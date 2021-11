Dietikon Das «Kronjuwel» lüftete seinen Schleier: Die Zehntenscheune weckt am Tag der offenen Türen Erinnerungen und Sehnsüchte Am Tag der offenen Türen konnte das historische Dietiker Gebäude vor dem geplanten Umbau zum ersten Mal seit langem betreten werden. Ob beim Stadtpräsidenten, dem Bauvorstand oder dem Cabaret-Urgestein: Die Vorfreude auf die Wiedereröffnung 2023 ist riesig. Oliver Graf Jetzt kommentieren 21.11.2021, 20.17 Uhr

Sesam öffne Dich: Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) und Bauvorstand Anton Kiwic (SP) vor dem grossen Tor der Zehntenscheune. Der Tag der offenen Tür stiess auf reges Interesse. Henry Muchenberger Besucher begutachten das Obergeschoss der Zehntenscheune am Tag der offenen Tür. Henry Muchenberger Der Dachstuhl ist beeindruckend. Henry Muchenberger Um zum Dachstuhl zu gelangen, musste man über diese improvisierte Treppe steigen. Das war auch für Stadtrat Anton Kiwic (SP) ein grosser Moment. Er bezeichnete sich am Samstag als «glücklichsten Bauvorstand seit 30 Jahren». Henry Muchenberger Für die Arbeiter, die die Zehntenscheune auf Vordermann bringen werden, wird es viel zu tun geben. Henry Muchenberger Rund 400 Jahre Dietiker Geschichte stecken in der Zehntenscheune – das gab natürlich viel Gesprächsstoff am Tag der offenen Tür. Henry Muchenberger Bauvorstand Anton Kiwic (SP, rechts) im Gespräch mit einem Besucher am Tag der offenen Tür in der Zehntenscheune. Henry Muchenberger Die Visualisierungen zeigen, wie die Zehntenscheune als «Kronjuwel» dereinst aussehen wird. Henry Muchenberger Auch bei ihm ist die Vorfreude gross: Arthur Portmann trat in den 1960er-Jahren jeweils mit dem Cabaret Suurchrut in der Zehntenscheune auf. Das Motto damals: «Theater a de Reppisch». Henry Muchenberger Die rückwärtige, von der «Krone» abgewandte Seite der Zehntenscheune wird nach dem Umbau 2023 ebenfalls wieder viel besser aussehen. Henry Muchenberger Die Dietikerinnen und Dietiker haben zwar keine Altstadt, aber umso mehr interessieren sie sich für ihr Kronenareal mit der rund 400 Jahre alten Zehntenscheune, die zum «Kronjuwel» werden soll. Henry Muchenberger In den vergangenen Jahrzehnten wurde die Zehntenscheune von der Stadt Dietikon als Lager genutzt. Nun wird sie zum «Haus der Bevölkerung». Henry Muchenberger Der Alte Bären (rechts im Bild) wurde schon vor einigen Jahren erneuert. Nun rückt auch die Sanierung der Zehntenscheune (links im Bild) immer näher. Henry Muchenberger

Von aussen deutet noch nichts darauf hin, dass die Dietiker Zehntenscheune ein «Kronjuwel» sein könnte, wie der Titel des Siegerprojekts für die geplante Sanierung und den Umbau heisst. Sie erscheint heruntergekommen und baufällig. Doch welches Potenzial in ihr schlummert, zeigte sich am Samstag am Tag der offenen Türen. Gerade der grosse Saal im Obergeschoss, der über eine Baustellentreppe im Freien zugänglich war, beeindruckte die Besucherinnen und Besucher mit seinem mächtigen, luftigen Dachstuhl: «Einzigartig», «einmalige Atmosphäre», «das wird etwas Spezielles», meinten sie nach der Besichtigung.

