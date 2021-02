Dietikon «Das Gaswerk-Areal wurde uns bereits angeboten» Die Dietiker SP-Gemeinderätin Kerstin Camenisch ist Geschäftsleiterin der Stiftung Ferien im Baudenkmal. Diese ermöglicht es, ein paar Tage in einer architektonischen Perle zu leben. Im Gespräch verrät Camenisch, welche Limmattaler Bauten sie am liebsten anbieten würde. Alex Rudolf 16.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Haus Blumenhalde in Uerikon: Dabei handelt es sich um eines der beiden Zürcher Objekte der Stiftung Ferien im Baudenkmal. Bild: zvg

Das Rekordjahr 2019, als die Stiftung Ferien im Baudenkmal knapp 19'000 Logiernächte verbuchte, dürfte vom Coronajahr 2020 noch getoppt werden. So ist auf der Website der Stiftung, die 41 bauhistorische Zeitzeugen für Urlaubstage vermietet, ersichtlich, dass einige Objekte auf Monate im Voraus gebucht wurden. Herr und Frau Schweizer machen also wegen Corona Ferien in der Heimat. «Obwohl wir uns schon immer über eine sehr hohe Auslastung freuen konnten, hat uns Corona sicherlich nochmals in die Hände gespielt», sagt Kerstin Camenisch. Sie leitet die Stiftung seit neun Jahren, ist Dietiker Gemeinderätin (SP) und Co-Präsidentin des Vereins Gleis 21.

Im Portfolio der Stiftung hat es für jeden Geschmack etwas: vom spätmittelalterlichen Mehrfamilienhaus in der Bieler Altstadt, über einen Zuckerbäcker-Palazzo in Poschiavo bis hin zum Wohnhaus Neubühl in Zürich. Seit nunmehr 16 Jahren gibt es die Stiftung, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Denkmalpflege und Tourismus zu verknüpfen. Bauhistorisch wichtige Gebäude, denen sich niemand annehmen will, werden erworben, saniert und anschliessend zur Vermietung ausgeschrieben.

Frau Camenisch, in wie vielen der historischen Liegenschaften, welche die Stiftung Ferien im Baudenkmal anbietet, haben Sie schon Ferien gemacht?

Kerstin Camenisch: Tatsächlich habe ich noch in keiner meine Ferien verbracht. Allerdings übernehme ich häufig die Bauherrenvertretung und habe im Rahmen unseres Qualitätsmanagements bereits sämtliche Gebäude besucht und kenne sie daher sehr gut.

Und welches ist Ihr persönlicher Favorit?

Diese Frage wird mir sehr häufig gestellt und ich sagte stets, dass ich 41 Favoriten habe. Denn jedes unserer Objekte ist einzigartig. Da ich persönlich ein Faible für die Nachkriegsarchitektur habe, finde ich das Studio Eichhölzli in Biel sehr spannend. Da es noch nicht mehrere Jahrhunderte alt ist, wird es von vielen aber noch nicht als wirklich historisch betrachtet. Unser ältestes Objekt, das Haus Tannen in Morschach, ist ebenfalls traumhaft. Es stammt aus dem Jahr 1341 und ist eines der ältesten Holzhäuser des Kantons Schwyz.

Das Haus Eichhölzli in Biel wurde 1933 erstellt und ist eines von Camenischs Favoriten. Bilder: zvg

Auch ohne Corona kann sich Ihre Stiftung an einer zunehmenden Zahl von Kundinnen und Kunden freuen. Was ist das Erfolgsrezept?

Das Ziel der Stiftung, die vom Schweizer Heimatschutz gegründet wurde, ist es, baukulturell wichtige Häuser langfristig zu erhalten und zu beleben. Für einige Jahre richtete sich unser Angebot nur an die Heimatschutz-Mitglieder. Weil Anfrage und Angebot jedoch stetig stiegen, gingen wir eine Zusammenarbeit mit dem Ferienhaus-Vermietungsdienst E-Domizil ein und nun kann jede und jeder bei uns mieten. Das Erfolgsrezept ist wohl, unsere Einzigartigkeit und der Mehrwert, in unseren Häusern Geschichte erleben zu können.

Wie würden Sie Ihre Urlaubsgäste beschreiben?

Unsere Kundschaft würde ich als urban sowie kultur- und architekturaffin beschreiben. Zudem sind sie etwa zwischen 40 und 50 Jahre alt.

In alten Gebäuden sind die Fenster oft klein und die Decken niedrig. Auch muss im Sinn der Erhaltung oft auf Komfort wie moderne Heizsysteme verzichtet werden. Stört das Ihre Gäste?

Zur Person zvg Kerstin Camenisch Seit neun Jahren ist Kerstin Camenisch (48) Geschäftsleiterin der Stiftung Ferien im Baudenkmal. An der Universität Zürich studierte sie Volkswirtschaft und Kunstgeschichte und war anschliessend als Dozentin tätig, bevor sie 2007 die administrative Leitung des Haus Konstruktiv übernahm. Ende 2016 gründete sie mit anderen den Verein Gleis 21, dessen Co-Präsidium sie seither innehat. Der Verein wandelte das Gebäude nördlich des Dietiker Bahnhofs, wo einst eine Brockenstube beheimatet war, in ein Kulturzentrum um. Im März 2018 wurde sie für die SP ins Dietiker Gemeindeparlament gewählt. Mit ihrer Familie lebt Camenisch in Dietikon.

Das ist ein wichtiger Punkt. Wer bei uns eine Unterkunft mietet, muss sich bewusst sein, dass es alte Liegenschaften sind. Sie entsprechen lange nicht den heutigen Ansprüchen. Wir informieren unsere Kundinnen und Kunden im Vorfeld der Buchung über die baukulturellen Besonderheiten der Objekte, sodass sie sich bewusst sind, worauf sie sich einlassen. Beispielsweise bieten wir in keiner der Unterkünfte kabelloses Internet an, dafür erzählt jedes Baudetail eine geschichtliche Anekdote.

Im Gegenzug dafür erhalten die Gäste ein detailliertes Dossier über die Geschichte des Hauses und die baugeschichtliche Relevanz.

Genau. Unseren Gästen geht es nicht primär um Luxus und Komfort, sondern um ein einzigartiges Erlebnis. Im Dossier erklären wir die Einzigartigkeit des Hauses. Eine Betreuungsperson empfängt die Gäste zudem und erklärt die Eigenheiten und die Relevanz des Baus für die Region.

Limmattaler Baudenkmäler sind keine im Angebot. Könnten Sie sich eines aussuchen, welches würden Sie gerne vermieten?

Spontan könnte ich Ihnen vier Dietiker Liegenschaften nennen, die ich gerne in unser Portfolio aufnehmen würde: beispielsweise das Färberhüsli. Aus politischen Gründen lasse ich die restlichen aber lieber unerwähnt. Das Gaswerk-Areal in Schlieren wurde uns bereits angeboten, doch wir nehmen keine Umnutzungen vor. Aus einem Industrie- machen wir keinen Wohnbau. Weiter würde ich gerne das Fährhäuschen des Klosters Fahr vermieten, es würde sich wunderbar eignen.

Das Dietiker Färberhüsli würde Camenisch gerne ins Angebot der Stiftung aufnehmen.

Bild: Manuel Reisinger

Auch das Fährhäuschen des Klosters Fahr würde Camenisch gerne der Öffentlichkeit als Feriendomizil zugänglich machen.

Bild: Fabienne Wildbolz

Beim Haus Tannen in Morschach (Schwyz) handelt es sich um das älteste Objekt im Angebot der Stiftung. Es wurde 1341 erstellt. Bilder: zvg

Weg von den Träumereien und hin zur Realität: Welche Häuser werden tatsächlich bald ins Angebot aufgenommen?

Ein Jurabauernhaus aus dem Jahr 1684 stellen wir derzeit in Stand. Es wird noch dieses Jahr in die Vermietung übergeben. Zur Osterzeit werden wir im Prättigau das Haus am Platz in Jenaz aufnehmen. Ein reich geschmückter Strickbau aus dem Jahr 1728. Grundsätzlich wollen wir unser Angebot in der Westschweiz ausbauen, da die Romandie klar untervertreten ist.

Machen Sie sich auf die Suche nach potenziellen Liegenschaften oder werden Ihnen diese wie das Gaswerk angeboten?

Ich würde sagen halb halb. Wir kommen erst dann auf den Plan, wenn es für die Rettung eines Baudenkmals beinahe keine Hoffnung mehr gibt. Manche unserer Häuser standen während Jahrzehnten leer. Es kommt auch vor, dass uns Häuser überschrieben oder für einen symbolischen Betrag verkauft werden.

Unter anderem erhalten Sie Unterstützung vom Bundesamt für Kultur. Wann steht die Stiftung auf eigenen Beinen?

Rein rechnerisch werden wir bei 54 Liegenschaften den Break-even schaffen, also keine Unterstützung mehr benötigen und uns fortan selber finanzieren können. Wann dies allerdings so weit ist, lässt sich nur schwer abschätzen.