Trotz Corona: Die Erfolgsgeschichte des Dietiker Cider

Dietikon Dank Leidenschaft und finanzieller Unabhängigkeit: Auch Corona konnte den Dietiker Cider nicht stoppen Robin Stehrenberger-Rüegger, Mitgründer des Dietiker Ciders, erzählte an der Generalversammlung des Industrie- und Handelsvereins Dietikon, wie das Start-up trotz Lockdown-Einbruch erfolgreich durch die Pandemie gekommen ist. Florian Schmitz 15.09.2021, 16.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Robin Stehrenberger-Rüegger und seine Frau Andrea Stehrenberger boten beim Apéro die verschiedenen Cider-Geschmacksrichtungen zum Probieren an. Florian Schmitz

Letztlich sei die Leidenschaft für ihr Produkt entscheidend gewesen, antwortete Robin Stehrenberger-Rüegger. Zudem seien sie finanziell nicht völlig abhängig gewesen vom Dietiker Cider, sondern hatten als wichtige Entlastung daneben ein fixes Einkommen. Der Mitgründer der DCider GmbH referierte an der Generalversammlung des Industrie- und Handelsvereins Dietikon über die Entwicklung des Dietiker Ciders. Ein Zuhörer wollte wissen, wieso er und seine Mitstreiter trotz Umsatzeinbussen von gut 60 Prozent im ersten Halbjahr 2020 weiterhin an ihren Cider glaubten und nicht aufgaben.

Viel Flexibilität sei während der Pandemie entscheidend gewesen, sagte Stehrenberger-Rüegger. Nach dem grossen Einbruch hätten sie den direkten Verkauf an Kunden ausgebaut, um weniger abhängig zu sein von der Gastronomie und Anlässen. So seien die Verkaufszahlen wieder gestiegen und erreichten 2020 insgesamt rund 70 Prozent des Boomjahrs 2019, in dem sie 12'000 Liter Moscht zu 33'000 Flaschen Cider verarbeiteten.

Robin Stehrenberger-Rüegger referierte an der Generalversammlung des Industrie- und Handelsvereins Dietikon. Florian Schmitz

Eigener Webshop steht in den Startlöchern

Entstanden ist der Dietiker Cider im Keller von Carlo und Laura Kappeler, die 2017 begannen, den vergorenen Apfelsaft für Freunde und Bekannte herzustellen. Weil die Nachfrage zunehmend anstieg, gründeten beide zusammen mit Stehrenberger-Rüegger im Mai 2018 ihre eigene Firma und produzierten fortan bei Landwirt Kurt Bräm, von dem sie bis heute auch alle Äpfel beziehen. Bis heute ist der Dietiker Cider eine Familienangelegenheit geblieben: Neben den drei Gründern gehören auch Robins Frau Andrea Stehrenberger, Silvana Stehrenberger und Alex Rüegger zum Team.

Inzwischen ist das Coronatief überwunden und die Zeichen stehen wieder auf Wachstum. «Wir wissen langsam nicht mehr genau, in welchem Restaurant unser Cider überall serviert wird», sagte Stehrenberger-Rüegger. Denn ihr Produkt werde von immer mehr Getränkehändlern ins Sortiment aufgenommen. Auch der Start des eigenen Webshops stehe unmittelbar bevor.

Mittelfristig suche man deshalb eine grössere Produktionsstätte. Beim anschliessenden Apéro, bei dem er und seine Frau die verschiedenen Geschmacksrichtungen kredenzten, kam Stehrenberger-Rüegger diesbezüglich gleich mit dem Dietiker Standortförderer Adrian Ebenberger unverbindlich ins Gespräch.