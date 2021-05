Dietikon Corona ist schuld: Die Sache mit dem Heiratsantrag Im Sommer wird Othmar«Dä Wurster» seine Nicole heiraten. Bis der Schirmherr der Urdorfer Fasnacht das Ja erhielt, gabs ein paar Hindernisse zu bewältigen. Ruedi Burkart 10.05.2021, 22.12 Uhr

Im Sommer gilt es ernst. Othmar Gut und seine Nicole werden heiraten. Ruedi Burkart

Othmar Gut wird im Sommer zum zweiten Mal heiraten. Seine Auserwählte heisst Nicole, und die Party wird am 21. August steigen. So weit, so normal. Bis er seiner Liebsten die Frage aller Fragen stellen konnte, dauerte es – Corona ist schuld – indes länger als geplant. Gut:

«Ich wollte Nicole am Fasnachtsball 2020 einen Antrag machen, vor allen Leuten in der Zentrumshalle.»

Das Pech war, dass tags zuvor die Urdorfer Fasnacht wegen des immer stärker aufkommenden Corona-Virus komplett abgesagt werden musste.

Was nun? Mit einem Blumenstrauss in der Hand und auf den Knien herumrutschend um die Hand seiner Liebsten anhalten, wie es Normalsterbliche tun? «Aber nicht bei mir», sagt Gut lachend, «es gab eine bessere Lösung.» An einer internen «Mini-Fasnacht» im Urdorfer Restaurant Steinerhof passte alles: die Stimmung, die Leute, der Anlass.

Und so kriegte Othmar Gut von seiner Nicole ein begeisterndes Ja zu hören. Statt mit einem Ring beschenkte sie der Fasnachts-Schirmherr standesgemäss mit einem Herz aus Fasnachts-Plaquetten. Und dass mit Zeremonienmeister Daniel Leutwiler ein Fasnächtler Trauzeuge wird, müsste an dieser Stelle eigentlich gar nicht erwähnt werden.