Christa Jordi kämpfte erfolgreich für Dietiker Weinberg-Bus 325

Dietikon Dank Christa Jordis unermüdlichem Einsatz fährt heute ein Bus ins Weinbergquartier Neun Jahre kämpfte das Quartier, bis die eigene ÖV-Anbindung an den Bahnhof Dietikon endlich Realität wurde. Florian Schmitz 23.07.2021, 04.17 Uhr

Im Dezember 2011 wurde der Bus 325 zur grossen Freude von Christa Jordi (in der Mitte, blau gekleidet) in den regulären Betrieb aufgenommen. Margret Stöcklin

Die Freude im Weinbergquartier war riesig, als die neue Buslinie 325 im Dezember 2011 in den regulären Fahrplan aufgenommen wurde. Seither ist das Quartier per ÖV an den Bahnhof Dietikon angebunden. Zu verdanken ist dies dem grossen Einsatz von Christa Jordi, die zuvor neun Jahre lang für eine Busverbindung in ihr Quartier gekämpft hatte.