Als «imposant und eindrücklich» bezeichnete Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) den Saal, nachdem er ihn zum ersten Mal in seinem Leben betreten hatte. Und Bauvorstand Anton Kiwic (SP), den die Zehntenscheune seit Jahren intensiv beschäftigt, deren Inneres aber auch er nur von Bildern und Illustrationen kannte, zeigte sich ob der Grösse des Raumes beeindruckt.

Da lacht das Herz im Herzen von Dietikon: Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) und Bauvorstand Anton Kiwic (SP) war die gute Laune am Tag der offenen Tür anzusehen. Henry Muchenberger

«Glücklichster Bauvorstand seit 30 Jahren»

Kiwic bezeichnet sich wegen der Zehntenscheune als «den glücklichsten Bauvorstand seit 30 Jahren». Denn das Projekt sei für Dietikon etwas Bedeutendes: «In den vergangenen Jahren hat die Stadt gebaut, weil sie es musste, unter anderem weil Schule und Verwaltung Platz brauchten.» Mit der Zehntenscheune werde etwas gebaut, das es an sich nicht zwingend brauche, das aber einen grossen ideellen Wert habe. «Und die Dietikerinnen und Dietiker ­haben gesagt, diese Idee ist es uns wert.»

Die in ihren Ursprüngen um 1600 entstandene Zehntenscheune soll als «Haus der Bevölkerung» Dietiker Vereinen, Parteien und Privaten für Kulturveranstaltungen, Ausstellungen und Bankette zur Verfügung stehen. Der Saal wird für 120 Personen ausgelegt sein. Die Stimmberechtigten haben im November 2020 für Sanierung und Umbau einen Kredit über 4,8 Millionen Franken bewilligt.

Volkswille: Die Dietikerinnen und Dietiker hatten 2020 für die Sanierung der Zehntenscheune gestimmt. Henry Muchenberger

Die Bauarbeiten beginnen im Sommer 2022 und sollen Ende 2023 abgeschlossen sein, wie Projektleiterin Daniela Saxer am Tag der offenen Tür sagte. Die Zehntenscheune ist in diesem Jahr bereits intensiv untersucht worden. Zimmerleute hatten während rund drei Wochen jeden einzelnen Balken im Gebäude begutachtet und je nach Zustand mit grün, gelb oder rot bewertet.

«Das Haus ist alt, dass einiges ersetzt werden muss, überrascht nicht»,

hielt Daniela Saxer fest. Etwas überraschend trat im Erdgeschoss hingegen hinter einer Gipswand eine weitere historische Holzbohlenwand zutage. Diese wird gemäss Saxer nun auch aufgefrischt und ins Projekt integriert.

Erinnerungen an das Cabaret Suurchrut

Den Zimmerleuten war bei ihrer Arbeit nicht nur diese Holzbohlenwand aufgefallen, sondern auch, dass die Zehntenscheune Erinnerungen weckt. Immer wieder kamen Dietikerinnen und Dietiker vorbei und erzählten von früher. Auch am Samstag war dies der Fall. So schaute etwa Arthur Portmann vorbei, der vor 60 Jahren mit dem Cabaret ­Suurchrut den Saal umgebaut und genutzt hatte. Ihr «Theater a de Reppisch» habe aber nur etwa 2000 Franken gekostet, sagte er schmunzelnd. Aber sie hätten damals halt viel selber gemacht, und auch die Auflagen seien natürlich andere gewesen. Zum Feuerschutz hatte es ausgereicht, dass bei den Vorstellungen in den Jahren 1962 und 1963 ein Feuerwehrmann anwesend war. Dass in die Zehntenscheune, die die Stadt in den vergangenen Jahrzehnten als Lager nutzte, wieder Leben einziehen wird, freut Portmann: «Vielleicht miete ich den Saal ja auch einmal», sagte er lachend.

Auch er lacht von Herzen: Arthur Portmann kennt die Dietiker Zehntenscheune noch aus seiner Zeit als Kabarettist. Henry Muchenberger