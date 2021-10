Erster Dietiker Oskar geht an Basil Vogt

Dietikon Dank viel Witz und Menschlichkeit: Basil Vogt gewinnt mit «Duodrom »den ersten Dietiker Oskar Der erste Kurzfilmevent mit Publikumspreis im «Gleis 21» kam bei den zahlreich erschienen Zuschauerinnen und Zuschauern gut an. Die vielfältige Filmauswahl und das anschliessende Gespräch mit Filmschaffenden ermöglichte dem Publikum einen Einblick in spannende Welt des Kurzfilms.

Florian Schmitz Jetzt kommentieren 31.10.2021, 17.42 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Diverse Filmemacher von ihrer Arbeit: Dustin Rees, Frederic Siegel, Cécile Brun, Basil Vogt und Saskia von Virág. Dustin Rees führte zudem als Moderator durch den Abend Florian Schmitz / Limmattaler Zeitung Die vielfältigen Filme kamen beim Publikum im «Gleis 21» gut an Florian Schmitz / Limmattaler Zeitung Der Saal war dank den zahlreich erschienene Zuschauerinnen und Zuschauern fast bis auf den letzten Stuhl besetzt. Florian Schmitz / Limmattaler Zeitung Popcorn durfte am Kurzfilmevent nicht fehlen. Florian Schmitz / Limmattaler Zeitung Die Organisatoren Rita Bachofen und Rolf Brönnimann begrüssten Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) auf der Bühne. Florian Schmitz / Limmattaler Zeitung «New York City Sketch Book» sieht aus, als ob Bleistiftzeichnungen aus der Grossstadt zum Leben erweckt werden. Florian Schmitz / Limmattaler Zeitung Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) und Gleis-21-Co-Präsidentin Carla Hohmeister enthüllten die Trophäe. Florian Schmitz / Limmattaler Zeitung Die Tropähae wurde von der russischen Künstlerin Natalia Beltyukova kreiert. Florian Schmitz / Limmattaler Zeitung In der Publikumsgunst setzte sich «Duodrom» klar durch: Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) überreichte Basil Vogt die Trophäe. Florian Schmitz / Limmattaler Zeitung Von Carla Hohmeister erhielt Vogt die 250 Franken Preisgeld, die das «Gleis 21» gesponsort hatte. Florian Schmitz / Limmattaler Zeitung

Und der Oskar geht an... Basil Vogt für «Duodrom». Das lustige und raffinierte Werk des Zürcher Trickfilmmachers lag in der Gunst des Publikums «Gleis 21» genauso wie in der Online-Abstimmung deutlich vorne, wie Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) bei der Preisübergabe sagte. Überrascht und erfreut nahm Vogt den Preis, die elegante Tierfigur als Trophäe sowie 250 Franken, entgegen.

Ganz der Filmemacher fragte Vogt den Stadtpräsidenten auf der Bühne, ob er dessen alte filmische Werke irgendwo sehen könne. Er ergänzte, dass Bachmann diese unbedingt digitalisieren und erhalten solle. Zuvor hatte Bachmann im bis fast auf den letzten Platz besetzten Kulturlokal erzählt, wie er in seiner Kindheit mit der Super-8-Kamera seines Vaters seine Lego- und Playmobilfiguren zum Leben erweckte. «Als junger Trickfilmproduzent träumte ich mal davon, in Hollywood Karriere zu machen. Aber ich habe sicher nie daran gedacht, dass ich an einer Oscar-Verleihung den Preis überreichen darf.»

Neun Filme zum Lachen, Weinen und Mitfiebern

Vor dem Höhepunkt des ersten Gleis-21-Oskars wurde den Zuschauerinnen und Zuschauern im Kulturhaus am Bahnhof Dietikon am Samstagabend viel geboten. Ob animiert oder real, klassisch erzählt oder experimentell, lustig oder melancholisch: Neun Werke zeigten die Kreativität und Vielfalt des Kurzfilms. Während in «Average Happiness» von Maja Gehrig aufmüpfige Balkendiagramme aus der Reihe tanzen, landete das Publikum in «Moving» von Adinah Dancyger mitten in einem mit 16-Milimeter-Kamera gefilmten New Yorker Indiedrama.

Wenig später bricht in «Signs» von Dustin Rees ein nachts arbeitender Elektriker langsam aus seinem Alltagstrott aus, um wieder zurück zu seiner Frau zu finden. Rees hatte eine Woche zuvor bereits einen Trickfilmworkshop geleitet. Die Resultate wurden am Kurzfilmevent ebenfalls vorgeführt. «Das ist eine reife Leistung», lobte Rees die Arbeit.

Zudem führte er als Moderator durch den Abend. Bei einer Fragerunde gaben mehrere Filmschaffende Einblick in die Entstehung ihrer Werke. Cécile Brun erzählte, dass «La Gah» ein sehr persönlicher Film sei, weil sie im Entstehungsprozess die schwere Erkrankung ihres Vaters verarbeitete. Seine Gedanken und Ideen würden sich als Stimmungen manifestieren, sagte Frederic Siegel. Zusammen mit Benjamin Morard kreierte er den audiovisuell ­bestechenden «The Lonely Orbit»­.

«Wenn ich an Bilder denke, habe ich auch gleich Geräusche oder Musik im Kopf», sagte Siegel vom Zürcher Team Tumult. Er finde es sehr schön, dass Kurzfilme häufig viel persönlicher seien als aufwendige Langspielfilme mit grossen Teams, sagte Dustin Rees. «In diesen Werken steckt unser ganzes Herzblut.»

Skelett und Haut lernen Zusammenarbeit

Pro Arbeitstag habe der Animator etwa 2,4 Sekunden Film animiert, sagte Oskar-Gewinner Basil Vogt. In seiner neunminütigen, gezeichneten Buddy-Tragikomödie «Duodrom» fährt ein Mann wortwörtlich aus der Haut, wenn er erschrickt. In der Folge müssen sein mutiges Skelett und seine schüchterne Haut als eigenständige Figuren lernen zusammenzuarbeiten.

Übermüdet von langen Arbeitstagen habe er sich manchmal selbst so wahrgenommen, als würde er neben sich herspazieren, sagte Vogt zur Inspiration für die Idee.

Neben der Finanzierung kümmere sie sich um alle Verträge, bezahle die Löhne und begleite die Produktion insgesamt, beschrieb Saskia von Virág ihre Funktion. Das Schöne sei, dass die Projekte so vielfältig seien wie ihre Schöpferinnen und Schöpfer, sagte die Produzentin von «Duodrom», «Lah Gah» und «Signs». Das setze immer wieder neue Herangehensweisen voraus.

Mit viel Menschlichkeit und Witz überzeugt

Er sei beeindruckt von der tollen Organisation des Filmabends, sagte Urs Volken. Er war aus dem Zürcher Oberland angereist, um den Anlass mit Freunden aus Dietikon zu besuchen. «Duodrom war für mich der stärkste Film, weil er die menschliche Zwiespältigkeit sehr schön gezeigt hat und am witzigsten war», sagte er. Dem pflichtete Doris Scherrer aus Dietikon bei: «Der richtige Film hat gewonnen.» Der variationsreiche Abend habe ihr ausgesprochen gut gefallen.

«Toll, dass so viele Menschen gekommen sind und die Stimmung so gut war», sagte Rita Bachofen beim Aufräumen. Sie hatte den ersten «Gleis-21-Oskar» mit Rolf Brönnimann organisiert. Nach dem erfolgreichen Event stehe einer Fortsetzung nichts im Weg, sagte sie. Online sei der Anlass zwar auf weniger Resonanz gestossen als erhofft, aber der Abend sei ein voller Erfolg, freute sich Brönnimann. «Offenbar ist Dietikon ein gutes Pflaster für Filme.»

Der Trailer vom Gewinnerfilm «Duodrom» von Basil Vogt. Basil Vogt