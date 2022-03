Stadtjugendmusik Dietikon: Das Jahreskonzert 2022 steht bevor

Dietikon Das Feuer neu entfachen: Die Stadtjugendmusik Dietikon gibt ihr erstes Jahreskonzert seit Corona In zwei Jahren fielen die Jahreskonzerte der Stadtjugendmusik Dietikon aus. Dieses Wochenende kommen sie im Pfarreizentrum St. Agatha mit dem Thema «Movie Night» zurück. Sophie Deck 17.03.2022, 05.00 Uhr

Das letzte Jahreskonzert ist bereits drei Jahre her: Die Stadtjugendmusik Dietikon bei ihrem Auftritt 2019. Cynthia Mira

Die Stadtjugendmusik Dietikon lädt diesen Samstagabend und Sonntagnachmittag (19. und 20. März) dazu ein, in eine Filmwelt einzutauchen: Unter dem Motto «Movie Night» spielt sie bei ihrem diesjährigen Jahreskonzert Filmmusik aus verschiedenen Filmen wie zum Beispiel «Fluch der Karibik», «Harry Potter» und «Mission Impossible».

«Filmmusik ist im Moment in», sagt Vereinspräsidentin Pia Siegrist-Felber. «Die Mitglieder sind selbst auf das Thema gekommen und haben auch die Stücke ausgesucht.»

Dazu hat Dirigent Roman Christoffel Versionen der Stücke gesucht, welche die Stadtjugendmusik spielen kann. «Die Musikerinnen und Musiker haben natürlich nicht alle nötigen Instrumente für die Originalversionen – und je nachdem auch nicht die Fähigkeiten. Deswegen gibt es Arrangeure, die andere Versionen für Gruppen wie uns kreieren.» erklärt Siegrist-Felber.

Roman Christoffel hat von den gewählten Stücken dann Audios in den Gruppenchat der Stadtjugendmusik geschickt und die Mitglieder konnten sagen, was ihnen gefällt und was nicht und zu Hause damit üben.

Weiter stehen im Programm noch ein paar Stücke, die nicht aus Filmen stammen. Diese werden von den Tambouren vorgetragen, weil es keine Filmmusik gibt, die nur mit Perkussionsinstrumenten gespielt werden kann. Die Filmstücke werden vom Haupt- und vom Zwischenkorps gespielt.

Das Feuer wäre beinahe erloschen

Pia Siegrist-Felber freut sich besonders, dass dieses Jahreskonzert stattfinden kann, da die letzten zwei Jahre trotz kleiner Auftritte schwierig gewesen seien.

«Es waren nie alle an den Proben anwesend. Manche waren nicht geimpft, dann bekam wieder jemand Corona. Dadurch bekamen die Musikerinnen und Musikern einen Dämpfer. Das Feuer ist beinahe erloschen», sagt die Präsidentin.

Doch das Jahreskonzert soll das Feuer in der Gruppe neu entfachen und Siegrist-Felber ist überzeugt, dass es klappen wird. «Die Musikerinnen und Musiker haben sehr viel geübt, auch schwierige Stücke. Man merkt, dass sie wieder motiviert sind.»

Neben der musikalischen Vorbereitung bastelt die Stadtjugendmusik auch die Dekoration für den Veranstaltungssaal: So wird es 3D-Brillen und Popcorn-Teelichter auf den Tischen haben, Bilder aus den verschiedenen Filmen an den Wänden und im Eingang wird der Thron aus «Game of Thrones» stehen.

Die Konzerte der Stadtjugendmusik Dietikon finden am Samstag, 19. März, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 20. März, um 14 Uhr im katholischen Pfarreizentrum St. Agatha statt. Am Samstagabend gibt es Pasta, Sandwiches und Kuchen, am Sonntagnachmittag Sandwiches und Kuchen.