Dietikon «Das hier ist keine richtige Post»: Neues Angebot im Kiosk am Bahnhof Glanzenberg kommt nicht bei allen gut an Seit Montag kann man im K-Kiosk auch Postgeschäfte erledigen. Valora-Sprecher Martin Zehnder sagt: «Noch mehr Kunden als erwartet haben das neue Angebot in Anspruch genommen.» Und dann gibt es noch die andere Seite. Virginia Kamm 06.09.2021, 17.28 Uhr

Seit Montag können Kundinnen und Kunden im Kiosk am Bahnhof Glanzenberg einige Postgeschäfte ausführen.

Pakete und Briefe abgeben sowie Rechnungen mit der Karte bezahlen oder eingeschriebene Briefe abholen geht, Postfächer leeren oder Rechnungen bar bezahlen muss man allerdings in einer klassischen Filiale.

Das stösst bei einigen Leuten auf Unverständnis: «Die Post Brunau war praktisch, jetzt sind nicht mehr alle Geschäfte möglich», sagte ein Kunde am Montag. Dafür profitieren die Kunden nun von längeren Öffnungszeiten der Poststelle: unter der Woche von 6.30 bis 19 Uhr und am Wochenende von 8 bis 17 Uhr.

«Noch mehr Kunden als erwartet haben das neue Angebot in Anspruch genommen», freute sich Martin Zehnder, Mediensprecher der Kiosk-Betreiberin Valora am Eröffnungstag.

Valentin Hehli

Am Montag konnten Kunden im Kiosk am Bahnhof Glanzenberg neben den üblichen Geschäften erstmals auch Briefe und Pakete aufgeben, Rechnungen mit der Karte bezahlen und eingeschriebene Briefe abholen. Zuvor hatte die Postfiliale Dietikon 2 Brunau am Freitag für immer ihre Türen geschlossen. Neu sind Postgeschäfte in der K-Kiosk-Filiale zu erledigen. Allerdings nicht alle: Um Rechnungen bar zu zahlen oder Postfächer zu leeren, muss man eine klassische Postfiliale aufsuchen, zum Beispiel die am Dietiker Bahnhof. Das stösst bei einigen Leuten auf Unverständnis.

«Ich finde es schade, dass es die Postfiliale nicht mehr gibt», sagte der 33-jährige Anoop Madassery, der selber im Quartier wohnt, am Montag. «Die Post Brunau war praktisch, jetzt sind nicht mehr alle Geschäfte möglich. Das hier ist keine richtige Post.» Auch eine 36-jährige Glanzenbergerin, die anonym bleiben möchte, stört sich an den fehlenden Möglichkeiten: «Ich wollte gerade einen hohen Betrag wegen meiner Kartenlimite teilweise bar einzahlen, das war aber nicht möglich», sagte sie. «Die Vermischung von Post und Kiosk finde ich nicht gut.»

Es braucht noch Zeit, bis die neuen Abläufe eingespielt sind

Schon im Vorfeld hat die Schliessung der Postfiliale Dietikon 2 Brunau für viel Wirbel gesorgt: So hat der Quartierverein 1632 Unterschriften gegen die Schliessung gesammelt und sie der Stadt überreicht. Vereinspräsident Christoph Schätti zeigte sich wenig erfreut über die Ersatzlösung: «Wir wollten die Post im Quartier behalten», sagte er im April gegenüber der «Limmattaler Zeitung».

Martin Zehnder, Mediensprecher der Schweizer Kiosk-Betreiberin Valora, zeigte sich am Eröffnungstag hingegen zufrieden: «Noch mehr Kunden als erwartet haben das neue Angebot in Anspruch genommen», sagte er. Nach so kurzer Zeit schon ein Fazit zu ziehen, sei allerdings schwierig. Viele Abläufe seien für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neu und die Einspielung brauche noch etwas Zeit. Deshalb ist eine Mitarbeiterin der Post während der ersten paar Tage anwesend, sollten Fragen auftauchen. «Wir sind sehr froh um die Unterstützung der Post», sagte Zehnder.

Die Post im K-Kiosk Glanzenberg ist schon die 13. Agentur ihrer Art, die Valora in ihren Verkaufsstellen betreibt. Zehnder sagte:

«Wir freuen uns sehr, den Kundinnen und Kunden in Dietikon diese wichtige Dienstleistung anbieten zu können.»

Das neue Angebot führe auch zu einer höheren Kundenfrequenz im Kiosk. «Kunden profitieren beim Kiosk Glanzenberg von der idealen Lage direkt am Bahnhof und den langen Öffnungszeiten an 365 Tagen im Jahr.» Der K-Kiosk ist unter der Woche von 6.30 bis 19 Uhr und am Wochenende von 8 bis 17 Uhr geöffnet.

«Wir sind überzeugt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Filiale der neuen Aufgabe gewachsen sind», sagte Zehnder am Montag. Auch das Feedback der Agenturpartnerin, die die Filiale eigenständig leitet, sei positiv. Im Vorfeld sind die Mitarbeiter des K-Kiosks von einer Postangestellten, die auf diese Aufgabe spezialisiert ist, geschult worden. Die Ausbildung bestehe aus vier Modulen zu je zwei Stunden, wie Post-Sprecher Markus Werner auf Anfrage sagt. Bei der Schulung gehe es in erster Linie um die Bedienung der gelben Posttheke gleich neben der Kioskkasse und die Abwicklung der Postgeschäfte. «Zudem sensibilisiert die Post das Partnerpersonal speziell auf die wichtigen Themen Diskretion und Postgeheimnis.»