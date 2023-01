Spektakuläre Feuerkunst belebte den Dietiker Kirchplatz

Dietikon Dank imposanter Feuerkunst endete der erste Neujahrsapéro auf dem Kirchplatz spektakulär Die Stadt Dietikon verlegte den traditionellen Neujahrsapéro dieses Jahr ins Freie und kombinierte den Anlass mit dem Startschuss der Ausstellung DietikON. Isabelle Piccand Jetzt kommentieren 08.01.2023, 16.26 Uhr

Dieses Jahr lud die Stadt Dietikon erstmals mitten auf den Kirchplatz zum Neujahrsapéro statt wie früher in die Stadthalle. Die rund 280 Besucher und Besucherinnen wurden am Samstag von Gemeinderätinnen und Gemeinderäten bedient und mit Dietiker Stadtwein im neuen Jahr begrüsst. Rund die Hälfte des Parlaments half vor Ort tatkräftig mit, wie Gemeinderat Andreas Wolf (Grüne) bestätigt.

Dank dem Standortwechsel könnten noch mehr Leute in die Neujahrsfestivität einbezogen werden, sagte Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP). Gleichzeitig sicherte sich die Stadt mit der Veranstaltung im Freien gegen mögliche kurzfristige Coronaeinschränkungen ab. Der erste Neujahrsapéro seit drei Jahren fand ohne das traditionelle Sinfoniekonzert statt. Auf Musik musten die zahlreichen Gäste aber nicht verzichten: Die Stadtmusik sorgte mit einem Auftritt in der Markthalle für gute Stimmung.

Der Stadtpräsident zitierte Mark Twain

In seiner Neujahrsrede forderte der Stadtpräsident die Dietiker und Dietikerinnen auf, über die Zukunft nachzudenken. Der Standort Schweiz sei ein sicherer Ort und biete viele Chancen, das gelte es wertzuschätzen. In der heutigen Zeit in der viele Menschen auf der Welt um ihre Existenz kämpfen müssen, nicht selbstverständlich. Bachmann wünschte allen Dietikerinnen und Dietikern für die nächsten zwölf Monate viel Licht, Glück, Erfolg und schöne Tage. Er beendete seine Rede mit einem Zitat von Mark Twain «Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden.»

Anschliessend übernahm Irene Brioschi, die Dietiker Kulturbeauftragte, das Mikrofon, um die zweite Ausgabe der Ausstellung DietikON einzuweihen. «Das neue Ziel der Ausstellung ist klar - Strom sparen», sagte sie. Statt wie im Winter vor zwei Jahren erneut mit verschiedenen Kunstwerken Licht in den öffentlichen Raum zu bringen, thematisiert die Ausstellung heuer das Energiesparen. Denn die drohende Energiemangellage kam der ursprünglichen Ausstellung, die erneut strombetriebene Kunstwerke vorsah, in die Quere. «Eine neue Konzeption musste her und wir haben es geschafft in kurzer Zeit eine Lichtausstellung auch ohne Strom auf die Beine zu stellen» sagte Brioschi.

Feuerspektakel statt Stromverbrauch

An der mit dem Neujahrsapéro verbundenen Vernissage wurde das Kunstwerk «Im Bann» eingeweiht, dass Künstlerin Ariane Goerens zusammen mit der 5. und 6. Klasse von Stierenmatt-Lehrerin Nicole Fasnacht umsetzt. Dieses wird bis zum Ende der Ausstellung am 21. Januar zu sehen sein. Der Fokus lag am Samstagabend aber vor allem auf dem Feuer. So eröffnete das Künstlerduo Pialeto die Ausstellung nach Einbruch der Dunkelheit mit einer imposanten Feuershow. Drei Holzskulpturen brannten dabei lichterloh.

«Die Idee der Feuerskulpturen basiert auf der aktuellen Umbruchstimmung unserer Zeit. Die Skulpturen sollen sich und die Zuschauer bewegen», erklärte Künstlerin Pia Gabriel von Pialeto anschliessend. Nach dem Spektakel konnten die anwesenden Gäste die abbrennenden Kunstwerke nutzen, um mit einem Stecken Cervelats oder Marshmallows zu grillieren.

DietikON läuft vom 7. bis 21. Januar Im Rahmen der Ausstellung finden bis zum 21. Januar diverse Anlässe statt. Am 11., 16. und 20. Januar finden geführte Spaziergänge zum Thema Licht statt. Am 12. und 19. Januar stehen Klangspaziergänge an und am 18. Januar findet ein Reparatur-Workshop statt. Zu Ende geht die zweite Ausgabe der DietikON am 21. Januar auf dem Kirchplatz mit verschiedenen Programmpunkten. Genauere Infos auf: www.kulturdietikon.ch/lichtkunst

