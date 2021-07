Cash wegen CoronaDietiker Altersheim-Angestellte erhalten zusätzl

Dietikon Cash statt Applaus: AGZ-Angestellte erhalten nun auch einen Coronabonus – über ein halbes Jahr nach den Mitarbeitenden der Stadt Schlieren Der Dietiker Stadtrat zahlt nun 500 Franken pro Vollzeitpensum – das Spital Limmattal und die Stadt Schlieren hatten ähnliche Beträge gezahlt. David Egger 30.07.2021, 16.01 Uhr

500 Franken erhalten alle Mitarbeitenden des Dietiker Alters- und Gesundheitszentrums zusätzlich wegen der Coronapandemie. Das hat der Dietiker Stadtrat nun so entschieden. Philipp Schmidli

500 Franken machen nicht reich, aber der Betrag reicht, um zu viert in der ­Dietiker «Krone» das Fünf-Gang-Menü essen zu gehen – mit einer Flasche Wein. Und so ein Rindsfilet mit Entenleber ist nichts Alltägliches.

So etwas können sich nun die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Dietiker Alters- und Gesundheitszentrums (AGZ) gönnen, die 2020 wegen dem Ausbruch der Coronapandemie eine anspruchsvolle Zeit hatten. Der Stadtrat hat nun nämlich entschieden, 500 Franken Coronabonus auszuzahlen – pro Volllzeitpensum. Wer weniger arbeitet, erhält dementsprechend auch weniger – also zum Beispiel 400 Franken für ein 80-Prozent-Pensum.

Der Dietiker Stadtrat hat sich diesen Monat für einen solchen Coronabonus entschieden. Am Donnerstagabend informierte er in einer kurzen Mitteilung über den Beschluss. Mit dem Zusatzgeld werde «der ausserordentliche Einsatz aller Mitarbeitenden des AGZ in den anspruchsvollen Phasen der Covid-Pandemie in einem 24-Stunden- und 365-Tagebetrieb honoriert», schreibt der Stadtrat.

Dietiker Coronaboni kosten rund 76'000 Franken

Er beantwortet damit eine Anfrage des Parlamentariers Philipp Sanchez (SP). Dieser hatte Anfang April eine Kleine Anfrage eingereicht. «Wie gedenkt der Stadtrat, den durch die Pandemie bedingten ausserordentlichen Einsatz der Mitarbeitenden im Alters- und Gesundheitszentrum zu entschädigen?», fragte Sanchez. Seine Frage könnte den Stadtrat zur Auszahlung von Coronaboni inspiriert haben. Wie viele Angestellte genau einen solchen Sonderbatzen erhalten haben und wie viel die Bonus-Auszahlung kostet, steht im erwähnten, knapp gehaltenen Stadtratsbeschluss nicht. Auf Anfrage der «Limmattaler Zeitung» schrieb die Dietiker Stadtschreiberin ­Claudia Winkler am Freitag, dass zirka 75'800 Franken ausbezahlt werden. Ausser den AGZ-Mitarbeitenden erhält sonst niemand einen Coronabonus. Das könnte aber noch kommen. Winkler sagt:

«Bei einzelnen Personen, die einen überdurchschnittlichen Einsatz geleistet haben oder besonders belastet waren, wird geprüft, ob eine Prämie ausbezahlt werden soll.»

Dietikon ist mit seinem Extrabatzen für die Angestellten im Gesundheitswesen nicht alleine. Das Spital Limmattal zahlte ähnlich viel: Ende April gab Spitaldirektor Thomas Brack an der Delegiertenversammlung des Spitalverbands bekannt, dass die Mitarbeitenden eine Karte mit 100 Franken Guthaben für das Spital-Restaurant und im Januar 2021 einen Coronabonus von 500 Franken erhielten. «Das macht nicht jedes Spital», hielt Spitalpräsident Markus Bärtschiger (SP) damals fest. Die Boni schlugen mit total 860000 Franken zu Buche.

Bärtschiger steht als Stadtpräsident auch an der Spitze von Schlieren, die Stadt zahlte ebenfalls Boni – früher als Dietikon. Und es profitierte nicht nur das Gesundheitswesen.

Schlieren zahlte total rund 50'000 Franken

Für total 125 Stadtangestellte gab es – pro Vollzeitpensum – mindestens 500 und maximal 2000 Franken. Das belastete die Schlieremer Stadtkasse mit rund 50'000 Franken. Nachdem die SVP im Dezember 2020 in der «Limmattaler Zeitung» davon las, reagierte sie im Februar mit einer Fraktionserklärung im Schlieremer Parlament. «Die Unternehmen wissen teilweise nicht, wie sie die nächsten Rechnungen oder Löhne ihrer Angestellten bezahlen sollen, weil ihre Geschäfte während der Coronapandemie geschlossen wurden. Gleichzeitig verteilt die Stadt Schlieren Sonderzulagen an einen ausgewählten Kreis ihrer Angestellten», hiess es damals von Seiten der SVP. Später erklärte dann die Stadt auf Anfrage, dass rund drei Viertel der Coronaboni im Ressort Alter, Pflege und Soziales ausbezahlt wurden. Da der Grossteil der Gelder in der Pflege landeten, hatte sich der diesbezügliche Einwand der SVP erledigt, wie ihr Parlamentarier Hans-Ulrich Etter im Juni 2021 in der Debatte zur Rechnung 2020 erklärte.

Die Coronaboni finden also rechts und links Anklang, wenn Pflegerinnen sie erhalten. Es könne nicht genug betont werden, «welchen besonderen und für unsere Bevölkerung unerlässlichen Einsatz im Gesundheitswesen Tätige geleistet haben», hatte der Dietiker Gemeinderat Philipp Sanchez in seinem Vorstoss geschrieben.

«Viele Leute zeigten sich dankbar, indem sie den Gesundheitskräften applaudierten. Doch die Risiken für die eigene Gesundheit und die zusätzliche Belastung, welche die Pflegenden auf sich nehmen, sollten auch in finanzieller Form wertgeschätzt werden.»

Cash statt Applaus: So kann man sich etwas gönnen, ob in der «Krone» oder anderswo.