Dietikon Am ersten Tag haben 165 Personen die Impfung gegen Covid-19 in der Stadthalle erhalten Am Dienstag nahm das Impfzentrum in der Dietiker Stadthalle seinen Betrieb auf. Schon bald sollen bis zu 700 Dosen pro Tag gespritzt werden. Ob und wann das klappt, hängt aber noch von der Anzahl verfügbarer Impfungen ab. Virginia Kamm 06.04.2021, 19.32 Uhr

Ein Pieks, der hoffentlich etwas Normalität zurückbringt: Die Covid-Impfung dauert etwa zehn Minuten. Sandra Ardizzone Spitaldirektor Thomas Brack und Sicherheits- und Gesundheitsvorsteher Heinz Illi (EVP) sind froh, dass das Dietiker Impfzentrum seit Dienstag endlich offen ist. Sandra Ardizzone Vor der Impfung wird die Krankenkassenkarte registriert, der Patient erhält eine Nummer und wird einer Impfkabine zugewiesen. Sandra Ardizzone Von den insgesamt zehn Impfkabinen in der Stadthalle sind bisher vier in Betrieb. Sandra Ardizzone 165 Personen werden vorerst pro Tag geimpft. Schon bald sollen es 500 bis 700 pro Tag sein. Sandra Ardizzone Die Impfdosen stammen alle vom Hersteller Pfizer-Biontech. Sandra Ardizzone In einem separaten Raum der Stadthalle bereiten zwei Mitarbeiterinnen die Impfdosen auf. Sandra Ardizzone Viele der qualifizierten Helferinnen und Helfer wurden über das RAV vermittelt. Es befinden sich aber auch Teilzeitarbeiter und Freiwillige darunter. Sandra Ardizzone Nach der Impfung können die Patienten etwa eine Viertelstunde im Ruhesaal warten. Sandra Ardizzone Wann mehr Impfkabinen in Betrieb genommen werden, hängt von der Anzahl verfügbarer Impfdosen ab. Sandra Ardizzone

«Ich bin froh, habe ich die Impfung gemacht», sagt Arlette Gertsch. Die 80-Jährige aus Uitikon ist die erste, die am Dienstagmorgen um 8 Uhr im neu eröffneten Dietiker Impfzentrum eine Spritze mit dem Pfizer-Biontech-Impfstoff erhält. Zuerst habe sie Angst vor Nebenwirkungen gehabt und sei sich unsicher gewesen, ob sie sich wirklich impfen lassen wolle. «Ich habe heute Nacht nicht gut geschlafen», sagt sie. Die Impfung sei nun aber kein Problem gewesen. Die Hoffnung auf eine bald wiedergewonnene Normalität ist bei Gertsch gross: «Ich freue mich, wenn ich wieder in ein Restaurant gehen kann.»

Rund 40 Helferinnen und Helfer stehen am Dienstag im Einsatz in der Stadthalle, als das Impfzentrum eröffnet. Rund 165 Dosen der Covid-19-Impfung verimpfen sie am Starttag an über 65-Jährige und Personen der Risikogruppe. «Die Leute halten sich sehr gut an ihre Impftermine und sind oft sogar zu früh da», freut sich der zuständige Sicherheits- und Gesundheitsvorstand Heinz Illi (EVP). Seit Januar war er mit dem Aufbau des Zentrums beschäftigt. «Heute morgen waren alle Beteiligten gefühlt 100 Kilogramm leichter», sagt er und lacht. «Ich freue mich, dass das Impfzentrum endlich in Betrieb geht», sagt auch Thomas Brack, Direktor des Spitals Limmattal, welches das Zentrum gemeinsam mit der Stadt Dietikon betreibt.

Am Nachmittag zeigt sich Illi zufrieden mit dem ersten Tag im Dietiker Impfzentrum, wie er auf Nachfrage bestätigt. Komplikationen seien ausgeblieben und alle Patienten seien planmässig erschienen. «Wir sind sehr froh und erleichtert darüber», sagt er.

Vier von zehn Impfkabinen sind zurzeit in Betrieb

Das Zentrum in der Stadthalle ist pragmatisch aufgebaut: Nach der Eingangskontrolle, wo der Termin überprüft wird, gelangt man in den Warteraum. Danach wird die Krankenkassenkarte registriert, man erhält eine Nummer und wird einer Impfkabine zugewiesen. Momentan sind vier von zehn Kabinen in Betrieb. Die zehnte dient als Reservekabine, damit kein Stau entsteht, wenn zum Beispiel Schwierigkeiten bei der Registrierung auftreten. Die restlichen fünf Kabinen sollen nun kontinuierlich in Betrieb genommen werden. «Das Ziel ist, dass schon bald 500 bis 700 Dosen pro Tag verimpft werden können», sagt Illi.

Nach der Impfung, die etwa zehn Minuten dauert, können die Patientinnen und Patienten für rund eine Viertelstunde im Ruheraum Platz nehmen. «Es ist den Leuten selber überlassen, wann sie das Impfzentrum wieder verlassen», erklärt Illi. Sobald sie sich wohl und sicher fühlen, können sie gehen.

In einer Impfkabine ist jeweils eine Person für die Administration und eine für die Impfung zuständig. Ein grosser Teil der qualifizierten Helfer sei über das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) gefunden worden, sagte Illi. «Es befinden sich aber auch Teilzeitarbeiter und Freiwillige darunter, die ihren Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten wollen.» Die kantonsweit über 1000 Helfer erhalten zwar ein Entgelt, allerdings sei dies normalerweise nicht der ausschlaggebende Grund für eine Mitarbeit. Auch zwei Ärzte sind stets vor Ort, falls jemand den Impfstoff nicht vertragen sollte.

Der Impfstoff darf auf keinen Fall geschüttelt werden

Aufgezogen werden die Impfdosen in einem separaten Raum der Stadthalle. Zwei Mitarbeiterinnen füllen die Spritzen mit der Flüssigkeit aus den Fläschchen. Illi ist froh, dass das Spital Limmattal stark in den Betrieb des Impfzentrums involviert ist: «So mussten wir nicht an den medizinischen Teil denken», sagt er. Die Zusammenarbeit funktioniere bisher hervorragend.

Der Covid-Impfstoff ist sehr heikel: Er muss stets gekühlt sein und man darf ihn auf keinen Fall schütteln. Im Impfzentrum dürfen die Helfer die Dosen daher nicht auf Wagen transportieren, sondern müssen sie vorsichtig von Ort zu Ort tragen.

Bis Ende April sind alle Termine in Dietikon derzeit ausgebucht. Die notwendige zweite Impfdosis ist aber für alle sichergestellt, die die erste Impfung erhalten haben. Laut Lina Lanz, Sprecherin der kantonalen Gesundheitsdirektion, ist die Impfbereitschaft relativ hoch. Sie sagt:

«Wir gehen davon aus, dass sich mehr als zwei Drittel der Risikopersonen impfen lassen werden.»

Von den momentan 90'000 Impfterminen im Kanton seien 65'000 vergeben. Wann das Dietiker Impfzentrum seinen Betrieb hochfahren und seine Kapazitäten voll ausnutzen kann, ist von der verfügbaren Impfstoffmenge abhängig.