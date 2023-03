Derzeit findet die fünfte Aktionswoche für Kinder von Eltern mit Suchterkrankung statt. Nachdem bei den ersten Ausgaben der Aktionswoche unter dem Motto des Tabubrechens das schwierige Thema der süchtigen Eltern auf den Tisch kam, ist laut Sucht Schweiz bei vielen Menschen die Frage aufgekommen, was sie beitragen können. «Tatsächlich haben viele Menschen in ihrem Umfeld eine Familie, von der sie eigentlich wissen, dass die Kinder unter den Suchtproblemen eines Elternteils leiden», sagt Markus Meury von Sucht Schweiz. Gleichzeitig fühlten sie sich unsicher, was sie denn tun können. Mit dem Thema der diesjährigen Aktionswoche und einer neuen Broschüre wolle man Anleitung geben, damit den Kindern geholfen werden könne.

Denn die Sucht der Eltern habe auch eine grosse Auswirkung auf die Zukunft der Kinder. So haben laut Meury Kinder von suchtkranken Eltern ein bis zu sechs Mal grösseres Risiko, später im Leben selber suchtkrank zu werden als Kinder ohne diesen Hintergrund.

Sucht Schweiz hat dem Umfeld von suchterkrankten Eltern in sechs Punkten erklärt, wie sie die Kinder am besten unterstützen können. So sei es wichtig, dass man mit den Eltern direkt rede und ihnen die Besorgnis anhand von konkreten Beobachtungen ausdrücke. «Dabei ist es wichtig, nicht zu verurteilen, sondern Hilfe anzubieten», sagt Meury. Es könne für die betroffenen Eltern auch hilfreich sein, wenn man ihnen anbietet, dem Kind bei den Aufgaben zu helfen oder etwas mit ihm zu unternehmen.

Weiter sei der Kontakt zum Kind wichtig. Dort solle man zunächst zuhören und die Gefühle der Kinder ernst nehmen. «Kinder sind sehr loyal zu den Eltern und können sich verschliessen, wenn man zu rasch allfällige Probleme der Eltern direkt anspricht», sagt Meury. «Wenn das Kind allerdings gefährdet scheint, dann kann es sinnvoll sein, bei einer Fachstelle nachzufragen, wie am besten vorgegangen werden soll», sagt Meury. In erster Linie ist dazu eine Fachperson wie eine Therapeutin zuständig, die allenfalls bereits mit der Familie in Kontakt ist. Sollte keine solche Person erreichbar sein, sollte man sich laut Sucht Schweiz an eine Suchtberatungsstelle und in letzter Instanz an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) wenden.