme im Gebiet. Nach aktuellem Stand sollen die Bauarbeiten erst 2026 starten und nicht vor 2028 fertig werden. Zudem werde die Planung der Veloverbindung zwischen dem Bahnhof und der Silbern vom kantonalen Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft erschwert, sagte Bachmann.

Limeco und Phänomena sprangen kurzfristig ein

Eröffnet wurde der Anlass im Restaurant des kürzlich an der Riedstrasse eröffneten Möbelhauses XXXLutz vom Geschäftsführer der Filiale, Kevin Matheis. Nach der Generalversammlung referierte Daniel Bucher, Leiter Geschäftsbereich Netze bei EKZ, über einen potenziellen energetischen Versorgungsengpass im kommenden Winter. Angesichts der getroffenen Vorbereitungen zeigte er sich insgesamt optimistisch. Die geplante Präsentation von Christoph Meili über die Bedeutung von digitalen Ökosystemen im Immobilienmarkt entfiel hingegen.

Dafür sprangen gleich zwei Ersatzreferenten ein. Limeco-Geschäftsführer Patrik Feusi sprach über die Energie- und Klimawende im Limmattal, welche die Limeco als mittlerweile grösster Stromproduzent der Region bis 2050 anstrebe. Und Gesamtleiter Urs J. Müller gab einen Vorgeschmack auf die Wissenschafts- und Erlebnisausstellung Phänomena, die 2024 eine Million Menschen nach Dietikon locken will.

