Dem ehemaligen Alpenrock steht nun ein Umbau bevor

Dietikon Das Alpenrock ist längst Geschichte – der ehemaligen Eventhalle steht nun ein Umbau bevor Im März 2017 schloss der Musikclub Alpenrock im Dietiker Wirtschaftsgebiet Silbern seine Türen. Lange Zeit stand das Gebäude leer, doch nun hat der neue Eigentümer Pläne für die ehemalige Eventhalle. Muriel Daasch Jetzt kommentieren 15.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fünf Jahre nach der Schliessung sieht das ehemalige Alpenrock im Dietiker Industriegebiet Silbern von aussen unverändert aus. Über der Holztür prangt immer noch das auffällige Schild mit der Aufschrift «Alpenrock House». Muriel Daasch

Über fünf Jahre ist es her, seit das Alpenrock im Dietiker Wirtschaftsgebiet Silbern wegen Überschuldung Konkurs anmelden und seine Türen schliessen musste. Der Nachtclub an der Moosmattstrasse mit Bergkulisse, künstlichen Felsen und nachgebauten Miniatur-Chalets bot seinen Gästen eine aussergewöhnliche Atmosphäre. Nun soll wieder Leben in die Halle einkehren.

Eigentümerin und Vermieterin der Eventhalle samt Bürogebäude direkt neben der Qualipet-Filiale war bis Anfang dieses Jahres die Lyreco Switzerland AG, die sich auf den Handel mit Büromaterial spezialisiert hat. Seit Februar ist das ehemalige Alpenrock samt dem Bürogebäude nun im Besitz der Regall Selfstorage AG mit Sitz in St.Gallen.

Die Firma, die sich auf die Vermietung und Verwaltung von Liegenschaften, insbesondere von Lagerräumen, spezialisiert ist, hat sowohl mit dem Bürogebäude als auch der Halle einiges vor. Während die einstige Besitzerin Lyreco mittlerweile auf den oberen drei Stockwerken eingemietet ist, sollen auch die übrigen rund 500 Quadratmeter Bürofläche, die sich auf die zwei unteren Etagen verteilen, an Unternehmen vermietet werden, wie Fabio Näf, Geschäftsführer der Regall Selfstorage AG, auf Anfrage sagt.

Kulissen weichen Lagerräumen

Derweil steht in der ehemaligen Eventhalle ein grosser Umbau bevor. «Wir planen, zwei zusätzliche Stockwerke einzubauen und so aus der Halle ein dreistöckiges Lagergebäude zu machen», sagt Näf. Vorher müssten aber noch die übrigen, fest verbauten Kulissen aus den Zeiten des Alpenrocks herausgerissen werden.

Direkt neben der Halle befindet sich die Qualipet-Filiale. Muriel Daasch

Nach dem geplanten Umbau soll das Lagergebäude von der Swissboxplus AG mit Sitz in St. Gallen betrieben werden, deren Geschäftsführer ebenfalls Näf ist. «Mit der Swissboxplus AG vermieten wir Lagerräume nach dem Selfstorage-Konzept an Firmen sowie Privatpersonen. Dabei werden grosse Lagerflächen in kleine Einheiten in Form von Lagerboxen aufgeteilt», sagt er.

Diese werden den Kundinnen und Kunden in verschiedensten Grössen zum Mieten angeboten. «Uns geht es darum, den Leuten individuell für sie passende Flächen an Stauraum zur Verfügung zu stellen», sagt Näf. Für das geplante Selfstorage-Lager in Dietikon rechnet er mit über hundert Lagerboxen.

Baustart noch offen

Möglich sei auch, dass jemand sowohl eine Lagerbox als auch einen Teil der Bürofläche im angeschlossenen Gebäude miete. Das geplante Vorhaben befindet sich zurzeit noch in der Projektierungsphase. Wann die Bauarbeiten starten sollen, ist noch nicht klar.

Die Regall Selfstorage AG sowie die Swissboxplus AG leitet Näf gemeinsam mit Alexander Smuzikov, der im Handelsregister seit kurzem als israelischer und nicht mehr als russischer Staatsangehöriger eingetragen ist. Daneben führen die beiden auch die Regall Immobilien AG und die Regall Generalunternehmen AG, die ihren Sitz ebenfalls in St. Gallen haben.

Damit erhält die Halle ihre alte Funktion zurück. Denn auch die Lyreco nutzte sie bis 2002 als Hochregallager. Danach verlegte sie ihr Lager nach Dintikon AG, wo es sich auch heute noch befindet. Aus der Dietiker Halle wurde danach eine Eventlocation. Von 2005 bis 2010 befand sich dort der Musikpark A1. Danach folgte für zwei Jahre der Club Nachtschicht.

Ende einer Ära

Im September 2013 zog schliesslich das Alpenrock nach Dietikon. Den vorherigen Standort in Kloten beim Flughafen mussten die Betreiber damals wegen des Grossprojekts «The Circle» aufgeben. Mit dem Konkurs des Alpenrocks im März 2017 ging schliesslich eine 21-jährige Ära zu Ende.

Das Konkursverfahren habe sich sehr lange hinausgezögert und auch das gesetzmässige Entfernen der Möblierung habe seine Zeit gedauert, sagt Tina Kempf, Mediensprecherin der Lyreco Switzerland AG, auf Anfrage.

Die unteren zwei Stockwerke des angeschlossenen Bürogebäudes sollen künftig vermietet werden. Muriel Daasch

Zuerst sei geplant gewesen, wieder einen neuen Mieter für die Halle zu finden sowie das Bürogebäude umzubauen und die Büroräume damit zu modernisieren. «Angesichts der Coronapandemie, die ein vermehrtes Arbeiten im Homeoffice mit sich brachte, ist uns aber klar geworden, dass wir künftig gar keinen so hohen Platzbedarf mehr haben», sagt Kempf.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen