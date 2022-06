Dietikon «Das ist das Signal, dass es endlich richtig losgeht»: Nach drei Jahren ist das Sommerfest mit Steff la Cheffe und Didi wieder zurück Dieses Wochenende findet das Sommerfest im Dietiker Zentrum erstmals seit 2019 wieder statt. Irene Brioschi und Sandra Razic vom Organisationskomitee erzählen von den aussergewöhnlichen Vorbereitungen und freuen sich, dass der Start nun unmittelbar bevorsteht. Florian Schmitz 07.06.2022, 15.05 Uhr

Steff la Cheffe (links) und Didi (rechts) werden am Sommerfest für musikalische Höhepunkte sorgen. Aber auch abseits der Konzerte wird es im Stadtzentrum viel zu erleben geben.

Vom 10. bis 12. Juni erwacht das Sommerfest aus seinem Coronaschlaf und belebt das Dietiker Zentrum. Den Höhepunkt bilden die Konzerte auf dem Kirchplatz, wo bekannte Namen wie Multitalent Steff la Cheffe und Rapper Didi auftreten werden. Daneben laden viele verschiedene Essensstände dazu ein, die kulturelle und kulinarische Vielfalt Dietikons zu entdecken. Auch diverse Dietiker Vereine erhalten am Sommerfest eine Bühne, um sich dem Publikum zu präsentieren. Sie freue sich schon auf den am Mittwoch startenden Aufbau des Festgeländes, sagt OK-Mitglied Irene Brioschi, die Kulturbeauftragte der Stadt Dietikon.

«Das ist das Signal, dass es endlich richtig losgeht.»

2019 hatte die Stadt das Sommerfest als neues Format ins Leben gerufen und der in Dietikon aufgewachsene Pasquale Aleardi rockte mit seiner Band Die Phonauten das Festzelt. Nach dem gelungenen Start hätten sich die Verantwortlichen nicht vorstellen können, den Anlass wegen einer Pandemie in den folgenden Jahren gleich zweimal absagen zu müssen. Bei der Rückkehr seien nun eine umso grössere Motivation und Dynamik zu spüren, sagt Brioschi. «Wir wurden fast überflutet mit Bewerbungen für Essensstände.» Bei der Auswahl habe das OK auf eine möglichst grosse Vielfalt gesetzt, aber auch darauf geachtet, dass lokale Anbieterinnen und Anbieter zum Zug kommen.

Irene Brioschi ist die Kulturbeauftragte von Dietikon. Britta Gut

So werden etwa ambitionierte Hobbyköche aus Dietikon türkische und äthiopische Spezialitäten anbieten. Bewohnende seien mit Standideen auf sie zugekommen, erzählt OK-Mitglied Sandra Razic, die Integrationsbeauftragte der Stadt. Menschen dabei zu unterstützen, ihre kulinarischen Traditionen mit der Bevölkerung zu teilen, sei eine schöne Form der Integration. Diese spielt beim Sommerfest insgesamt eine unscheinbare, aber wichtige Rolle.

Früher widmete sich das Begegnungsfest vor allem der Integration und die Kulturkommission organisierte derweil jährlich ein Sommerkonzert. Das Sommerfest soll beide Aspekte vereinen. «Wir wollten zusammenspannen und unsere Kräfte bündeln», sagt Brioschi. Das Fest soll den vielfältigen Menschen der Stadt ermöglichen, sich auf ungezwungene Art begegnen und austauschen zu können. Razic sagt:

Sandra Razic ist die Integrationsbeauftragte von Dietikon. zvg

«Auf und neben der Bühne wollen wir das Zusammenleben und die Verständigung fördern und Vorurteile abbauen.»

Nicht nur für das Sommerfest sind die Kultur und die Integration innerhalb der städtischen Verwaltung eng verbunden. «Die beiden Themen ergänzen sich sehr gut. Über Kultur läuft viel Integration und umgekehrt», sagt Brioschi, deren Büro direkt neben dem von Razic liegt. «Wir sind auch im Alltag stark vernetzt und wollen das weiter fördern und stärken.» In den letzten Jahren habe sich die Zusammenarbeit stark entwickelt, sagt Razic. Brioschi ergänzt:

«Wir haben ähnliche Philosophien und arbeiten auch auf persönlicher Ebene gut zusammen.»

Das Sommerfestprogramm Das Sommerfest findet vom 10. bis 12. Juni im Dietiker Zentrum statt und wurde im Vergleich zur letzten Ausgabe von zwei auf drei Tage erweitert. Freitag (17 bis 23 Uhr) steht im Zeichen der Jugend. Bevor Rapper Didi und der Dietiker DJ und Musikproduzent Gabriel Brönimann alias Blvmenkind auftreten, erhalten Dietiker Jugendliche eine Bühne, um ihr Können zu zeigen. Am Samstag (10 bis 23 Uhr) stellen sich diverse Dietiker Vereine dem Publikum vor und die Stadtmusik Dietikon, die Balkanpop-Band Suma Covjek und Steff la Cheffe sorgen für vielfältigen Sound. Am Familiensonntag (10 bis 16 Uhr) spielen Laurent & Max für Junge und Junggebliebene. Kinder können sich schminken lassen und Spiele aus aller Welt ausprobieren. An allen drei Tagen sorgen viele Essensstände für ein reichhaltiges Verpflegungsangebot. (flo)

Wegen den Absagen in den vergangenen Jahren und der Coronaunsicherheit im zurückliegenden Winter sei die Organisation dieses Jahr etwas später dran, erklärt Brioschi. Glücklicherweise sei das Organisationskomitee eingespielt und erfahren. Das siebenköpfige Team besteht neben Brioschi und Razic aus Léa Prêtre, Mona Sorcelli, Stefan Schmucki, Fabian Hauser und Cinzia Marti. «Wir wissen, wie wir als Team ticken und können gut aufeinander eingehen», sagt Razic.

Entsprechend gross ist nun ihre Vorfreude, dass es bald losgeht. «Wir sind beides Menschen, die nicht nur am Bürotisch hocken können, sondern wollen auch anpacken», sagt Brioschi. Und Razic ergänzt: «Ich freue mich auf die ganze Erfahrung vom Aufbau bis zum Abbau. Wir sind an dem Wochenende fast 24 Stunden im Austausch mit der Bevölkerung und erfahren sehr viel darüber, was die Menschen beschäftigt.»