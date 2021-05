Dietikon Das Geburtstagsgeschenk war geheim: Warum Simonetta Sommaruga im Halbdunkeln die Limeco besuchte Wieso die Bundesrätin zur Limeco kam, wer das einfädelte und weshalb sich Dietikon trotz der Geheimnistuerei darüber freuen kann. David Egger 19.05.2021, 05.41 Uhr

Im Halbdunkeln: Simonetta Sommaruga hat am 3. Mai die Dietiker Kehricht­verwertungsanlage besichtigt. Bild: zvg/Kurt Reichenbach/Schweizer Illustrierte

Regieren heisst Reisen, das galt schon vor über einem Jahr­tausend. Und in der Eidgenossenschaft heisst Regieren eben auch, das Volk zu überzeugen. Denn das Volk entscheidet – am 13. Juni über das CO2-Gesetz. Für dieses ist Bundesrätin ­Simonetta Sommaruga (SP) jetzt auf Tour – auch in Dietikon.



Aufgewachsen im Aargauer Freiamt, muss sie nun dem Auto-Volk die Angst vor ­höheren Benzinpreisen nehmen – und so den Weg frei machen für Klimaschutz und Innovation. Da­für braucht sie grosse Buchstaben und grosse Bilder. Diese liefert die «Schweizer Illustrierte».



Zum Geburtstag erschienen

Das Blatt hat eine achtseitige Reportage von Sommarugas ­Klima-Tour veröffentlicht – am letzten Freitag, 14. Mai. Just der Tag, an dem Sommaruga 61 Jahre alt wurde. Ein vielfarbiges, gelungenes Geburtstagsgeschenk.



Exklusiv und klammheimlich begleitete das Blatt Sommaruga nach Dietikon. Der Besuch fand schon am 3. Mai statt, andere Medien wollte die Medienministerin nicht dabei haben.



Reise an die Reppisch: Simonetta Sommaruga. Bild: zvg/Kurt Reichenbach/Schweizer Illustrierte

Bei der Limeco in Dietikon liess sie sich dabei ablichten, wie sie die Kehrichtverwertungsanlage besichtigte. Die heizt immer mehr Gebäude im Limmattal, da die Limeco ihr Fernwärmenetz für rund 172 Millionen Franken ausbaut. Auch die Baustelle für die Power-to-Gas-Anlage besuchte die Bundesrätin. Es ist die erste industrielle Anlage dieser Art in der Schweiz.



Ab Frühling 2022 wird die Anlage aus dem Strom, den die Kehrichtverwertungsanlage produziert, und aus dem Klärgas der Abwasserreinigungsanlage erneuerbares Gas produzieren. Anders gesagt: Aus Abfall und Abwasser macht die Limeco ein CO2-neutrales Gas. Ein Vorzeigeprojekt für den Klimaschutz, mit dem das Limmattal vorangeht. Neben der Limeco, die von den Gemeinden Dietikon, Urdorf und Schlieren sowie den fünf Gemeinden rechts der Limmat getragen wird, sind acht weitere Energieversorger und die Stadtwerke-Allianz Swisspower an der Power-to-Gas-Anlage beteiligt.



Bundesrätin Simonetta Sommaruga in der Mitte mit Othmar Reichmuth, Präsident des Verbands Fernwärme Schweiz (ganz links), Ronny Kaufmann, CEO Swisspower (links), sowie Patrik Feusi, Geschäftsführer Limeco (rechts), und Thomas Di Lorenzo, Leiter Abwasserwirtschaft Limeco (ganz rechts). Im Hintergrund der Dietiker Limmat-Tower. zvg/Kurt Reichenbach/Schweizer Illustrierte

Swisspower für Sommaruga und die Botschaft vom Titlis

Leiter Public Affairs bei Swiss­power ist Philipp Mäder. Dieser war früher Nachrichtenchef der «Schweizer Illustrierte». Seine direkte Nachfolgerin Jessica Pfister hat die Sommaruga-­Story geschrieben. Das muss nichts heissen, denn die Schweiz ist ein sehr kleines Land.



Einer ihrer bekanntesten Berge ist der Titlis ob Engelberg. Auch dorthin begleitete Pfister Sommaruga. Ebenso durften andere Medien dabei sein. «Klimaschutz ist auch Heimatschutz», sagte die Bundesrätin dort oben. Eine starke Botschaft: Der Alpenfirn rötet sich nicht mehr, wenn er Tausende Meter den Fels hinabschmilzt.



Alpenfirn, wo gehst du hin? Bundesrätin Simonetta Sommaruga (in der Mitte), Skifahrerin Michelle Gisin (rechts), und SAC-Präsidentin Françoise Jaquet (links) posieren auf dem Titlis anlässlich eines Gipfeltreffens des Projekts «Protect Our Winters» zu den Auswirkungen der Klimaerwärmung auf Berggebiete und den Tourismus. Urs Flüeler/Keystone

Die Stippvisite ist auch eine Bestätigung fürs Limmattal

Klar ist: Die Energiestadt und Smart City Dietikon und alle ­Limeco-Gemeinden können stolz darauf sein, dass auch Bundesbern gemerkt hat, welche Arbeit das Limmattal leistet.



Für Fragen sorgt aber der Umstand, dass das Departement Sommaruga den Limeco-Angestellten und auch lokalen Politikern, die davon wussten, einen Maulkorb verpasste, ­damit sie niemandem von Sommarugas Besuch erzählen. Denn das hätte das Geburtstags­geschenk vermasselt. Positiv formuliert: Sommaruga hat ihren Laden bestens im Griff. Auch das zeichnet Regieren aus.