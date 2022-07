Dietikon Confiserie Sprüngli AG will zusätzliches Gebäude bauen – aber mit der Bewilligung wird es kompliziert Das süsse Unternehmen will zwischen seinen beiden Gebäuden ein zusätzliches bauen. Vom Dietiker Bauamt verlangt es nun zuerst einen sogenannten Vorentscheid. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 15.07.2022, 14.48 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zwischen dem Produktionsgebäude rechts und dem Gebäude links, in dem unter anderem die Verwaltung untergebracht ist, ist ein Verbindungsgebäude geplant. Sharleen Wüest

Die Confiserie Sprüngli AG hat grosse Pläne. Sie will ihren Standort in Dietikon ausbauen. Nun hofft sie auf grünes Licht der Stadt.

Zurzeit befinden sich die Produktion und die Verwaltung des Unternehmens an der Bernstrasse in zwei getrennten Gebäuden. Um die Betriebsabläufe zu optimieren und die Kapazitäten zu erweitern, sollen die beiden Gebäude künftig mit einem Zwischenbau verbunden sein.

Bevor dieses Projekt bis ins letzte Detail geplant und ein Baugesuch eingereicht wird, verlangt Sprüngli nun einen sogenannten Vorentscheid von der Stadt. Ein entsprechendes Gesuch liegt zurzeit im Dietiker Stadthaus auf. Sprüngli will von der Stadt wissen, ob sein Bauvorhaben überhaupt bewilligungsfähig ist. Die Antwort darauf wird der Vorentscheid liefern.

Sprüngli will nicht mehr länger improvisieren

Das Unternehmen muss seinen Standort ausbauen, macht es in seinem Gesuch klar. Der Zeitpunkt sei erreicht, an dem Ausweichen und Improvisieren nicht mehr möglich ist. Die Lösung sieht Sprüngli im noch nicht bebauten Raum zwischen den beiden bestehenden Gebäuden an der Bernstrasse.

Geplant ist ein viergeschossiger Verbindungsbau. Er soll unter anderem das Verschieben von Roh- und Verpackungsmaterialien erleichtern und auch die Umsetzung von Hygienevorschriften vereinfachen. Denn er ermöglicht den Personen- sowie den Warenfluss zwischen den beiden Gebäuden auf sämtlichen Geschossen.

Warum das Projekt auf diesem Grundstück problematisch ist

Problematisch ist allerdings: Der Zwischenraum, den Sprüngli bebauen will, befindet sich in einem sogenannten Baulinienbereich. Das heisst in diesem Fall, dass grundsätzlich ein Bauverbot für diesen Bereich gilt – obwohl das Grundstück der Confiserie Sprüngli AG gehört. Der Grund dafür ist, dass sich im Boden dieses Bereichs wichtige Leitungen befinden, so zum Beispiel Wasserleitungen der Stadt Dietikon. Solche Leitungen werden durch die Baulinien geschützt.

Das Eigentum des Unternehmens wird also mit diesen Baulinien beschränkt. Eine solche Beschränkung ist rechtlich nur zulässig, wenn sie durch ein öffentliches Interesse gerechtfertigt und verhältnismässig ist. Ob die Baulinien auf dem Sprüngli-Areal verhältnismässig sind, soll nun im Rahmen des Vorentscheids überprüft werden.

Bekanntes Dietiker Planungsbüro soll das Problem lösen

Denn die Confiserie Sprüngli AG ist sich sicher: Ihr Bauprojekt tangiert die Versorgungsleitungen nicht. Der Zugang zu, der Unterhalt und auch ein potenzieller Ausbau der Versorgungsleitungen sei trotz des Vorhabens weiterhin gewährleistet – Sprüngli hat nämlich das Dietiker Planungsbüro «swr+» damit beauftragt, genau dafür eine Lösung zu erarbeiten.

Im Gesuch macht das Unternehmen klar, dass sein Bauprojekt von «dringlicher Notwendigkeit für eine künftige Entwicklung unseres Produktionsstandortes Dietikon» sei. Auf Anfrage der «Limmattaler Zeitung» wollte sich das Unternehmen nicht zum Projekt äussern.

Das Gesuch um einen Vorentscheid liegt noch bis zum 21. Juli im Bauamt auf. Wann das Unternehmen bei positivem Bescheid schliesslich mit den Bauarbeiten beginnen möchte, behält es noch für sich.

Aus dem Gesuch der Confiserie Sprüngli wird klar: Die Praliné-Produzentin hat noch viel grössere Pläne. Sie spricht in ihrem Gesuch von einem «Masterplan» für die nächsten zwanzig Jahre. Eine Erweiterung und Investitionen in die gesamte Substanz seien angedacht.

Erst im Januar 2021 eröffnete das Unternehmen den Schoggi-Outlet-Store in Dietikon. zvg

Das 1836 gegründete Unternehmen betreibt heute 28 Filialen und fünf Gastrobetriebe. Noch vor 16 Jahren waren es noch 17 Filialen und drei Gastrobetriebe. Von den insgesamt über 800 Mitarbeitenden arbeiten ungefähr 350 am Produktions-Standort Dietikon, der 1961 eröffnet wurde.

Erst im Januar vergangenen Jahres hatte die Confiserie Sprüngli mit dem Schoggi-Outlet-Store direkt neben der Sprüngli-Manufaktur in Dietikon ein weiteres Geschäft eröffnet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen